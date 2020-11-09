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Сигнализация с автозапуском: плюсы и минусы + подробное видео

При покупке автомобиля всегда встает вопрос о сигнализации, какую выбрать (я про марку), но еще более важный вопрос – а стоит ли ставить с автозапуском? Если забить такой запрос в интернете выйдет просто куча статей и видео, в которых мнения крайне противоположные. Одни пишут ставить нужно (даже необходимо), другие — что ни в коем случае (небезопасно и т.д.). Давайте же вместе подумаем насчет плюсов и минусов автозапуска на автомобиль. Как обычно для тех, кто не хочет читать, в конце статьи видео версия …

Сигнализация с автозапуском


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу отметить, что я всегда ставил сигнализацию с автозапуском, причем я выбирал серьезные бренды типа STARLINE. Никогда никаких проблем не было. Поэтому в самом начале предлагаю вам подумать над плюсами таких систем

ПЛЮСЫ АВТОЗАПУСКА

Вообще положительных моментов не так много, но они достаточно весомые, особенно для тех людей, которые экономят свое время (а в больших городах это очень актуально).

ИТАК:

  • Нагрев – охлаждение салона. Ставите ли вы таймер, или запуск по времени, или запускаете перед работой автомобиль. В любом случае перед поездкой, салон будет прогрет (зимой) или охлажден (летом). Кстати про лето многие забывают, считая автозапуск нужным чисто в зимний период. Это реально удобно, экономит вам время, пока одеваетесь или пьете чай – кофе, машина прогрета. Просто сели и поехали

Обогрев

  • Двигатель и коробка (АКПП). Зимой температуры могут быть крайне низкими (ну скажем – 20, — 25). Я всегда всем говорил, что при таких температурах желательно прогревать двигатель и АКПП. Пусть недолго, пусть 3 – 5 минут, но для этих агрегатов этого будет достаточно. Тепло от мотора немного разогреет и «автомат», масло станет жиже, что благотворно повлияет на ресурс.
  • Стекла зимой. Все мы знаем, что стекла могут сильно замерзать зимой. Приходится их «скрести», щетками и другим различным пластиком. Кто бы, что не говорил, но от такого на лобовом стекле со временем появляются «царапки», с каждым годом их становится все больше. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, ухудшает прозрачность стекла, в-третьих, ухудшает его прочность. А стекла сейчас, ой какие недешевые. При автозапуске вам не нужно скрести стекло, мотор разогреется, пойдет теплый воздух — снег и лед сойдут сами.

Замерзли стекла

  • Турбо и дизель. На многих турбированных автомобилях, да и на дизельных тоже (особенно на тех у которых нет электрического обогревателя), очень долго нагревается охлаждающая жидкость. Даже если вы сели и поехали в сильный мороз, горячий воздух от печки пойдет не сразу. Автозапуск прогреет двигатель хотя бы до какой-то температуры, и при движении горячие потоки будут идти намного быстрее.
  • Поддержание температуры. Это касается северных регионов. При сильных морозах моторы могут вообще не глушить, потому что запуск затем будет затруднительным. Так вот — сигнализацию с автозапуском, можно запрограммировать так, чтобы она поддерживала определенную температуру. ДВС будет запускаться прогреваться до нужной отметки, затем останавливаться, при падении температуры до запрограммированного значения, опять запуск, и так по кругу. При такой схеме экономится топливо — чем если бы всю ночь тарахтел мотор.
  • Приложение в смартфоне. Продвинутые системы сигнализации уже не требуют запуска с ключа, можете это сделать через смартфон. В таких системах много различного функционала, начиная от просмотра температуры ДВС, напряжения аккумулятора, открытия дверей, экстренная дистанционная остановка мотора, до отслеживания положения транспортного средства на карте (как по спутникам, так и по сотовым вышкам).

Приложение в смартфоне

  • Штатные системы. Многие компании штатно начали устанавливать такие системы в свои авто, если бы они были так плохи и вредил бы мотору и автомобилю в целом, то скорее всего их бы не поставили.

Как видите плюсов немало, и как я писал сверху они существенные для многих время и комфорт многое перевешивают.

МИНУСЫ АВТОЗАПУСКА

 Отрицательных моментов также хватает, конечно, сейчас многие стараются нивелировать, но уходят не все.

  • Цена сигнализации. Если обычную, можно купить чуть ли не за 2000 рублей. ТО системы с автозапуском стоят от 6000 – 7000 до 20 000 рублей. Все зависит от производителя, уровня защиты, функционала и как я считаю надежности. Берите проверенные временем варианты (пусть немного дороже), но чтобы не глючали, а работали как часы

Цена у дилера

  • Установка. Мало купить сигнализацию, ее нужно правильно установить. И не всегда, даже дилерские центры правильно это делают. Например, у меня у друга спалили мастера именно у дилера. И еще нужно понимать — качество установки очень важно! Все провода должны быть правильно проложены, изолированы, подключены. Ведь если будет какое-то замыкание, то и до пожара не далеко. А машина, например стоит на парковке и быстро отреагировать вы не сможете, да и на этой же парковке могут быть транспортные средства соседей. Так что неправильная установка может наделать дел. Обращайтесь в сертифицированные установочные центры, опять же здесь экономить не стоит.

