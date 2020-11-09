Сигнализация с автозапуском: плюсы и минусы + подробное видео

При покупке автомобиля всегда встает вопрос о сигнализации, какую выбрать (я про марку), но еще более важный вопрос – а стоит ли ставить с автозапуском? Если забить такой запрос в интернете выйдет просто куча статей и видео, в которых мнения крайне противоположные. Одни пишут ставить нужно (даже необходимо), другие — что ни в коем случае (небезопасно и т.д.). Давайте же вместе подумаем насчет плюсов и минусов автозапуска на автомобиль. Как обычно для тех, кто не хочет читать, в конце статьи видео версия …

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В самом начале я хочу отметить, что я всегда ставил сигнализацию с автозапуском, причем я выбирал серьезные бренды типа STARLINE. Никогда никаких проблем не было. Поэтому в самом начале предлагаю вам подумать над плюсами таких систем

ПЛЮСЫ АВТОЗАПУСКА

Вообще положительных моментов не так много, но они достаточно весомые, особенно для тех людей, которые экономят свое время (а в больших городах это очень актуально).

ИТАК:

Нагрев – охлаждение салона. Ставите ли вы таймер, или запуск по времени, или запускаете перед работой автомобиль. В любом случае перед поездкой, салон будет прогрет (зимой) или охлажден (летом). Кстати про лето многие забывают, считая автозапуск нужным чисто в зимний период. Это реально удобно, экономит вам время, пока одеваетесь или пьете чай – кофе, машина прогрета. Просто сели и поехали

Двигатель и коробка (АКПП) . Зимой температуры могут быть крайне низкими (ну скажем – 20, — 25). Я всегда всем говорил, что при таких температурах желательно прогревать двигатель и АКПП . Пусть недолго, пусть 3 – 5 минут, но для этих агрегатов этого будет достаточно. Тепло от мотора немного разогреет и «автомат» , масло станет жиже, что благотворно повлияет на ресурс.

. Зимой температуры могут быть крайне низкими (ну скажем – 20, — 25). Я всегда всем говорил, что при таких температурах желательно . Пусть недолго, пусть 3 – 5 минут, но для этих агрегатов этого будет достаточно. Тепло от мотора немного разогреет и , масло станет жиже, что благотворно повлияет на ресурс. Стекла зимой. Все мы знаем, что стекла могут сильно замерзать зимой. Приходится их «скрести», щетками и другим различным пластиком. Кто бы, что не говорил, но от такого на лобовом стекле со временем появляются «царапки», с каждым годом их становится все больше. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, ухудшает прозрачность стекла, в-третьих, ухудшает его прочность. А стекла сейчас, ой какие недешевые. При автозапуске вам не нужно скрести стекло, мотор разогреется, пойдет теплый воздух — снег и лед сойдут сами.

Турбо и дизель. На многих турбированных автомобилях , да и на дизельных тоже (особенно на тех у которых нет электрического обогревателя), очень долго нагревается охлаждающая жидкость . Даже если вы сели и поехали в сильный мороз, горячий воздух от печки пойдет не сразу. Автозапуск прогреет двигатель хотя бы до какой-то температуры, и при движении горячие потоки будут идти намного быстрее.

На многих , да и на (особенно на тех у которых нет электрического обогревателя), очень долго . Даже если вы сели и поехали в сильный мороз, горячий воздух от печки пойдет не сразу. Автозапуск прогреет двигатель хотя бы до какой-то температуры, и при движении горячие потоки будут идти намного быстрее. Поддержание температуры. Это касается северных регионов. При сильных морозах моторы могут вообще не глушить, потому что запуск затем будет затруднительным. Так вот — сигнализацию с автозапуском, можно запрограммировать так, чтобы она поддерживала определенную температуру. ДВС будет запускаться прогреваться до нужной отметки, затем останавливаться, при падении температуры до запрограммированного значения, опять запуск, и так по кругу. При такой схеме экономится топливо — чем если бы всю ночь тарахтел мотор.

Это касается северных регионов. При сильных морозах моторы могут вообще не глушить, потому что запуск затем будет затруднительным. Так вот — сигнализацию с автозапуском, можно запрограммировать так, чтобы она поддерживала определенную температуру. ДВС будет запускаться прогреваться до нужной отметки, затем останавливаться, при падении температуры до запрограммированного значения, опять запуск, и так по кругу. При такой схеме экономится топливо — чем если бы всю ночь тарахтел мотор. Приложение в смартфоне. Продвинутые системы сигнализации уже не требуют запуска с ключа, можете это сделать через смартфон. В таких системах много различного функционала, начиная от просмотра температуры ДВС, напряжения аккумулятора, открытия дверей, экстренная дистанционная остановка мотора, до отслеживания положения транспортного средства на карте (как по спутникам, так и по сотовым вышкам).

