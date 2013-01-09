Я уже делал химчистку салона своего железного коня, но как я писал в той статье, я также купил «бархатный полироль пластика». Именно так он называется у компании производителя, а именно LAVR. Передо мной стояла задача – обновить пластиковые части салона — обивку дверей, пороги, а также переднюю и заднюю панель под стеклами и по возможности немного удалить царапины, чтобы они не так бросались в глаза. Сейчас просто уйма разных средств, но многие из них оставляют либо жирные пятна, либо разводы. Нам такое не нужно …

Для салона


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Многие кстати полируют салон составами на основе глицерина, его даже можно купить в аптеке и нанести на тряпку и размазать по пластику. НО он очень липкий, да какое то время все будет просто сиять и гореть, однако очень быстро все покроется пылью. Я такое уже проходил на своих старых ВАЗ, кстати на этой основе сделано много губок для протирки обуви, и как правило ваши ботинки становятся пыльными уже после нескольких минут на улице.

Без жира и блеска

Собственно мне не хотелось, чтобы у меня пластик салона блестел как у кота «одно место». Также чтобы он был жирный на ощупь и оставлял на руках налет. Мне нужно было всего лишь восстановить пластик до первоначального уровня, ну или по максимум приблизиться к нему.

Без жира

Ведь от многих дней по снегу, грязи, пыли и жаре, обивка немного выцвела, стала серой и потеряла привлекательный насыщенный черный цвет.

Еще хочется отметить, я хотел взять такую формулу, которая будет бороться с царапинами, скрывая или устраняя их. Конечно это не восстановитель пластика, однако сейчас есть такие полироли, которые обладают таким небольшим эффектом. То есть получается все и сразу.

Почему взял именно LAVR

В магазине продавец мне посоветовал НЕДОРОГОЕ и самое главное (с его слов — проверенное) средство компании LAVR. Именно «БАРХАТНЫЙ ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА». Стоимость всего 140 рублей, за тюбик в 120 грамм.

Что обещает производитель:

  • Придается благородный матовый оттенок
  • Заполняет царапины, неровности, микротрещины – маскируя их
  • Не оставляет жирных разводов и липкой пленки
  • Защищает пластик от старения и выцветания
  • Обладает отталкивающим эффектом, то есть выталкивает пыль и загрязнение

Инструкция

В общем, за такие деньги — такая формула! Конечно, есть большие тюбики, 310 мл – 220 рублей. Но поверьте брать не зачем, этого хватает за глаза, про это чуть позже

Обрабатываем салон

Собственно здесь ничего сложного. Если прочитать инструкцию, то получается что для начала – очищаем – даем высохнуть – обрабатываем.

Собственно для очистки я применил средство, которым чистил сидения (можете почитать по ссылки сверху). Там написано, что он эффективно может чистить и пластиковые детали.

Взял две тряпки – одну для мытья, другу для полировки.

Шаг первый. Моем, конечно я протирал пластик примерно месяц назад, но в некоторых местах, особенно на порогах, опять куча грязи.

тряпка и вода

Также полно пыли на средней панели, там где стоят подстаканники. Очищаем.

Много пыли и грязи

Важно чтобы салон высох, нужно наносить на сухую поверхность.

Шаг второй. Берем мягкую тряпочку (так написано в инструкции, кстати чтобы не оставляла разводов и волосков), наносим на панели состав и начинаем растирать.

тряпка и наша формула

Дверь

Хватает нескольких распылений на большую поверхность.

ИТОГ + ВИДЕО

НУ что же подводим итог. Для вас я собрал фото, которые были до этого и как стало после. НУ что поехали:

  • НА панелях дверей, ушли мелкие царапины, видно и заполнила полироль и как бы сравняла. Конечно, глубокие повреждения не ушли.

Было

Стало

  • Сильный эффект получился на порогах, здесь царапины «замазались» более существенно

Такие пороги

Обработанные пороги

  • Посвежела и основная панель, хотя здесь эффект менее заметен

Необработанная

Обработанная

  • Средняя часть также избавилась от серого цвета и получила немного свежести

До обработки

средства

Самое главное, что нет нигде блестящих частей и жирной пленки, все находится на уровне обновленного салона.

В общем эффект есть и за 120 рублей, он более чем заметен, всем советую данную формулу.

Сейчас небольшое видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думая моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.