Установка

  • Машина может поехать. Есть боязнь, что после автозапуска машина покатится или просто поедет если оставить ее на передаче (в случае с механикой) или на D – drive (с АКПП). Такие случае возможны, но это скорее исключение из правил, и происходит из-за кривых рук мастеров. Если сигнализация подключена правильно, машина просто не запустится на передаче и без ручника.
  • Безопасность. Действительно машина с сигнализацией с автозапуском, менее защищена. Хотя сейчас ситуация изменяется. НО раньше чтобы установить такую систему, нужно было либо заложить второй ключ от авто, скажем под панель, чтобы отключить иммобилайзер. Либо ставить какие-то обманки. Все это не увеличивало безопасность авто, угонщики этому были только рады. Конечно, в современных сигнализациях это все учтено, уже без обманок и ключей, то есть у вас два комплекта на руках. ДА и многие производители автомобилей сейчас, делают систему автозапуска — штатной, вы даже можете управлять машиной из специального приложения.
  • Страховка. Из-за того что машина менее защищена, страховые компании на авто с автозапуском делают дороже КАСКО. Как бы закладывают все риски
  • Масло и моточасы. Нужно понимать, что автозапуск работает минимум 10 минут (а кто-то программирует и до 20 – 30 минут). Если даже взять 10 минут с утра и 10 минут вечером, это уже 20 минут. Три дня — 1 моточас в пустую. ТО есть за месяц можно нагнать + 10 моточасов. Причем пробег будет оставаться таким же как летом, ведь машина стоит. Соответственно масло нужно будет менять чаще.
  • Коксование мотора. Многие пишут, что автозапуск это причина зарастание коксом мотора. Обороты малые, масло плохо отводится со стенок и поршней. Я считаю все это бред. Нужно лить хорошее масло и чаще его менять, тогда и кокса будет намного меньше.

Коксование мотора

  • Поломки и запуск. Сейчас современные сигнализации видят ошибки авто, то есть если есть утечка охлаждающей жидкости или масла, уровень крайне упал, то двигатель не запуститься. НА старых сигнализациях такого не было. И представьте, запускаете ДВС, а масло не в уровне, тут и клин мотора поймать можно
  • Расход. Конечно же, увеличивается расход топлива, ведь мотор тарахтит, на «холостых» оборотах. НО за комфорт нужно платить.
  • Ручник. Тут смысл в том, что его нужно ставить обязательно, ибо запуск без него не возможен. НУ и задние колодки могут примерзнуть. Скажу так — это редкие случаи и в основном они случаются в переходную температуру. Например, вчера было + 3 градуса и слякоть, а в ночь «бахнуло» – 10. Вот тогда такое возможно, да и то с «тросиковыми» системами, если у вас электронный ручник, такое бывает редко.
  • Аккумулятор. Есть мнение — что он быстрее садится при автозапуске. По мне это крайне бредово. Мотор работает 10 минут минимум и генератор также работает, причем подкапотное пространство прогревается, аккумулятор тоже. И за эти 10 минут он точно восполнит заряд, потраченный на запуск.

Аккумулятор

  • Время работы. Вот тут бы мне хотелось больше выбора. Например, на улице не так холодно скажем от + 2 до -5 градусов, зачем мне нужно чтобы ДВС работал минимум 10 минут, возможно, мне достаточно 5 минут. НО такой регулировки во многих сигнализациях просто нет. Вот увеличить время до 20, 30 минут это запросто. А уменьшить – НЕТ.
  • Экология. Как бы хорошо не очищал катализатор отработанные газы, а все равно выбросы идут в атмосферу, то есть вы не едите, а авто работает. Экология страдает. Хотя, как я говорил выше — сейчас многие производители делают эту систему штатной, значит выбросы для них приемлемы.
  • Конденсат. Обороты мотора не высокие, прогрев глушителя не сильный, а если на улице холодно, то в глушителе может собираться конденсат. Если его не удалять он может банально замерзнуть, и пуск мотора будет крайне затруднен. Это следствие из частых автозапусков и коротких поездок.

Конденсат

Минусов получилось больше, однако многие (в сети) притянуты за уши. Если вы не хотите прогревать машину, стоя около нее и замерзая (или наоборот обливаясь потом), а время для вас это не пустой звук – то ставьте сигнализацию с автозапуском. Реально комфортно. Единственное — нужно не экономить, а брать нормальные бренды и ставить в сертифицированных центрах.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю свои материалы, я думаю, каждый для себя сделает нужные выводы. Я просто стараюсь вам помочь в плюсах и минусах данных систем. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

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