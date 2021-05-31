Светодиодные (LED) лампы для автомобиля: 5 ошибок при выборе

Какой водитель не мечтает улучшить свет своего автомобиля (особенно если с завода стоят обычные галогеновые лампы). И вроде бы сейчас есть два действительно действенных метода, это КСЕНОН и LED (светодиодные варианты). С ксеноном не так все просто (их банально не установишь в некоторые фары – может просто не хватить места). А вот со светодиодами все намного проще, зачастую они по размерам не сильно больше штатных лампочек. И вроде бы вот оно счастье. Но как обычно не так все просто. Сегодня полезный материал, который вам поможет в выборе LED ламп. Прочитайте его полностью (а также посмотрите видео внизу), перед тем как покупать такие лампы …

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Вначале хочется отметить, что я лично считаю, что за такими лампами будущее, не зря многие производители сейчас их устанавливают штатно. НО! Штатные светодиоды и светодиоды из Китая (скажем с АЛИЭКСПРЕСС), это не одно и тоже.

ОШИБКА #5 ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ ИЛИ НЕТ?

Наверное, самая главная ошибка при покупке таких ламп, вам нужно понимать — что установка их в обычные фары, рассчитанные под галоген – ЗАПРЕЩЕНА по закону! Вы все делаете на свой страх и риск.

Я сейчас буду говорить именно за Россию — контролируется все это КОАП, статья 12.5, часть либо 1, либо 3. Тут как вам повезет

Конечно же инспектор ГИБДД захочет вам вменить именно часть 3, я сейчас не буду перечитывать полностью, но суть здесь такова: — Что вы установили не подходящие лампы (сюда можно отнести и ксенон), они не заложены конструктивно, световой поток не правильный, он слепит встречных водителей и таким образом вас могут лишить прав, сроком от 6 до 12 месяцев.

А вот 12.5 часть 1, более мягкий пункт, здесь вменяется неисправность или условие при которых эксплуатация ТС запрещена. Штраф – 500 рублей, без лишения прав!

НО вот как тут разобраться, и что вменять, будет сотрудник ГИБДД! А он скорее всего, как я уже говорил выше решит вам вменить именно часть 3 (хотя тут также не все просто, у него должны быть технические возможности проверки). Причем лампы будут конфискованы, и вас еще без прав оставят.

Так что думайте насколько раз перед установкой.

ОШИБКА #4 ЛИНЗА и РЕФЛЕКТОР

Если вы все же решили взять светодиодные лампы, не смотря на закон. Вам нужно понимать в какую фару вы ее будете ставить.

Если обычная рефлекторная фара, то светотеневая граница, сокращенно СТГ, в 80% случаев будет мягко сказать неправильная. Простыми словами она будет слепить встречных водителей.

Если вы берете LED для линзованной фары, я думаю не нужно объяснять что это такое. То здесь СТГ, будет намного правильнее. Все потому что линза, если так можно выразиться вытягивает эту границу. То есть свет не уходит за нормальные рамки. Таким образом слепить встречные авто, вы не будете.

Еще один большой плюс, в линзе эту лампу не видно, и банально на посту ГИБДД, сотрудник не сможет посмотреть в фару и увидеть LED.

ОШИБКА #3 МОЩНОСТЬ, ОХЛАЖДЕНИЕ и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Очень большая ошибка при выборе, считать, что все светодиодные лампы, намного мощнее и долговечнее, чем скажем обычный галоген – ЭТО НЕ ТАК!

Если мерить световой поток в люменах, то обычная «галогенка» выдает примерно от 1200 до 1500 Лм. И работает около 2 лет (есть прямая зависимость от пробега, понятно, что если вы проезжаете пару тысяч за год, у вас такие лампы проработают лет 10, а может и больше)

LED лампы, также подразделяются по мощности:

Есть более производительные варианты, потребление 25 — 35 и даже 40 Ватт. Они светят ярче, чем галоген (световой поток у них мощный, около 2000 — 2500 Лм), но и греются они больше, им нужно активное охлаждение, обычно стоят кулера.

Здесь и кроется их минус — кулер, особенно если это недорогие китайские варианты, работает он ограниченное количество времени. Даже если в него не забилась грязь и различная пыль (что вероятно), на отказ они работают около года – двух. Далее кулер останавливается, его банально «клинит» (он просто вырабатывает свой ресурс). Светодиоды моментально перегреваются и перегорают. Долговечность таких LED ламп, в лучшем случае на уровне галогена, а может быть и хуже. А стоят они не так дешево, как хотелось бы, даже на китайских сайтах стоимость больше галогена. Поэтом если берете такие варианты, нужно смотреть на именитых производителей, например OSRAM, БОШ, ФИЛИПС, стоят они не намного дороже, а гарантия на них от 2 лет.

Есть менее производительные варианты LED ламп, от 14 до 25 Ватт, как правило, у них пассивное охлаждение (обычно стоит массивный радиатор, бывает кстати в виде определенной косы).

