Наверное, многие автомобилисты часто встречались с такой проблемой – потеют стекла внутри салона, особенно в сильный дождь. Конечно на старых машинах, таких как ВАЗ, это вообще было большой проблемой. Но такой процесс может происходить даже на достаточно свежем автомобиле! Например — купили год назад, а запотевания не убираются ни печкой, ни кондиционером. Так в чем же причина? И что делать? Как обычно подробно, статья + видео версия …

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Нужно сказать, что запотевание в основном проявляется либо в очень сильный дождь (когда много влаги), либо в холодный период времени (когда в машине тепло, а за бортом холодно). И не всегда это неисправность автомобиля, а просто вы плохо за машиной ухаживаете.

Почему потеют стекла?

Давайте разбираться. Здесь есть всего три основным причины:

Большое количество влаги

Плохая вентиляция

Неисправность системы отопления (кондиционирования)

У меня недавно был такой случай – сидела веселая компания в машине, на улице сейчас холодно, а вот там самый раз. Распивали спиртные напитки ну и было их там 4 человека, работала печка и она не справлялась! И они удивлялись – почему запотевают стекла ведь автомобиль то почти новый? Причин несколько – на улице холодно, много народу, пролили пиво на коврики (то есть влага), ну и алкоголь, а он быстро оседает на стеклах.

Так что если выпиваете в машине, тогда не стоит удивляться. НО это лирическое отступление, сейчас будет разбираться в серьезных моментах.

Печка или кондиционер?

Многие ошибочно думают, что эффективнее всего осушит стекла печка салона. Включают ее на полную, но эффекта (в некоторых случаях) ноль или почти ноль.

Но стоит включить кондиционер, стекла мгновенно очищаются от запотевания! Почему такое происходит?

Все очень просто. Печка гонит горячий, но влажный воздух, получается как бы двойной эффект:

Во-первых, если на улице холодно создается эффект парника.

Во-вторых, если в салоне воздух влажный он не осушается, а гонится по кругу

Кондиционер же – гонит именно холодный и сухой воздух, если сказать простыми словами он сушит стекла от влаги, что моментально сказывается на видимости.

Но есть одно «НО»! Система кондиционирования может работать до -5, -7 градусов, а дальше не будет включаться автоматически. То есть осенью она вам поможет, а вот зимой уже нет.

Именно поэтому на некоторых автомобилях, есть так называемая система «антизапотевания» (может включаться отдельной кнопкой), и она принудительно подключает систему кондиционирования.

Налет на стеклах

От большого пробега, а также от неисправностей (про них чуть позже) на стеклах может образовываться определенный налет. От дыхания, от пыли и т.д. стекла могут зарастать тонкой пленкой – налетом, конечно, его может быть не так сильно видно, но если стекла не протирались очень долго, то он прямо-таки похож на запотевания.

ИТОГ один, протирайте-чистите стекла хотя бы раз год перед осенне-зимним периодом. Причем делать это нужно и передним и задним стеклом

НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ. Налет достаточно хорошо «сидит», убрать его может не каждое средство и не каждые тряпки-салфетки.

Берем бумажные полотенца и нашатырный спирт (его можно развести с водой). Наносим спирт на тряпочку (на любую), протираем поверхность, дальше все насухо вытираем бумажными полотенцами.

Если не переносите запах нашатырного спирта, тогда нужно просто купить средство для очистки оптики (продается в любом магазине электроники), и нанести его. Дальше опять же бумажными полотенцами убираем налет.

Ну а теперь о борьбе с запотеванием.

Большое количество влаги

Такое бывает, что идет проливной дождь, вы постоянно садитесь — выходите из машины, несете с собой воду на обуви и одежде (и влажный воздух). В итоге коврики у вас превращаются в мини бассейны (буквально полны водой), она проливается на утеплитель салона (под коврик), он также намокает. И ваша стандартная печка или кондиционер не справляется.

Это стандартная ситуация. Вам просто нужно избавиться от этой влаги в салоне, остановитесь в сухом паркинге, и хотя бы просто вылейте из ковриков воду. В идеале нужно просушить утеплитель салона, но для этого нужен теплый бокс.

Следите за салоном автомобиля, не давайте ему намокнуть, запотеваний будет намного меньше.

Плохая вентиляция

Либо наоборот слишком хорошая. В основном страдали наши СТАРЫЕ отечественные ВАЗ, но часто проявляется и на бюджетных иномарках. Тут есть два варианта:

Сломали, типа «улучшили» салон . Это когда например «шумят» (делают дополнительную шумоизоляцию) какой-нибудь отечественный ВАЗ (например 2114, 2112 и т.д) и заклеивают на их усмотрения все не нужные отверстия (которые нанесены в кузове для вентиляции). В итоге машина становится как термос, который вообще не дышит, ну и излишний конденсат «тут как тут». Ему просто деваться некуда, а такие вот умельцы ломают затем себе голову, что делать?