Штатные системы. Многие компании штатно начали устанавливать такие системы в свои авто, если бы они были так плохи и вредил бы мотору и автомобилю в целом, то скорее всего их бы не поставили.

Как видите плюсов немало, и как я писал сверху они существенные для многих время и комфорт многое перевешивают.

МИНУСЫ АВТОЗАПУСКА

Отрицательных моментов также хватает, конечно, сейчас многие стараются нивелировать, но уходят не все.

Цена сигнализации. Если обычную, можно купить чуть ли не за 2000 рублей. ТО системы с автозапуском стоят от 6000 – 7000 до 20 000 рублей. Все зависит от производителя, уровня защиты, функционала и как я считаю надежности. Берите проверенные временем варианты (пусть немного дороже), но чтобы не глючали, а работали как часы

Установка. Мало купить сигнализацию, ее нужно правильно установить. И не всегда, даже дилерские центры правильно это делают. Например, у меня у друга спалили мастера именно у дилера. И еще нужно понимать — качество установки очень важно! Все провода должны быть правильно проложены, изолированы, подключены. Ведь если будет какое-то замыкание, то и до пожара не далеко. А машина, например стоит на парковке и быстро отреагировать вы не сможете, да и на этой же парковке могут быть транспортные средства соседей. Так что неправильная установка может наделать дел. Обращайтесь в сертифицированные установочные центры, опять же здесь экономить не стоит.

Машина может поехать . Есть боязнь, что после автозапуска машина покатится или просто поедет если оставить ее на передаче (в случае с механикой) или на D – drive (с АКПП). Такие случае возможны, но это скорее исключение из правил, и происходит из-за кривых рук мастеров. Если сигнализация подключена правильно, машина просто не запустится на передаче и без ручника.

. Есть боязнь, что после автозапуска машина покатится или просто поедет если оставить ее на передаче (в случае с механикой) или на D – drive (с АКПП). Такие случае возможны, но это скорее исключение из правил, и происходит из-за кривых рук мастеров. Если сигнализация подключена правильно, машина просто не запустится на передаче и без ручника. Безопасность. Действительно машина с сигнализацией с автозапуском, менее защищена. Хотя сейчас ситуация изменяется. НО раньше чтобы установить такую систему, нужно было либо заложить второй ключ от авто, скажем под панель, чтобы отключить иммобилайзер. Либо ставить какие-то обманки. Все это не увеличивало безопасность авто, угонщики этому были только рады. Конечно, в современных сигнализациях это все учтено, уже без обманок и ключей, то есть у вас два комплекта на руках. ДА и многие производители автомобилей сейчас, делают систему автозапуска — штатной, вы даже можете управлять машиной из специального приложения.

Действительно машина с сигнализацией с автозапуском, менее защищена. Хотя сейчас ситуация изменяется. НО раньше чтобы установить такую систему, нужно было либо заложить второй ключ от авто, скажем под панель, чтобы отключить иммобилайзер. Либо ставить какие-то обманки. Все это не увеличивало безопасность авто, угонщики этому были только рады. Конечно, в современных сигнализациях это все учтено, уже без обманок и ключей, то есть у вас два комплекта на руках. ДА и многие производители автомобилей сейчас, делают систему автозапуска — штатной, вы даже можете управлять машиной из специального приложения. Страховка. Из-за того что машина менее защищена, страховые компании на авто с автозапуском делают дороже КАСКО. Как бы закладывают все риски

Из-за того что машина менее защищена, страховые компании на авто с автозапуском делают дороже КАСКО. Как бы закладывают все риски Масло и моточасы . Нужно понимать, что автозапуск работает минимум 10 минут (а кто-то программирует и до 20 – 30 минут). Если даже взять 10 минут с утра и 10 минут вечером, это уже 20 минут. Три дня — 1 моточас в пустую . ТО есть за месяц можно нагнать + 10 моточасов. Причем пробег будет оставаться таким же как летом, ведь машина стоит. Соответственно масло нужно будет менять чаще.

