Постирал брелок от сигнализации: что делать, если он не работает

Все мы люди, все мы можем забыть что-то у себя в карманах (будь это джинсы, брюки, куртка и т.д.), а уж забыть ключи вместе с брелоком от сигнализации проще простого. Ну и представьте, кидаете вы грязное белье в стиральную машинку (не проверяя карманы) все это поласкается не один час, после достаем мокрое, но чистое белье. А там – ключи! В общем, ситуация рядовая что делать если постирал брелок вместе с ключами и он не работает …

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Недавно помогал девочке соседке, у нее трое детей и банально она замоталась, постирала куртку, вместе со всем содержимым. Как становится понятно, там был и брелок от сигнализации (ALLIGATOR). Включаться он отказывался, был залит водой, на кнопки не реагировал

Запасной брелок

Первым делом, вам нужно найти запасной брелок. Как правило — он идет без дисплея, зачастую на нем всего две клавиши — открыть и закрыть автомобиль.

Но все функции он исправно выполняет (даже запускает машину с автозапуска)

Так вы не потеряете контроль над машиной, ведь просто открыть ключом (механический замок) – нормально не получится, она будет «орать как сумасшедшая». ДА и запустить двигатель не получится зачастую у сигнализаций (если у вас не дешевая) есть блокировки.

Оцениваем степень тяжести

Первым делом нужно оценить — как себя ведет брелок:

Если он частично работает, горит дисплей, открывает — закрывает машину, но есть вода в дисплее, возможно, не все так страшно. Нужно убрать батарейку и попробовать его просушить.

Снимаем чехол, если он есть, кладем на батарею. Многие сушат феном. Главное помнить, что и батарея и фен, должны быть не сильно горячие, чтобы не повредить корпус, экран и электронику.

Примерно через пару часов, вода должна уйти полностью. Вставляем батарейку и скорее всего брелок оживет. Такое происходит — когда вы вовремя вытащили брелок из белья, остановили стирку, либо стирка была деликатная, где не так много воды.

НО вот что делать, если он «мочился» несколько часов, и сейчас признаков жизни нет вообще?

Пробуем разобрать

Если не реагирует ни на что вообще — то тут, скорее всего залиты все контакты внутри. Конечно не факт что вы его восстановите, но попытаться стоит.

Однозначно нужно разбирать. Опять же вытаскиваем батарейку, и пробуем разобрать корпус (кстати, у меня есть подробная инструкция — как разобрать брелок от СТАРЛАЙН)

Обычно ничего сложного под батарейкой есть один или два винтика, они откручиваются, и корпус расходится на две части. Иногда нужно немного помочь ножом.

В моем случае, вся электронная часть бы в воде, даже внутри экрана была вода.

Нужно максимально разобрать всю схему, на брелоке от «Alligator» отсоединяется часть с антенной от основной части (просто вытаскивается из шлейфа)

Далее сушим, до тех пор, пока вся вода уйдет с платы, также из экрана. Именно она «коротит» контакты.

Очень часто после того как вы уберете всю влагу, брелок начинает работать, можно также пройтись какой-нибудь смазкой которая выталкивает воду (например силиконовая). НО нужно быть внимательным, главное чтобы она была предназначена для контактов, иначе может разъесть схему

Я положил в разобранном виде на батарею, она у меня убавлена примерно до + 35, + 40 градусов, оставил примерно на пару – тройку часов.

После того как схемы подсохли, я собрал все обратно, поставил рабочую батарейку (старая сдохла после воды).

И о чудо, брелок начал работать, открывать – закрывать машину, запускать ее с автозапуска

Единственное что не все восстановилось на экране, видны только части цифр, видно он совсем вышел из строя и его нужно менять.

Однако хозяйку это не смутило, она все равно пользуется кнопками по памяти. Далее я просто собрал все в обратном порядке, проверил рядом с машиной, все работает

Не всегда это помогает

Стоит отметить, что не всегда помогает просушить брелок после стирки. Особенно это может быть с новыми сигнализациями, где стоят цветные дисплеи. Они более сложные и зачастую, если их постирать они выходят из строя насовсем.

Запомните вода для них в 50% случаев – является смертельной. В других 50% может помочь сушка

ДА и по честному, еще не один полностью не восстанавливался, зачастую появляются баги, ошибки. То экран не работает толком, то кнопки и т.д.

Так что оживить на время вы его можете (у друга после воды работал около года, но потом все равно сломался), но отвечая на вопрос – постирал брелок, что делать, в 70% случаев нужно ехать за новым. Далее просто привязываете его к своей сигнализации и катаетесь.

Так что следите за своими карманами перед стиркой белья, чтобы не постирать ключи. НА этом все, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР