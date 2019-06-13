Всем доброго дня. Часто меня посещала мысль проверить алкотестеры, на спорных напитках, таких как квас, кефир, ну и безалкогольное пиво. Ведь в них присутствуют продукты брожения, а поэтому гипотетически может показаться алкоголь! Покажется ли или нет? Если покажется, какой объем и через сколько «выветрится»? В общем, решил провести эксперимент, как обычно будет статья + видео версия …

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Для испытания взял два алкотестера компании INSPECTOR модели AT 650 и AT 750, отличий у них не так много, вторая модель сделана чуть круче, есть чехол в комплекте, 6 сменных муштуков (у младшей всего три), а также память на 10 последних тестов.

В конце оставлю на них свой отзыв. Также купил кефир, квас (натурального брожения), безалкогольное и алкогольное пиво.

КАК БУДЕМ ПРОВОДИТЬ ТЕСТ?

Взял 4 стакана, по 350 мл, буду наливать примерно 300 мл выпивать, далее ждать минуту и после замерять на алкотестере. Если покажет алкоголь, тогда буду замерять через 10 минут. Если опять что-то будет показывать, тогда через 20 и так далее.

Еще стоит напомнить, что сейчас допустимая доля алкоголя составляет 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе, это равно 0,356 ‰ (промилле) в крови. ТО есть когда вас проверяет инспектор ГИБДД, и вы выдыхаете в специальный алкотестер, то показания должны быть в мг/л, и только после их нужно будет перевести в промилле (например, уже в больнице, где у вас возьмут кровь)

Кстати у меня есть алкогольный калькулятор, можете перейти и посчитать примерное время выветривания алкоголя.

Итак, приступаем к тестам, начнем с самого безобидного напитка на мой взгляд.

КЕФИР

Первым у нас на тесте идет кефир, я купил марки «СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ», это не реклама просто взял самый первый, что был на прилавке.

Наливаем 300 мл в стакан, выпиваю, жду минуту и после продуваюсь на алкотестере.

Как и стоило ожидать, и AT650 и AT750 показали по нулям. В кефире возможно минимальное количество алкоголя, потому как есть специальные бактерии. НО в стакане его настолько мало, что ничего не показывает!

Конечно, если выпить залпом 2 или даже 3 литра кефира, возможно что-то и будет, но навряд ли кто-то это сделает. ДА и выветрится он быстро, думаю, за минут 20 уже ничего не будет.

КВАС

Вот тут интереснее. Я взял марки «БУКЕТ ЧУВАШИИ — ОКРОШЕЧНЫЙ». Что самое интересное, это то, что на нем написано – ВОЗМОЖНО, содержание алкоголя до 1,2%! Вот это поворот, ведь даже в безалкогольном пиве всего 0,49%, а здесь все 1,2%

НУ что проверяем. Как обычно наливаем 300 мл, выпиваем и дуем через минуту.

Барабанная дробь … И опять по нулям, ни тот ни другой алкотестер не показывает наличие алкоголя в выдохе, даже через минуту. Но почему так? Ведь сказано до 1,2%?

Сказано – ВОЗМОЖНО! Но не сказано что 100% будет! Опять же если выпить литра 1,5 – 2, тогда что-то и покажет, но опять же все это дело выветрится через 20 минут.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО

Как я сказал выше, указано — что в банке может содержаться до 0,49% алкоголя. НО по факту может и не быть.

Стоит немного рассказать про то, как делается безалкогольное пиво. Способов масса, но один из самых основных — заморозка. Берется обычное пиво, замораживается, скажем, до – 20, — 25 градусов, чистый алкоголь при таких температурах остается жидкий (обычно это примерно 5% от объема). Далее его сливают, а оставшуюся массу размораживают, вот вам и безалкогольный напиток. Правда он не всегда пенится, в него искусственно могут добавить газов, чтобы придать «эффект пены». Отличная альтернатива для тех, кто хочет бросить пить. Правда сейчас есть и полностью искусственные варианты, но по вкусу их сразу можно понять.

В итоге, у таких безалкогольных вариантов вообще может не быть алкоголя в составе.

Так произошло и у нас, после того как я выпил стакан Б/А пива, подождал минуту, оба алкотестера показали по нулям.

ОБЫЧНОЕ ПИВО

Я уже немного отчаялся, подумал, что мои INSPECTOR AT650 и AT750 не работают (хотел оставить негативный отзыв). Причем производитель вообще советует проверяться через 30 минут после распития напитков (кефир, квас и Б/А пиво, через такой срок точно бы не показали).

НО есть 100% способ проверить работают они или нет! Выпить алкоголь и продуться.

Так я и сделал, взял обычное пиво 5,5% и выпил его. Через минуту продулся, и на мое удивление оба сразу показали, первый – 0,36 мг/л, второй – 0,27 мг/л. ЗА РУЛЬ САДИТСЯ — НЕЛЬЗЯ (напомню допустимое значение – 0,16 мг/л). Оба гаджета работают!

НО как указывает нам производитель, по правилам нужно продуться через 30 минут. Я полностью допил банку и после истечения этого времени, повторил тест.

Через полчаса, один (более дешевый) показал – 0,13 мг/л, второй – 0,15 мг/л. ТО есть за руль уже можно садиться.

Сейчас подробная видео версия

ИТОГ

Почему не показывает ни КВАС, ни КЕФИР, ни БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО? Причин как я считаю несколько:

Действительно нет алкоголя

Малый объем напитка, всего 300 мл

Погрешность алкотестера, как заверяет производитель, может быть до 0,03 мг/л, вполне вероятно, что все три напитка, находятся в этой погрешности

Ну и в качестве заключения, если пьете много кефира, кваса и Б/А пива, подождите перед рулем всего 15 – 20 минут, если и будут какие-то показания, то они будут минимальными, намного меньше чем 0,16 мг/л. ТО есть передвигаться за рулем – МОЖНО, без каких-либо страхов.

НА этом заканчиваю, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР