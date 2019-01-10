Очень часто в осенне-зимний-весенний сезон, можно увидеть стоящие на обочинах машины которые продают канистры с незамерзайкой. Причем цены у них иногда в два раза меньше чем в магазинах! Примерно 100 – 120 рублей. Наверное многие задумывались – сколько они зарабатывают, где ее берут, выгодно это или нет и не опасно ли покупать такие составы на дорогах. Сегодня я отвечу вам сразу на все вопросы + полезное видео …

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Наверное, самый распространенный вопрос – а вообще законно ли это? Сразу хочу всем ответить зачастую «продавцы в машинах» работают официально! Они оформляют ИП или ООО, либо на себя, либо торгуют уже от фирмы, которая им предоставляет незамерзайку. Ведь когда вы стоите на трассе и просто вот так вот занимаетесь продажей, особенно если стоите не один час, то мимо вас теоретически может проехать очень много сотрудников правоохранительных органов (ПОЛИЦИИ, ГИБДД и т.д.). Конечно, многие скажут — да дал «немножко денежек» и торгуй дальше. НУ во-первых, сейчас с этим строго, дать так просто не получится (могут быть камеры и т.д.) Во-вторых, экипажи могут меняться (и что будете каждому давать). В-третьих, легче наняться в компанию и уже по ее документам совершать такую деятельность (получается вы как бы наемный работник). НО все же многие оформляют на себя ИП.

Пару слов про ИП

Весь процесс оформления я описывать не буду, все же не за этим мы здесь собрались. И если не хотите постоянно платить «штрафы» (назовем это так). Тогда вам нужно зарегистрировать сферы деятельности, они такие:

47.78.9 — Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

52.63 — Прочая розничная торговля вне магазинов

Также вы должны получить разрешение на торговлю в заданном месте. Однако если вы торгуете на трассе, тогда вам нужно обращаться в администрацию города.

НО, еще раз повторюсь, зачастую лучше оформить на сотрудничество с компанией, которая либо продает незамерзайку оптом (некоторые набирают сотрудников именно на машинах), либо производит ее (у них набор реже, но все же бывает).

Проблем и беготни будет в разы меньше.

Где брать незамерзайку?

Конечно, можно производить ее самому. НО если вы не промышленный химический гигант, который имеет лицензии на производство и продажу спиртов и прочей химии. Тогда стоимость у вас получится космическая (просто не выдержите конкуренцию).

НУ и чтобы получить лицензию, нужно выдержать все проверки контролирующих органов. В общем … «БРРР» … это не нам метод.

Нужно просто ее покупать у оптовиков или производителей. Причем сейчас объявлений просто уйма! Стоит забить в том же АВИТО («незамерзайка оптом») или в других досках объявлений

Цена может варьироваться от 30 до 60 рублей за 5 литровую канистру, в зависимости от того кто продает и какой объем вы берете.

НАПРИМЕР:

Если продает производитель, а вы покупаете, скажем, от 2000-3000 штук, тогда цена будет – около 30 рублей .

. Если продает оптовый продавец (а он уже купил крупную партию у производителя), поэтому можно взять более мелкие партии, скажем от 100 – 200 штук. То здесь ценник будет 40 – 60 рублей. То есть 10 – 30 рублей идут напрямую в карман оптовику.

НО ОПЯТЬ ЖЕ ТАКИ ОПТОВИК, может вас как бы оформить на работу, и вы будете торговать по его документам.

Так сколько же можно заработать?

Как вы понимаете (из сказанного сверху), есть два пути:

У ВАС ИП (есть все документы), ВЫ закупаете напрямую у производителя от 2000 штук по цене 30руб (а возможно даже меньше). А продаете по 120руб (примерно такая цена сейчас на трассах на незамерзайку)

С канистры вы получаете – около 90 рублей. Со 100 – 9000, с 1000 – 90 000! Неплохо да? Однако нужно помнить, что вам нужно платить налоги и плату в пенсионный (а только за него, в год около 35 000руб).

ВЫ ТОРГУЕТЕ НА ОПТОВИКА. Этот процесс легче тем, что вам зачастую не нужно думать о документах (ИП и прочем). НО здесь ценник одной канистры около 60 рублей.

Если опять взять стоимость в 120 за 5л. Тогда чистыми у вас остается – 60руб. Со 100 – 6000, с 1000 – 60 000руб. МЕНЬШЕ! Но также не плохо.

Расчеты примерные, но как показывает практика, именно такие схемы работают на дорогах.

Сколько можно продать в день?

Тут все зависит, от оживленности места, где вы встали. Есть случаи когда люди которые стоят на МКАДЕ (либо рядом с ним), продают в день около 400 – 500 канистр незамерзайки! Конечно в провинциальных городах объемы намного меньше, в среднем около 40 – 100 штук. НО и это уже (если торгуете на оптовика), 2400 – 6000руб в день!

Есть даже вот такие гении маркетинга, чтобы привлечь покупателей

Также стоит отметить, что «злачные места», скорее всего «окучены» другими продавцами. Которые будут очень недовольны вашим появлением.

Вредна ли незамерзайка?

Сейчас почему-то многие шарахаются от незамерзающей жидкости, которая делается из метилового спирта (метанола), считают его подделкой. А вот на основе изопропилового, считают чуть ли не панацеей от всех угроз, и считают такую незамерзайку оригинальной! В ЭТОМ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ АБСУРД!

Может быть, я для кого-то открою большую тайну, но что метиловый, что изопропиловый спирт – яд! Я вам больше скажу, этиловый тоже яд, просто его воздействие на организм не такое сильное, чтобы им отравиться его нужно выпить много.

А вот если выпить метилового или изопропилового спирта, хотя бы 30 грамм, это может быть чревато летальным исходом.

Почему запретили метиловый? Да просто, потому что он похож на этиловый (по цвету и запаху, они практически идентичны). «АЛКАШНЯ», раньше его выделяли из незамерзайки в гаражах и пили, ну и помирали – именно поэтому есть запрет. Изопропиловый вот так просто не выпьешь, он кошмарно воняет.

НО если не увлекаться употреблением внутрь, тогда метиловый спирт, намного лучше, от него нет такого противного запаха.

Сейчас полезное видео про изготовление, смотрим.

НА этом заканчиваю свой материал, думаю было полезно.