Но и световой поток менее мощный, обычно производители стараются сделать его на уровне галогена, то есть от 1200 до 1500 Лм (честно не всегда это получается). Разогрев у них относительно небольшой, такие лампы могут работать реально очень долго. Если взять опять же OSRAM с их новой «пассивной» линейкой LEDriving HL Gen2, то только гарантия на них 5 лет.

А производитель заявляет срок службы в 5000 часов, это реально ОЧЕНЬ много. Самое главное, смотреть на комплектующие, на которых они собраны, у именитых компаний OSRAM, BOSCH, Philips и т.д., как правило, они на высоком техническом уровне, есть большая вероятность, что такие светодиодные лампы будут «ходить» долго. Если выбираете китайских NONEME производителей, не понятно, что и как там стоит. НО самое главное, что пассивные варианты зачастую дороже, чем с активным охлаждением (цена может быть 7000 – 9000 рублей за пару), хотя светят на уровне галогена

ОШИБКА #2 ФОРМА LED ЛАМПЫ

Почему многие думают что корпус и расположение светодиодов не имеет никакого значения, однако это не так.

Вам нужно правильно выбрать форму, есть всего три типа корпусов ламп:

Первый — когда светодиоды расположены справа и слева лампы. Причем диоды могут быть собраны в квадрат (широкий элемент), либо просто полоска, либо две полоски как бы одна над другой. Я считаю это самая правильная форма — особенно когда светодиоды идут в полоску или одну линию. Если их вставить в линзу они будут работать по максимуму, в обычном рифлекторе они также выдают более-менее ровную светотеневую границу (я могу ручаться только за именитых производителей).

Второй тип – когда диоды идут с 4 сторон посередине, их еще называют лампами 360 градусов. ДА они могут быть мощнее, только из-за того что у них используется 4 элемента с разных сторон, но они как правило дают самую плохую СТГ. Даже если выбрать для линзы, как ни странно световой поток может быть хуже, чем у первого варианта. Лично я думаю, что потоки как бы перекрывают друг с друга именно в линзованной фаре.

Третий тип – когда светодиоды идут на окончании LED лампы (над диодами нет металлических частей), они могут быть собраны из мелких элементов, которые идут также по кругу, то есть 360 градусов, но зачастую их еще больше, чем у второго варианта.

Зачастую они самые мощные, но как и второй вариант, они не дают правильную СТГ, а также плохо работают в линзах

ОШИБКА #1 ДОРОГАЯ или ДЕШЕВАЯ LED лампа

Это вопрос если можно так выразиться на миллион долларов. Однозначно ответить нельзя. Лично я выбираю брендовые лампы, да они стоят дороже (иногда в два раза и даже более). НО плюсов гораздо больше.

Первое — я склонен верить производителю по заявленным характеристикам, то есть если пишет 1500 — 2000 Лм, значит там столько и есть. А не как у китайских производителей, могут написать хоть 10 — 20 000 Лм (вы просто представляете это световой поток в действительности), но в реальности и 800 – 1000 Лм не будет

Второе – это светотеневая граница (СТГ). Именитые производители сейчас представляют LED лампы в обычные рифлекторы, но уже с правильной СТГ, то есть не нужно ставить в линзу, в обычной фаре тоже работают и не слепят, такие разработки есть у OSRAM. У китайских светодиодов, если их поставить в обычные фары, СТГ мягко сказать не будет вообще, то есть будут слепить

Третье – гарантия. У именитых производителей она составляет 2 – 5 лет, у китайских дай бог – 1 год, а то и нет вообще.

Четвертое – время работы. Если выбрать фирменные с пассивным охлаждением они проработают ОЧЕНЬ долго (я думаю 5 лет это не предел), все потому что в них устанавливаются качественные компоненты. Сколько проработает Китай – неизвестно.

Пятое – если брать варианты с активным охлаждением из Китая, то при работе кулеров могут создаваться помехи для магнитол, а вот у брендовых ламп такое не замечается (компонентный уровень другой).

Шестое – ЦЕНА. Если брать на АЛИЭКСПРЕСС более-менее лампы, то стоимость их примерно 2500 – 3000 рублей комплект (есть конечно и дешевле, но там вообще кошмар). Так вот брендовые лампы типа OSRAM с активным охлаждением, модель LEDriving HL, она с честными 2000 люменов, а также почти правильной СТГ стоят всего 3900 рублей за комплект. Разница не глобальная (всего 900 – 1000 рублей), но бренд есть бренд + гарантия 2 года.

Вообще пунктов гораздо больше, но я выбрал самые важные, на мой взгляд.

Сейчас видео версия, посмотрите

Напишите, устанавливали ли вы светодиоды себе в фары, какие покупали, почему именно такие выбрали, сколько они у вас проработали? А у меня на этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР