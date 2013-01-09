Я уже делал химчистку салона своего железного коня, но как я писал в той статье, я также купил «бархатный полироль пластика». Именно так он называется у компании производителя, а именно LAVR. Передо мной стояла задача – обновить пластиковые части салона — обивку дверей, пороги, а также переднюю и заднюю панель под стеклами и по возможности немного удалить царапины, чтобы они не так бросались в глаза. Сейчас просто уйма разных средств, но многие из них оставляют либо жирные пятна, либо разводы. Нам такое не нужно …

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Многие кстати полируют салон составами на основе глицерина, его даже можно купить в аптеке и нанести на тряпку и размазать по пластику. НО он очень липкий, да какое то время все будет просто сиять и гореть, однако очень быстро все покроется пылью. Я такое уже проходил на своих старых ВАЗ, кстати на этой основе сделано много губок для протирки обуви, и как правило ваши ботинки становятся пыльными уже после нескольких минут на улице.

Без жира и блеска

Собственно мне не хотелось, чтобы у меня пластик салона блестел как у кота «одно место». Также чтобы он был жирный на ощупь и оставлял на руках налет. Мне нужно было всего лишь восстановить пластик до первоначального уровня, ну или по максимум приблизиться к нему.

Ведь от многих дней по снегу, грязи, пыли и жаре, обивка немного выцвела, стала серой и потеряла привлекательный насыщенный черный цвет.

Еще хочется отметить, я хотел взять такую формулу, которая будет бороться с царапинами, скрывая или устраняя их. Конечно это не восстановитель пластика, однако сейчас есть такие полироли, которые обладают таким небольшим эффектом. То есть получается все и сразу.

Почему взял именно LAVR

В магазине продавец мне посоветовал НЕДОРОГОЕ и самое главное (с его слов — проверенное) средство компании LAVR. Именно «БАРХАТНЫЙ ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА». Стоимость всего 140 рублей, за тюбик в 120 грамм.

Что обещает производитель:

Придается благородный матовый оттенок

Заполняет царапины, неровности, микротрещины – маскируя их

Не оставляет жирных разводов и липкой пленки

Защищает пластик от старения и выцветания

Обладает отталкивающим эффектом, то есть выталкивает пыль и загрязнение

В общем, за такие деньги — такая формула! Конечно, есть большие тюбики, 310 мл – 220 рублей. Но поверьте брать не зачем, этого хватает за глаза, про это чуть позже

Обрабатываем салон

Собственно здесь ничего сложного. Если прочитать инструкцию, то получается что для начала – очищаем – даем высохнуть – обрабатываем.

Собственно для очистки я применил средство, которым чистил сидения (можете почитать по ссылки сверху). Там написано, что он эффективно может чистить и пластиковые детали.

Взял две тряпки – одну для мытья, другу для полировки.

Шаг первый. Моем, конечно я протирал пластик примерно месяц назад, но в некоторых местах, особенно на порогах, опять куча грязи.

Также полно пыли на средней панели, там где стоят подстаканники. Очищаем.

Важно чтобы салон высох, нужно наносить на сухую поверхность.

Шаг второй. Берем мягкую тряпочку (так написано в инструкции, кстати чтобы не оставляла разводов и волосков), наносим на панели состав и начинаем растирать.

Хватает нескольких распылений на большую поверхность.

ИТОГ + ВИДЕО

НУ что же подводим итог. Для вас я собрал фото, которые были до этого и как стало после. НУ что поехали:

НА панелях дверей, ушли мелкие царапины, видно и заполнила полироль и как бы сравняла. Конечно, глубокие повреждения не ушли.

Сильный эффект получился на порогах, здесь царапины «замазались» более существенно

Посвежела и основная панель, хотя здесь эффект менее заметен

Средняя часть также избавилась от серого цвета и получила немного свежести

Самое главное, что нет нигде блестящих частей и жирной пленки, все находится на уровне обновленного салона.

В общем эффект есть и за 120 рублей, он более чем заметен, всем советую данную формулу.

Сейчас небольшое видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думая моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.