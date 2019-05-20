Через определенное время (особенно при жаркой погоде), двери в машине, при открывании могут скрипеть. Мягко сказать — это раздражает, может быть еще свежая машина (да и стоит дорого), буквально пару – тройку лет, открываешь дверку, а там противный звук «крррррр», аж мурашки по коже. В общем что делать, нужно ли смазывать, какой состав наносить? Когда это не поможет? Разбираем все «от» и «до». Как обычно текстовая версия + подробное видео …

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Обычно такой противный звук происходит от тяги ограничителя двери, петли скрипят ОЧЕНЬ редко, потому как у них более прочная и правильная конструкция, рассчитанная на большие веса. В этом материале я вам дам несколько советов, когда стоит смазывать, а когда нужно уже менять ограничитель

Устройство ограничителя

По сути все очень просто — есть тяга, которая жестко крепится к кузову автомобиля с одной стороны и к самой двери с другой стороны. В двери она ходит через специальный проем, внутри которого обычно находятся пластиковые втулки.

На тяге есть один или несколько бугорков, которые нужны для того чтобы дверь фиксировалась в нужных положениях, чтобы ее не закрывало, скажем от ветра.

Конечно же металлическая тяга быстро изнашивает пластиковые втулки и чтобы этого не происходило, нужно наносить определенную смазку (про это чуть позже).

А вот когда этой смазки становится мало (просто стирается), либо она загрязняется, тогда и начинают проявляться скрипы.

Скрип и щелчки ограничителя двери

Начну пожалуй, с самого запущенного случая – когда ваша дверь не только скрипит, но еще и неприятно щелкает. Что это такое?

Как я писал сверху, пластиковые втулки от времени могут изнашиваться, соответственно тяга начинает в них болтаться, а зачастую она там щелкает (и мерзко скрипит при открывании)

Тут уже ничего не сделать, нужно снимать эту конструкцию и менять вставки. Благо сейчас продаются ремонтные комплекты почти на все марки автомобилей. Заменил — смазал — нет проблем.

Запомните ремонтировать щелкающие ограничители и тем более их чем-то мазать – БЕСПОЛЕЗНО!

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Вот сейчас меня многие спросят – у меня не щелкает, но скрипит так чем же мазать? ДА все просто друзья ОБЫЧНОЕ МЫЛО. НУ не со всем обычное, нужно брать нейтральное, с щелочным показателем PH 5,5 (либо детское, оно еще называется нейтральное).

Почему именно такое? ДА просто потому что, мыло это по сути щелочь, если взять обычное оно может разъесть резиновые уплотнители (бывает, закрывают пластиковые вставки). А вот нейтральное ничего не разъедает и работает – хорошо.

НО почему именно такой способ (ведь некоторые мажут ЛИТОЛОМ – СОЛИДОЛОМ, WD-40 и другими смазками, про них чуть ниже)

Поймите — мыло образует не смазку, а как бы защитную пленку. Оно действительно убирает скрип и причем не мешает ограничителю нормально работать.

То есть дверка будет останавливаться там, где нужно (вспоминаем ямки на тяге), не будет распахиваться (либо наоборот закрываться) порывами ветра. Именно нормальная работа

Другие консистентные смазки не дают такого эффекта.

Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН?

ДА все просто, как я писал сверху, все они модификаторы трения. То есть они уменьшают трение.

ЛИТОЛ – СОЛИДОЛ и СИЛИКОН. Если их намазать, тогда дверка не будет держаться в специальных бугорках, а от любого ветерка, будет закрываться или распахиваться, прекрасное скольжение. Конечно, при открывании скрип уйдет, но это совсем не то, что нам нужно. Причем на все эти смазки прекрасно налипает грязь и пыль, и далее эта смесь работает как абразив, пластиковые вставки очень быстро изнашиваются

WD-40 (как сделать своими руками можно почитать здесь) – это вообще прекрасный растворитель, смазывает он также неплохо (конечно не так эффективно как верхние оппоненты), а вот разъесть уплотнители, сможет запросто. Так что это тоже не наш вариант.

Специальные смазки

Знаете у меня раньше друг работал на официальном СТО (у дилера), так вот они также мазали ограничители (если они скрипят при открывании) — обычным мылом.

НО сейчас используют немного другие составы, какой-то один я рекламировать не буду. НО обычно они так и называются для замков, петель и ограничителей дверей. В составе почти всегда присутствует «ТЕФЛОН». Такие смазки также сухие как мыло, к ним прилипает минимум пыли и всякой грязи, у них нет такой жировой пленки как у оппонентов выше.

Единственный минус, это цена стоят они не дешево, правда, могут работать не один год после нанесения (обычно 1,5 — 2). Хотя и обычное мыло также будет работать год – два.

Как нанести?

Тут уже выбирать вам, что наносить — мыло работает прекрасно, никаких скрипов при открывании у вас не будет и стоит дешево. Специальные смазки также не плохи, но стоимость в разы выше. Если можете себе позволить, то почему бы и нет?

Перед тем как наносить, вам стоит вытереть тягу насухо, от старой смазки (если она осталась) и грязи. Можно использовать тряпку, но я обычно использую бумажные полотенца.

Далее просто наносим на поверхность, растираем, кто-то делает мыльный раствор, но я считаю что делать этого не нужно. Просто натерли сухим, разработали дверь — открываем и закрываем несколько раз и скрип ушел.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР