Рециркуляция воздуха в автомобиле: что это такое, эффективность при включении кондиционера

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Любой современный автомобиль, оснащен системой рециркуляции воздуха в салоне автомобиля. И неважно есть ли у вас кондиционер (климат-контроль) или его нет. НО многие не знают, что это такое, как она работает, почему может автоматически включаться (иногда и выключаться). Кстати есть мнение, что эта функция может экономить топливо летом в жару. Постараюсь рассказать простыми словами, про плюсы и минусы, а также как обычно будет и видео версия в конце …
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В интернете много мифов касательно рециркуляции воздуха, что якобы она нужна только для того, чтобы уберегаться от плохих запахов в автомобиле. Для примера, впереди едет старый КАМАЗ, который чадит дизелем и чтобы эта гарь не попадала в салон, активируют эту функцию. НО это не совсем так.
Обычно на панели приборов есть специальная клавиша, у которой стрелка как бы возвращается назад в салон, вот такая вот.
После ее активации, загорается черточка или точка рядом с кнопкой (бывает, начинает «гореть» и сам значок). Система активна.
Так что же происходит в этот момент? Да все просто, отключается забор внешнего воздуха (по умолчанию он включен), и начинает использоваться только салонный воздух в автомобиле.
Именно этот процесс называется рециркуляцией (применительно к авто)
Есть несколько причин:
Это основные причины и можно сказать плюсы системы, но есть и отрицательные моменты.
Под негативными моментами я вижу только одно (кстати, это пишут во многих книгах по эксплуатации автомобиля).
НЕЛЬЗЯ долго ехать с рециркуляцией воздуха, все потому что может скопиться большое количество углекислого газа (который мы выдыхаем). Вы банально можете уснуть за рулем
Кстати в некоторых машинах рециркуляция может самопроизвольно отключаться на несколько минут, чтобы запустить свежий воздух в салон.
Если едите в длительный путь, проветривайте салон, каждые 20 минут, можно просто открыть окна.
Еще один момент — когда не стоит сразу включать эту систему? Все правильно в сильную жару. Тут такая схема, например, стоит у вас машина на жаре под прямыми лучами солнца несколько часов, ее салон ОЧЕНЬ хорошо прогреется. Может быть до + 60, +70 градусов Цельсия.
Если включить сразу рециркуляцию, то воздух будет гоняться в салоне по кругу, тот раскаленный. И чтобы охладить его кондиционеру потребуется больше времени.
Вам нужно просто охладить салон автомобиля, на время открываем окна и двигаемся. Набегающий поток выдует + 60 из машины и загонит + 35 на улице. Вот тогда закрываем стекла, включаем кондиционер и рециркуляцию.
Сейчас видео версия статьи, смотрим
НА этом я заканчиваю свою статью. Функция действительно стоящая. Особенно полезна она на слабых машинах (малолитражные двигатели), там компрессор не такой эффективный и его может немного не хватать в сильную жару. Тут на помощь и приходит рециркуляция, воздух лучше охлаждается (ходит по кругу). НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы вам понравились. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.
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