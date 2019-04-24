Ни для кого не секрет, что через определенный пробег, пластик салона автомобиля (да и подкапотного пространства) выцветает, становится тусклым, блеклым, в общем – теряет первоначальный шарм. Можно ли его как-то восстановить, причем сделать все своими руками? Или это вообще не реально? Оказывается можно причем бюджетными способами, про которые я вам сегодня расскажу. Как обычно будет текстовая версия + видео в конце …

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Если честно, то современный пластик не так быстро выцветает (химическая промышленность работает хорошо). Он банально забивается грязью и теряет первоначальную черноту.

Если же салон вашего автомобиля светлый или серый, тогда вы замечаете черные разводы (или пятна), которые вот прямо … никак не хотят уходить! Что же делать? Чистить, причем бюджетно. У меня есть всего три пункта, которые реально работают и помогли мне не раз.

Пена с мойки

Конечно можно купить различные средства для очистки салона из магазина авто косметики. Однако стоимость иногда совсем не бюджетная, около 300 – 400 рублей за «бутылку». НО зачем переплачивать?

Я уже много лет, на нескольких автомобилях пользуюсь обычной пеной, ту которую применяют на мойках (в том числе и самообслуживания). Работает отлично

Вам нужно просто взять банку, я беру с большим горлышком (и закручивающейся крышкой), заехать на мойку и попросить мойщика наполнить банку. Обычно всегда наливают бесплатно. В случае с мойкой самообслуживания, вы сами должны налить пену. Стоить это будет реально мало, обычно около 1 – 2 рублей.

Через какое-то время пена осядет, у вас останется примерно треть банки специального моющего средства.

НА своем примере я решил очистить пластик (восстановить его цвет) под капотом и далее «карты» дверей (по-простому обивку).

Начинаем с декоративной крышки двигателя:

Для начала мочим ее

Затем берем пену (а точнее то средство, которое осело) и тряпкой очищаем грязь

Смываем водой (подробнее в видео внизу)

«Крышка» становится почти черной, очень похожа на новую. Вы сейчас мне можете задать вопрос – «а почему нельзя просто пройтись водой?» Все просто, вода не сможет до конца очистить грязь, соответственно восстановить до первоначальной черноты не получится, после высыхания опять будут серые разводы. Поэтому применение шампуня обязательно.

Кстати я решил отмыть часть пластика подкапотного пространства и сравнить с той частью, которая не мылась вообще.

Как видите, очень эффективно получается, и самое главное очень бюджетно.

Силикон

Я говорил про карты дверей, их я также помыл пеной. НО вот есть одна проблема, внизу на дверях есть потертости от обуви. Убрать их можно различными способами, в том числе и полиролями – реставраторами пластика.

Берем такую полироль и читаем, как она восстанавливает царапины. Оказывает просто силиконом, заполняет трещины, и они частично маскируются.

Так у меня же есть концентрированный силикон, который я купил в обычном магазине радиодеталей (за 35 рублей). Берем — наносим на наши «потертости» и часть из них действительно скрывается. НО глубокие так убрать не возможно, это нужно понимать.

Осталось только придать глубину цвета картам дверей.

Чернитель для шин

Я иногда лето или зимой, черню шины свое автомобиля, они так смотрятся лучше (лично мне нравится вариант с блеском). Причем в составе зачастую нет никаких ингредиентов, которые могут как-то негативно повлиять на резину.

Зачастую «чернитель» состоит из: Глицерина, спиртов, дистиллированной воды, сжиженного газа и различных ПАВ

НО постойте! А можно ли его применить на пластике? ДА КОНЕЧНО МОЖНО! Ведь зачастую полироль для пластика автомобиля (как с эффектом восстановления, так и без него), содержит почти идентичные компоненты.

Так что можно смело обрабатывать. Черный бархатный цвет восстанавливается – «НА УРА»! Причем есть чернители которые имеют антистатический эффект (на бутылке так и будет написано), значит пыль сильно садится не будет.

После обработки подкапотное пространство просто заиграло чернотой, прямо как на новом автомобиле. ДА и пластиковая обивка дверей также заметно обновилась.

Так можно обработать все в автомобиле, и переднюю панель, и центральную. Сначала чистим и моем, потом силикон, затем черним.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

Как видите очень полезные советы, особенно сейчас весной, когда многие продают автомобили и хотят чтобы они выглядели на все 100%.

Причем цена если подбить по расходам: 2 рубля пена (с учетом что вы сами нальете на мойке самообслуживания) + силикон 35 рублей + чернитель (самый дешевый можно найти за 60 рублей) = 97 рублей. Как видите очень бюджетно.

На этом заканчиваю, будет еще много полезных материалов. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР