Сейчас многие водители пользуются так называемыми заглушками замков ремней безопасности в своем автомобиле. Пристегиваться лень, а машина постоянно пищит и буквально требует это сделать. Лично я считаю ставить их в свою машину категорически нельзя! Зачастую это может стоить вам жизни или вашего здоровья. И этому есть всего одна основная причина …





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Как обычно я постараюсь «все разложить на пальцах», также будет видео версия в конце. Не будем тянуть начнем.

Монета в замок ремня безопасности

Собственно «заглушка» это не первоисточник, появилась она гораздо позже, все потому что многие производители стали делать замки ремней таким образом, чтобы туда нельзя было установить никаких других предметов.

НА старых машинах использовали банально монету, «засунул и она не пищит», на новых такой фокус не проходит.

Здесь нужно «умудряться»! Но почти все замочные скважины (для ремня) одинаковые, поэтому можно делать универсальные заглушки, которые подойдут для всех авто.

Сейчас на этом построена целая индустрия, мне неоднократно предлагали прорекламировать на своем канале и блоги такие компании. Причем они делают металлические, с кожаными вставками и нанесением логотипа (от ВАЗ до BMW, на любой вкус и цвет).

НО я никогда не продвигаю товары, от внедрения которых зависит жизнь или здоровье человека. ДА и вам не советую их покупать.

Как работает подушка безопасности

Я сейчас не буду расписывать все от и до (все же про это у меня есть статья). НО скажу, что при столкновении она не просто выбрасывается, она выстреливает! Да-да вы не ослышались, у подушки в строении есть специальный «пиропатрон» (при срабатывании он стреляет) — который мгновенно наполняет ее газом, от чего она собственно и резко выскакивает из панели или руля.

И это очень сильный удар, его можно сравнить с ударом профессионального боксера-тяжеловеса. Как правило, изнутри лопаются лобовые стекла (а они реально прочные), когда происходило срабатывание подушки пассажира

Подушка + ремень

У многих водителей в голове есть устойчивый миф. Который говорит: — «что можно не пристегиваться, если что спасет подушка». НО это реально миф и с реальным миром не имеет ничего общего, зачастую вас гробит не сама авария, а именно сработавшая подушка безопасности. Рассказываю на пальцах:

При малых скоростях (обычно до 40 – 60 км/ч), если человек не пристегнут (раздается сигнал и горит лампа на приборной панели).

ТО ЭБУ (на многих автомобилях) автоматически отключает срабатывание подушек безопасности. Все дело в том, что при столкновении (даже при малой скорости в 20км/ч), человек подается вперед. И если произойдет «срабатывание», тогда лицо водителя (пассажира), встретится с выстрелившей подушкой — УДАР БУДЕТ ОТЧЕНЬ СИЛЬНЫМ. Как я говорил, от этого могут — сломаться шейные позвонки, лицевые части черепа и даже может пробить грудную клетку. Именно поэтому производители АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЮТ СРАБАТЫВАНИЕ — ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ НЕ ПРИСТЕГНУТ.

Если водитель пристегивается. ЭБУ это видит, подушки начинают работать. НО при столкновении «преднатяжитель» ремня безопасности, не даст водителю (пассажиру) сильно податься вперед (к рулю или панели приборов), он вас удержит почти в том положении в котором вы находитесь и когда сработает подушка, она практически не нанесет никаких увечий (ну может нос разобьет), а наоборот защитит. И это самый правильный алгоритм!

Если установили заглушку. ВЫ ПРОСТО ОБМАНЫВАЕТЕ ЭЛЕКТРОНИКУ. ЭБУ видит, что ремень как будто пристегнут. И что можно выстреливать. НО, по сути, вы же не пристегнуты! Тогда при аварии (даже небольшой и копеечной), подадитесь вперед, а навстречу вам придет только что сработавшая подушка. Хочется отметить, что бывают даже летальные исходы.

Смысл этой басни прост – не нужно испытывать судьбу и быть умнее, чем все остальные (устанавливая заглушки). Уже не раз доказано, что пристегнутый ремень спасает жизни и по мировой статистике – тысячи в год!

Сейчас видео версия статьи, для тех, кто не понял

Думаю, мои материалы для вас ценны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР