Моему автомобилю Chevrolet Aveo идет уже пятый год. ЗА эти пять лет салон автомобиля ни разу не чистился, не мылся, и с ним не производилось никаких манипуляций. У меня маленький ребенок и он сидя в своем кресле добавляет грязи, на спинку переднего сидения. Иногда даже защита не помогает. В общем салон не просто грязный, а грязный — ужасно! Задумался я его почистить, заехал на мойку, а мне зарядили за каждое переднее сидение по 1000 рублей и заднее в 1500 рублей, то есть 3500, очень не мало. Собственно стал думать — как мне почистить салон, а так как производится все химическими средствами, это называется «химчисткой», вот я и решил ее сделать своими руками …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В интернете много различных способов и средств. А вот какой выбрать, конкретного – нормального средства просто нет, все хвалят различные. Некоторые даже чистят ВАНИШЕМ, это такой пятновыводитель, для ковров. Но мне это мягко сказать не подходит, нужно брать что-то реально стоящее, хорошо себя зарекомендованное и желательно автомобильное.

Мой салон и сложные пятна

Собственно за пять лет, салон не просто грязный — он просто «убитый». Конечно очистить его до конца, прям как на новом автомобиле думаю не получится, но если хотя бы приближусь на немного, то уже будет хорошо.

Буквально пару месяцев назад у меня порвался «защитный чехол от ног ребенка». А новый я зимой найти не мог, просто не продавали. Ездить было нужно, поэтому ребенок так извозил сидение, что просто УЖАС! Реально просто въевшаяся грязь, пытался ее выбить щеткой, безуспешно!

Задний диван имеет парочку сложных пятен, они очень плохо оттираются, я даже не знаю, чем я их поставил, но помнится мне что протекала монтажная пена, возможно это от нее остались жирные пятна.

Передние сидения также грязные, есть уже потертости но их никак не убрать, в общем работы достаточно много.

На мойке мне сказали, что они не снимают сидения а производят все работы при собранном салоне, я и сам так могу. Главное определиться с составом.

Очистка салона от LAVR

У меня друг летом чистил салон, у него даже осталось немного средства (справа сломанный баллончик, сломался случайно). Говорит что реально оно лучшее из всех, пробовал несколько. Это средство для очистки салона от компании LAVR.

Решил попробовать именно его, друг сказал, что бывают маленькие тюбики и бывают большие (310 мл). Нужно брать именно большой, потому как на салон маленького реально не хватит. Причем на мой — ГРЯЗНЫЙ. Друг такой химчисткой проходил два раза свой салон, и только после второго раза у него получилось привести в «божеский вид» (салон у него также был нужно сказать отвратительно грязный).

Я выбрал именно этот состав еще и потому что – цена за большой тюбик составляет всего 254 рубля! Не так много, дешевле чем ВАНИШ (он стоит около 300 рублей).

Как пользоваться

Ничего сложного в процессе нет. LAVR это пенный состав, который не нужно разводить в воде. Инструкция такая:

Наносим состав на губку

Взбиваем пену

Тщательно протираем поверхность, особенно пятна

После высыхания пылесосим поверхность или чистим мягкой щеткой

При сильных загрязнениях повторяем процедуру

Состав как бы выталкивает грязь наружу, после чего ее просто нужно счистить и убрать, удобным методом, видел в сети, что убирали даже обычной тряпкой.

Мой отзыв о препарате

Что и говорить начал я химчистку с самого сложного, а именно с заднего дивана, а ОСОБЕННО с сидения, которое сзади пачкал ребенок.

Делали вдвоем с женой, терли двумя обычными губками для мытья посуды. Как и было в инструкции — нанесли состав — взбили пену и после начали растирать по сидению. Сложные пятна (жирные про которые писал), отходили сложно, НО ОТОШЛИ! Пришлось тереть минут пять — десять не меньше. Задняя часть сидения также вроде как отошла.

После протирки салон казался почти идеально чистым! Однако после высыхания появились опять места, где проступили загрязнения. Все это же задняя спинка, а также водительское и пассажирские сидения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЧЕСТНО ГОВОРИТ – если не получилось с первого раза, пробуем еще раз.

Да и я первый раз делаю химчистку, нет нужных навыков.

Решил сменить тактику, решил брызгать состав на серьезные пятна и тереть их на месте губкой. И знаете второй раз, салон стал намного чище! Спинка сидения (перед ребенком) вообще оттерлась, задний диван также стал намного чище, отошли почти все пятна.

А вот спереди есть немного нареканий, не все отошло, хотя передние сидения не только грязные они уже потертые.

Сейчас видео версия смотрим.

Что же подведу итог – LAVR, очиститель салона мне понравился, я оцениваю его по уровню цена – качество на 8 из 10! Очень хороший результат. Особенно порадовал задний диван, но вот с передними КРАЙНЕ сложными пятнами не все так гладко, конечно большая часть ушла, но не все. Собственно всем рекомендую, думаю мой отзыв был вам полезен, читайте наш АВТОБЛОГ.