. Это когда например «шумят» (делают дополнительную шумоизоляцию) какой-нибудь отечественный ВАЗ (например 2114, 2112 и т.д) и заклеивают на их усмотрения все не нужные отверстия (которые нанесены в кузове для вентиляции). В итоге машина становится как термос, который вообще не дышит, ну и излишний конденсат «тут как тут». Ему просто деваться некуда, а такие вот умельцы ломают затем себе голову, что делать? Износ уплотнителей, самого кузова. Бывают что от больших пробегов, изнашиваются уплотнители дверей, багажника (или пятой двери). Через них идет излишний забор холодного воздуха, либо влажного (иногда даже влага может литься в салон). Ну и бывает такое, кузов полностью прогнивает, то есть прям вот сквозные дыры. И это опять нарушает заложенную заводом вентиляцию кузова.

Тут есть два совета – не ломайте и бездарно не улучшайте салон (за вас уже все придумано). НУ и если износились уплотнители, замените, это не так дорого стоит.

Неисправность системы отопления

Вот тут есть — что сказать интересного, не будет размусоливать, сразу начнем:

Банальная причина. Сломалась печка, не работает, тут либо «накрылся» сам двигатель, либо предохранитель. Нужно исправить. Далее будем считать что у нас в электрике все исправно.

Сильно потеют стекла. Сладковатый запах в салоне и в ковриках непонятная жидкость. Тут на 100% у вас потек либо радиатор печки, либо какие-то патрубки – шланги. Причем антифриз или ТОСОЛ, приникают в салон. Нужно все разбирать и смотреть. Стоит помнить, что в охлаждающих жидкостях есть либо пропиленгликоль, либо этиленгликоль, по сути это «простые» спирты они также быстро испаряются и у вас стекла будут ну просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОТЕТЬ, никакая печка и никакой кондиционер вам не помогут. ДА и дышать парами этиленгликоля (который входит в составы различных антифризов G11, G12 и ТОСОЛА), небезопасно – ОН ТОКСИЧЕН. Так что нужно быстро устранять протекание (это кстати, еще может привезти к перегреву мотора)

Налет на стеклах , но через каждую ночь и жирный. Это не такой налет, который я описывал выше, тут опять же таки течет где-то антифриз или ТОСОЛ. НО не так сильно, можно сказать сочится. Проведите пальцем по стеклу, если есть жирный налет, тогда разбирайте панель смотрите печку – штанги – патрубки

, но через каждую ночь и жирный. Это не такой налет, который я описывал выше, тут опять же таки течет где-то антифриз или ТОСОЛ. НО не так сильно, можно сказать сочится. Проведите пальцем по стеклу, если есть жирный налет, тогда разбирайте панель смотрите печку – штанги – патрубки Салонный фильтр. Сам недавно с этим столкнулся, можно сказать на новом автомобиле. Суть какая, на ОПТИМЕ на первом ТО, могут менять, а могут не менять салонный фильтр (кстати, это почти у всех брендов). Лично я не сменил, сказал, оставьте этот – если что сам позже поменяю (в видео версии будет инструкция как это сделать). НУ и как становится понятно, он у меня забился всякой пылью и прочими «прелестями». Стекла немного начали потеть, особенно сильно стало видно в ночной период времени, не сильно, но неприятно! В общем, меняем фильтр, работоспособность – восстанавливается. Причем мне показалось, печка реально стала дуть сильнее (видно фильтр, совсем закупорился).

Пару дельных советов

Я уже рассказывал про антизапотеватель стекол (почитайте вот эту статью). Его можно сделать из обычно пены или геля для бритья. Они образуют пленку на стекле, и водяные пары не так сильно оседают!

НО есть еще один, действенный способ – это силикогель. Это такие шарики, либо кристаллики, которые часто кладут в коробки с обувью. В дело в том, что он прекрасно сушит воздух, удаляя из него влагу (воду).

Вы скажите ну хорошо – «а где его взять, не покупать же обувь ради этого?» Ребята, все проще, есть кошачий наполнитель, силиконовый – это как раз и есть этот силикогель. Его можно насыпать в старый, но не дырявый носок (важно, чтобы носок был натуральный, а не синтетический. Синтетика не дышит). НУ и положить его под сидение. Можно сделать малые мешочки (сейчас их полно продается) и положить на панель они также будут способствовать «антизапотеванию» лобового окна.

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и советы были вам полезны. Искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.