Друзья у меня много статей на тему диагностического сканера, под названием ELM327, ссылки на них я постепенно оставлю в этом материале (вот эта первая для тех, кто не знает что это такое). Там я рассказываю, как его настраивать, для чего он нужен, какие программы ставить на свой смартфон и много другое. НО сейчас весна, жаркая пора, многие покупают автомобили перед летом, и понятное дело, на новые не у всех хватает – берут БУ. А вот тут возникает вопрос, как проверить реальный пробег, СКРУЧЕН ИЛИ НЕТ? ДА чтобы самому, как говорится своими руками, желательно при помощи того же самого ELM327 (он сейчас есть практически у всех владельцев). И вообще реально ли это сделать или нет? Как обычно подробная текстовая версия + видео …

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Итак, сейчас от меня ждут чудес как от великого АВТОГУРУ, я скажу вам одно – его не будет! В интернете просто огромное количество материалов (в YOUTUBE и просто в выдаче), которые рассказывают — вот поставьте эту программу (или другую), загрузите в нее вот эту формулу (или какой-то PID) и все будете читать реальный пробег.

НО ДРУЗЬЯ ПО СУТИ ЭТО БРЕД! Если пробег был скручен профессионалом, то его найти НИКАК НЕ ВОЗМОЖНО! Как бы вы не старались

И дело тут не в ELM327, даже если вы возьмете профессиональный сканер за несколько тысяч долларов, крутое программное обеспечение (только что обновленное в нем), то и через него прочитать также не получится. И теперь объясняю почему.

Что такое пробег и где он хранится?

Для начала отвечу на вопрос что это такое – это цифровое обозначение пробега вашего автомобиля, измеряется в километрах или милях (для рынка США). Чем больше этот показатель, тем больше автомобиль изношен, и его как минимум нужно смотреть или ремонтировать. Есть несколько типов автомобилей, и чем тип старше, тем проще в нем скрутить километраж:

Это были аналоговые дисплеи . То есть пробег считался механически, наверное все это видели на старых автомобилях. Не нужно рассказывать, что исправить его, ОЧЕНЬ ПРОСТО. НЕ нужно, как говорится, быть супер программистом, достаточно отвертки и пары иголок. ДА и если честно аналоговым показателям доверяли редко

. То есть пробег считался механически, наверное все это видели на старых автомобилях. Не нужно рассказывать, что исправить его, ОЧЕНЬ ПРОСТО. НЕ нужно, как говорится, быть супер программистом, достаточно отвертки и пары иголок. ДА и если честно аналоговым показателям доверяли редко Цифровые дисплеи первого поколения . Массово их начинают устанавливать примерно с 90 — 2000 годов. Тут уже пробег выступает в виде цифрового обозначения на малом дисплеи под спидометром. Хранился он в специальном чипе (или модуле) который находился под спидометром. Уже через год его корректировали все кому не лень. Действительно это делалось просто, программатор можно было собрать на коленке и вноси в чип все что хочется. Хоть каждый день ставь себе 0 км.

. Массово их начинают устанавливать примерно с 90 — 2000 годов. Тут уже пробег выступает в виде цифрового обозначения на малом дисплеи под спидометром. Хранился он в специальном чипе (или модуле) который находился под спидометром. Уже через год его корректировали все кому не лень. Действительно это делалось просто, программатор можно было собрать на коленке и вноси в чип все что хочется. Хоть каждый день ставь себе 0 км. Автомобили вторых поколений. Автопроизводители стали бороться со скрученным пробегом (расскажу про это чуть ниже). Поэтому кроме одного чипа, за приборкой, стали его дублировать, в ЭБУ. Произошло это примерно в 2006 году. ТО есть теперь машины имели две точки ввода пробега (чип за приборкой + ЭБУ). И вот так вот просто скрутить (скорректировать) его не получится. Хотя прогресс не стоит на месте и профессионалам сейчас и это доступно, корректируют и там и там.

Современные авто. Особенно это относится к немцам (отчасти французам). Чтобы почти полностью исключить «скручивание», в основном немецкие авто могут дублировать пробег в 4 – 5, а то и 8 местах. Например это – «приборка», далее ЭБУ, далее в АКПП (или же РОБОТЕ, скажем DSG), в раздатках, заднем мосту, блоках подушек безопасности SRS, блоках комфорта и т.д. Писаться может куда угодно, как заметил мой один подписчик — только в запаску у немцев не пишется, а так везде! Даже может считаться, сколько дверь раз открылась и опять туда же вносится километраж.