. Нужно понимать, что автозапуск работает минимум 10 минут (а кто-то программирует и до 20 – 30 минут). Если даже взять 10 минут с утра и 10 минут вечером, это уже 20 минут. Три дня — 1 . ТО есть за месяц можно нагнать + 10 моточасов. Причем пробег будет оставаться таким же как летом, ведь машина стоит. Соответственно масло нужно будет менять чаще. Коксование мотора. Многие пишут, что автозапуск это причина зарастание коксом мотора. Обороты малые, масло плохо отводится со стенок и поршней. Я считаю все это бред. Нужно лить хорошее масло и чаще его менять, тогда и кокса будет намного меньше.

Поломки и запуск . Сейчас современные сигнализации видят ошибки авто, то есть если есть утечка охлаждающей жидкости или масла, уровень крайне упал, то двигатель не запуститься. НА старых сигнализациях такого не было. И представьте, запускаете ДВС, а масло не в уровне, тут и клин мотора поймать можно

. Сейчас современные сигнализации видят ошибки авто, то есть если есть утечка или масла, уровень крайне упал, то двигатель не запуститься. НА старых сигнализациях такого не было. И представьте, запускаете ДВС, а масло не в уровне, тут и клин мотора поймать можно Расход . Конечно же, увеличивается расход топлива, ведь мотор тарахтит, на «холостых» оборотах. НО за комфорт нужно платить.

. Конечно же, увеличивается расход топлива, ведь мотор тарахтит, на «холостых» оборотах. НО за комфорт нужно платить. Ручник. Тут смысл в том, что его нужно ставить обязательно, ибо запуск без него не возможен. НУ и задние колодки могут примерзнуть. Скажу так — это редкие случаи и в основном они случаются в переходную температуру. Например, вчера было + 3 градуса и слякоть, а в ночь «бахнуло» – 10. Вот тогда такое возможно, да и то с «тросиковыми» системами, если у вас электронный ручник, такое бывает редко.

Тут смысл в том, что его нужно ставить обязательно, ибо запуск без него не возможен. НУ и задние колодки могут примерзнуть. Скажу так — это редкие случаи и в основном они случаются в переходную температуру. Например, вчера было + 3 градуса и слякоть, а в ночь «бахнуло» – 10. Вот тогда такое возможно, да и то с «тросиковыми» системами, если у вас электронный ручник, такое бывает редко. Аккумулятор. Есть мнение — что он быстрее садится при автозапуске. По мне это крайне бредово. Мотор работает 10 минут минимум и генератор также работает, причем подкапотное пространство прогревается, аккумулятор тоже. И за эти 10 минут он точно восполнит заряд, потраченный на запуск.

Время работы. Вот тут бы мне хотелось больше выбора. Например, на улице не так холодно скажем от + 2 до -5 градусов, зачем мне нужно чтобы ДВС работал минимум 10 минут, возможно, мне достаточно 5 минут. НО такой регулировки во многих сигнализациях просто нет. Вот увеличить время до 20, 30 минут это запросто. А уменьшить – НЕТ.

Вот тут бы мне хотелось больше выбора. Например, на улице не так холодно скажем от + 2 до -5 градусов, зачем мне нужно чтобы ДВС работал минимум 10 минут, возможно, мне достаточно 5 минут. НО такой регулировки во многих сигнализациях просто нет. Вот увеличить время до 20, 30 минут это запросто. А уменьшить – НЕТ. Экология. Как бы хорошо не очищал катализатор отработанные газы , а все равно выбросы идут в атмосферу, то есть вы не едите, а авто работает. Экология страдает. Хотя, как я говорил выше — сейчас многие производители делают эту систему штатной, значит выбросы для них приемлемы.

Как бы хорошо не очищал , а все равно выбросы идут в атмосферу, то есть вы не едите, а авто работает. Экология страдает. Хотя, как я говорил выше — сейчас многие производители делают эту систему штатной, значит выбросы для них приемлемы. Конденсат. Обороты мотора не высокие, прогрев глушителя не сильный, а если на улице холодно, то в глушителе может собираться конденсат. Если его не удалять он может банально замерзнуть, и пуск мотора будет крайне затруднен. Это следствие из частых автозапусков и коротких поездок.

Минусов получилось больше, однако многие (в сети) притянуты за уши. Если вы не хотите прогревать машину, стоя около нее и замерзая (или наоборот обливаясь потом), а время для вас это не пустой звук – то ставьте сигнализацию с автозапуском. Реально комфортно. Единственное — нужно не экономить, а брать нормальные бренды и ставить в сертифицированных центрах.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю свои материалы, я думаю, каждый для себя сделает нужные выводы. Я просто стараюсь вам помочь в плюсах и минусах данных систем. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР