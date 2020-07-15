Рециркуляция воздуха в автомобиле: что это такое, эффективность при включении кондиционера

Любой современный автомобиль, оснащен системой рециркуляции воздуха в салоне автомобиля. И неважно есть ли у вас кондиционер (климат-контроль) или его нет. НО многие не знают, что это такое, как она работает, почему может автоматически включаться (иногда и выключаться). Кстати есть мнение, что эта функция может экономить топливо летом в жару. Постараюсь рассказать простыми словами, про плюсы и минусы, а также как обычно будет и видео версия в конце …

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В интернете много мифов касательно рециркуляции воздуха, что якобы она нужна только для того, чтобы уберегаться от плохих запахов в автомобиле. Для примера, впереди едет старый КАМАЗ, который чадит дизелем и чтобы эта гарь не попадала в салон, активируют эту функцию. НО это не совсем так.

Что такое рециркуляция?

Обычно на панели приборов есть специальная клавиша, у которой стрелка как бы возвращается назад в салон, вот такая вот.

После ее активации, загорается черточка или точка рядом с кнопкой (бывает, начинает «гореть» и сам значок). Система активна.

Так что же происходит в этот момент? Да все просто, отключается забор внешнего воздуха (по умолчанию он включен), и начинает использоваться только салонный воздух в автомобиле.

Именно этот процесс называется рециркуляцией (применительно к авто)

Для чего это нужно?

Есть несколько причин:

Как я писал сверху убрать запахи с дороги (вспоминаем про чадящий «КАМАЗ»), если забор внешнего воздуха выключен, значит пахнуть в салоне, будет намного меньше

(вспоминаем про чадящий «КАМАЗ»), если забор внешнего воздуха выключен, значит пахнуть в салоне, будет намного меньше Для эффективного охлаждения салона . НА многих автомобилях рециркуляция в салоне, включается вместе с кондиционером (загораются сразу обе клавиши). Делается это для того чтобы повысить эффективность. Ведь нет забора внешнего горячего воздуха (а он может быть +35, +39 градусов Цельсия), по сути — он гоняется по кругу, проходя каждый раз через испаритель кондиционера — дополнительно охлаждаясь. Как показывает практика, охлаждение салона улучшается на 10 – 20 %

. НА многих автомобилях рециркуляция в салоне, включается вместе с кондиционером (загораются сразу обе клавиши). Делается это для того чтобы повысить эффективность. Ведь нет забора внешнего горячего воздуха (а он может быть +35, +39 градусов Цельсия), по сути — он гоняется по кругу, проходя каждый раз через испаритель кондиционера — дополнительно охлаждаясь. Как показывает практика, охлаждение салона улучшается на 10 – 20 % Экономия топлива. Если эффективность охлаждения растет, то получается что компрессор кондиционера, может чаще выключаться (особенно на системах с климат-контролем). Нагнал температуру и выключился. Это гипотетически экономит топливо, хотя и не глобально. По моим наблюдениям около 0.2 литра на 100 км

Улучшенное отопление. Рециркуляцию можно использовать и в холодный промежуток времени, с печкой, это также способствует быстрому нагреву салона. Нет забора холодного воздуха из вне, он опять же гоняется по кругу, только проходит уже через отопитель, сильнее подогреваясь. НО! По моим личным ощущениям, стекла потеют намного сильнее, потому как большой перепад температур.

Это основные причины и можно сказать плюсы системы, но есть и отрицательные моменты.

Минусы рециркуляции

Под негативными моментами я вижу только одно (кстати, это пишут во многих книгах по эксплуатации автомобиля).

НЕЛЬЗЯ долго ехать с рециркуляцией воздуха, все потому что может скопиться большое количество углекислого газа (который мы выдыхаем). Вы банально можете уснуть за рулем

Кстати в некоторых машинах рециркуляция может самопроизвольно отключаться на несколько минут, чтобы запустить свежий воздух в салон.

Если едите в длительный путь, проветривайте салон, каждые 20 минут, можно просто открыть окна.

Про жару и рециркуляцию

Еще один момент — когда не стоит сразу включать эту систему? Все правильно в сильную жару. Тут такая схема, например, стоит у вас машина на жаре под прямыми лучами солнца несколько часов, ее салон ОЧЕНЬ хорошо прогреется. Может быть до + 60, +70 градусов Цельсия.

Если включить сразу рециркуляцию, то воздух будет гоняться в салоне по кругу, тот раскаленный. И чтобы охладить его кондиционеру потребуется больше времени.

Вам нужно просто охладить салон автомобиля, на время открываем окна и двигаемся. Набегающий поток выдует + 60 из машины и загонит + 35 на улице. Вот тогда закрываем стекла, включаем кондиционер и рециркуляцию.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом я заканчиваю свою статью. Функция действительно стоящая. Особенно полезна она на слабых машинах (малолитражные двигатели), там компрессор не такой эффективный и его может немного не хватать в сильную жару. Тут на помощь и приходит рециркуляция, воздух лучше охлаждается (ходит по кругу). НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы вам понравились. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.