Как видите авто становятся сложнее и в них есть закладки которые не всегда могут найти гаражные специалисты по корректированию пробега.

Почему с этим борются производители?

Вроде ДА — ЗАЧЕМ? НУ скрутили и скрутили, авто же ездит? А вот не всегда это так, основное это РЕПУТАЦИЯ! Вот представьте купил человек БУ автомобиль, скажем с 2 – 3 летней эксплуатацией, и малым пробегом около 40 – 50 000 км. С машиной ничего плохого быть не должно, как минимум она должна кататься еще до 100 000 км и вы горя знать не будете.

А вот начинают проявляться поломки, то тут, то там, то подвеска, то коробка или вообще мотор заклинит! Человек пишет свой отзыв, что это просто Г#ВНО, а не машина, никогда не покупайте! А сейчас век интернета, и эта новость очень быстро распространится, да хотя бы оставите ОТЗЫВ на одном из популярных сайтов, такие же впечатления оставят пять – десять других человек и все. Покупать такие авто – НЕ БУДУТ!

Но человеку, который купил этот авто, не приходит на ум, что километраж может быть скручен, например, ездил таксист который за три года накатал 200 000 км и выжал что говорится все соки. Далее скрутил на 40 000 км и продал, как свежую

Именно чтобы этого не происходило, производители борются всеми доступными способами, как я считаю правильно делают!

Также, изношенный авто потенциально опасен, например нужно было проверять важные узлы подвески, тормозов — а пробег скрутили, и соответственно никто этого не делал. НА трассе, такой авто внезапно может выйти из строя. Опять же потеря РЕПУТАЦИИ!

Так можно узнать реальный пробег или нет?

Как я писал сверху, ЕСЛИ РАБОТАЛ ПРОФИ, ТО УЗНАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ! НИКАК!

Сейчас поднимется вой, ой да чтобы ты говоришь вон в интернете, сколько народу это делает и все у всех получается.

Как человек, который сталкивался с электроникой авто (в частности с ЭБУ), хочу сказать ЕСЛИ ПРОБЕГ скорректировали везде, во всех блоках, убрали логи (отчеты по ошибкам), как вы его узнаете? У вас телепатия развита? Если работает профи, он на этом собаку съел, узнать нереально!

Правда стоит это не дешево, и как правило используется на дорогих автомобилях, скажем ФОЛЬЦВАГЕНАХ, МЕРСАХ, БМВ и т.д. Потому как если ТУАРЕГ с пробегом в 300 000 км многих пугает и скорее всего его не купят, потому что нужно менять половину изношенных деталей (а это ой как не дешево). ТО этот же ТУАРЕГ с пробегом в 70 000 км является прекрасным предложением, вот только скорректировать правильно, его нужно суметь (опять же во всех блоках).

Кто-то мне писал под видео на канале, что нельзя скорректировать блок SRS (подушек безопасности)! МОЖНО, просто вы не умеете их готовить, как говорится. Для этого нужны прямые руки

Второй вопрос если у вас КАЛИНА (или ГРАНТА) и в гаражах правил «ДЯДЯ ВАСЯ» (ибо на профессионалов никто не заморачивается), изменил только на приборной панели (для примера), а в ЭБУ реальный пробег остался. Тогда ДА, даже через ELM327 и скажем через OPENDIAG это легко и просто увидеть. НО такие случае достаточно РЕДКИЕ, и в основном из-за безалаберности кто «крутит».

Легко корректируется пробег на Российских, Японских, Корейских автомобилях (ибо там зачастую всего две точки). Сложнее на НЕМЦАХ, ФРАНЦУЗАХ, некоторых Американцах (ибо там несколько точек, может быть до 8).

Сейчас видео версия статьи, смотрим

В конце хочется отметить, что смотреть пробег нужно по второстепенным признакам, износу руля, сидений, рычага КПП и т.д. А вообще лучше обратиться к профессионалам, чтобы не было потом мучительно больно. НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР