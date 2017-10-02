Зимний период времени в нашей стране, это реально испытание — как для водителя, так и для автомобиля. Относится к этому снисходительно нельзя, мороз, снег и прочие «прелести» не прощают ошибок, если в городе это все можно решить быстро (вызываем эвакуатор и в сервис), то на трассе можно заморозится буквально до смерти (постойте на трассе часок в – 35 градусов)! Поэтому готовимся как к войне, сегодня полезные советы как для чайников, так и для опытных водителей, как обычно будет видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале, я хочу сказать пару слов про резину, вот все пишут нужно обязательно покупать зимнюю и ставить. Глупый совет, потому что сейчас это контролируется на законодательном уровне, неважно что у вас должно быть шипы или липучка, но быть она должна! Как я считаю это правильно, ведь летняя просто не приспособлена для зимнего вождения.

Какие проблемы нам нужно решить:

Чтобы машина всегда запускалась без проблем

Нормально ездила (без эксцессов)

Безопасность

Итак друзья, я расскажу несколько действительно важных по-моему мнению пунктов которые помогут вам прожить зиму без каких-либо сильных проблем.

Аккумулятор, генератор, утечки тока

Это наше все, если вы не сможете запустить свой автомобиль с утра или по выходу из дома, здравствуй маршрутное такси или метро. Летом даже «полу-дохлая» батарея будет работать нормально, масло жидкое, силовой агрегат теплый, пару раз «крутанули» и все запустилось. НО вот зимой это совершенно не так. Сколько народу по утрам на стоянках мучаются. Масло густеет, температуры критически низкие и все это «дело» нужно прокрутить АКБ, пусковые токи растут, а поэтому с такой задачей справится только подготовленная батарея.

Если вы ее не меняли уже на протяжении 5 – 6 лет, не проводили обслуживание, по утрам, даже осенью (когда еще плюс на дворе) бывает что не запускает мотор – ТО ОДНОЗНАЧНО НУЖНО МЕНЯТЬ И ПОКУПАТЬ НОВУЮ.

Если более-менее свежая, то нужно провести профилактику:

Если обслуживаемая — нужно открутить пробки, проверить уровень электролита (при необходимости добавить его до уровня), замерить его плотность (она должна быть 1,27 г,см3), замерить напряжение (12,7В, это 100% зарядка). При необходимости нужно зарядить

— нужно открутить пробки, проверить (при необходимости добавить его до уровня), (она должна быть 1,27 г,см3), (12,7В, это 100% зарядка). При необходимости нужно зарядить Если необслуживаемая – нужно очистить как корпус, так и сами клеммы. Далее мерим напряжение, если оно отлично от 12,7В — подзаряжаем. Желательно еще съездить и проверить ее нагрузочной вилкой.

По генератору. Зачастую батарея очень сильно страдает от генератора, нужно подготавливать и проверять его тоже. Все дело в том, что от больших пробегов, он может либо недозаряжать, либо перезаряжать АКБ. Вся проблема может быть в щетках, а также реле-регулятора, информация обширная, я ее уже раскрывал, можете почитать здесь

Утечки тока. Если не правильно поставить сигнализацию или же купить какой-либо китайский девайс, они могут понемногу (а иногда и много) высасывать энергию из вашего аккумулятора, это обязательно нужно проверять перед зимой. Читаем — как проверить утечки тока на своем автомобиле

Как я считаю, это второе самое важное в нашем вопросе, батарея обязательно должна быть подготовлена к зимнему сезону

Масло и масляный фильтр

Если оно у вас свежее (например — поменяли в октябре, ноябре и проехали 500 – 1000 км), тогда менять не нужно. А вот если пробег уже от 5000 км, я бы поменял его (не смотря на то что производитель рекомендует через 15 000 км) – ПОЧЕМУ? ДА просто потому что, изношенное масло (особенно в пробках, где наматывает моточасы) теряет свои свойства, оно уже не может нормально смазывать и защищать цилиндры двигателя. При низких температурах еще и густеет быстрее, что ухудшает смазку и повышает возможность «задиров» и провоцирует сложные пуски.

Также и масляный фильтр — от долгой работы он ухудшает фильтрующую способность, все потому что на его стенках оседает много грязи.

МОРАЛЬ. Смените масло и фильтр перед зимой, это благоприятно скажется на зимних пусках и не будет такого большего износа

Антифриз (ТОСОЛ), помпа и термостат

Следующий этап подготовки — это охлаждающая жидкость. Со временем она тоже может терять свои характеристики, при сильных морозах она возможно начнет кристаллизоваться. Поэтому если у вас пробег уже 50 000 и вы ни разу не меняли ее, рекомендую это сделать.

Еще один пункт, машины пригнанные из-за границы, сейчас их становится все меньше, НО ВСТРЕЧАЮТСЯ. Так вот у них температурный порог антифриза может быть гораздо ниже чем у нас, например «-25» градусов. У меня друг пригнал ФОЛЬЦВАГЕН из Европы и при «-35», у него лопнул радиатор, мастер-приемщик сказал, что вместо антифриза была просто какая-то каша. Можно было бы добавить концентрат, но кто же знал …

ПОМПА и ТЕРМОСТАТ, это еще один бич (особенно старых ВАЗ, с иномарками все же намного реже), проверяйте их в теплое время, не тяните до зимы. А то будете кататься в холодной машине, термостат не откроется, мотор будет перегреваться, а в салоне будет мороз.

МОРАЛЬ. Менять «охлаждайку» (если катаетесь уже давно), проверяйте термостат и помпу, желательно делать это до зимы.

Бензин, вода и грязь в баке

Начну, пожалуй — с грязи и влаги в баке. ДРУЗЬЯ это очень важно! ПОЧЕМУ? ДА все просто, как ни крути, влага у нас образуется в баке (дождь, снег, конденсат), также туда попадает и грязь, пыль и прочее. Внутри бака у нас есть еще и топливный фильтр, на котором есть сетка, она удерживает все эти «прелести». НО зимой она забивается и зачастую замерзает, прокачка топлива ухудшается в разы, а иногда при сильных морозах вообще прекращается. Многие разбирают полмотора, чтобы найти причину, а она как обычно банальна.

ПОЭТОМУ. Если у вас большой пробег, промойте – прочистите бак, хотя бы по плюсовой температуре залейте внутрь «удалитель влаги». Пусть он ее выведет, это лишним никогда не будет.

ПРО БЕНЗИН. Самый важный вопрос — какой лить в мороз? Многие катаются на 92 и считают, что нужно лить 95 – зимой. Другие замечают, что на 92 зимой запускается лучше! НО ПОЧЕМУ? Все дело в том, что сейчас все бензины имеют присадки в виде спиртов и эфиров, чтобы довести до нужного октанового числа нужно добавить определенный объем.

Какой есть миф — Низкооктановые бензины загораются резкой вспышкой, но горят не так долго, а вот высокооктановые загораются не так резко (если утрировать — тяжелее) – НО ГОРЯТ дольше (дольше толкая поршень). А что нам для зимы нужно? ДА чтобы воспламенение было сразу и резко, чтобы мотор начал работать быстрее. Вот именно поэтому 92 будет запускать быстрее, чем 95.

НО на практике это не всегда так. Если вы заправляетесь на серьезных брендах (который у нас в стране достаточно), есть такое понятие ДНП (давление насыщенных паров). Если не лезть в дебри, летний и зимний бензин отличаются, летом давление таких паров около 80 кПа, а вот зимние должны быть около 90 – 100 кПа. Именно это способствует улучшенному запуску.

ЧТО ЛИТЬ? ДА то что вам указал производитель, это самый лучший вариант.

ТОРМОЗА

Про то, что нужно вовремя менять тормозную жидкость я уже писал. НО сейчас дело не в ней, все же она не замерзнет даже при -35 градусах. НО вода в ней может спровоцировать износ поршней суппортов. Что из этого следует — да то что при торможении, возможно один из них будет подклинивать.

Если летом это не так критично, то вот зимой дороги во льду и снегу и если машину ведет при торможении, то вам однозначно нужно реанимировать суппорта, либо менять их на новые, иначе банально улететь с трассы можно!

Щетки, бачок омывателя, незамерзайка

Все это может показаться банальным и не важным, однако как показывает практика — от этого может зависеть ваша жизнь или пешеходов которых вы банально можете не увидеть из-за грязного лобового стекла.

Не для кого сейчас не секрет, что дороги городов заливают не пойми какой «жижей» (песчано-соляной смесью), от этого они даже в несильный мороз, до -10 градусов, никогда не замерзают. НО грязи это добавляет основательно.

В итоге нам эту грязь, при минусовой температуре нужно качественно убирать, для этого нужна жидкость которая не замерзает и при «-25», бачок должен быть подготовлен, а при необходимости заменен (на наших старых ВАЗ, он часто лопается).

НУ и щетки, желательно купить зимние, на которые будет по минимуму налипать снег (если вдруг он пошел). Как я думаю это тоже очень важно.

Утепление двигателя

Конечно юг и средняя полоса России никогда таким не занимаются, все потому что даже температуры в -20 градусов можно нормально перенести. НО вот на севере, желательно подготовить и моторный отсек, то есть закрыть решетку радиатора и зачастую положить утеплитель на сам мотор (только негорючий, это важно). Это не даст остывать двигателю быстро, да и двигаться будет комфортнее, внутри будет тепло.

Силиконовые (и аналогичные) смазки

Мы часто моем автомобиль, зимой это стоит делать еще чаще, чтобы смывать соль и песок дорог. Однако после того как вы выехали на мороз, двери могут быстро примерзнуть к кузову автомобиля, а замки и стекла замерзнуть. Чтобы этого не происходило, купите силиконовую смазку, которая наносится на уплотнители или замочные скважины. Таким образом, избавляемся от примерзания и замерзания.

Как я считаю, это очень важные пункты, именно они помогут вам нормально пережить зиму. Есть еще несколько (менее важных, как я считаю моментов) перечислю их, возможно кому-нибудь пригодится:

Пусковые провода или бустер . Для прикуривания автомобиля

. Для прикуривания автомобиля Лопатка, для откапывания

Щетка для снега (желательно со скребком)

Подогрев руля, можно купить чехол

Подогрев сидения, также можно купить накидку

Защита картера, многие покупают металлическую

Трос, если вдруг конкретно застряли

Сигнализация с автозапускном

Подогреватели, типа ВЕБАСТРО или даже электрических

Сейчас небольшая видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, подготавливайте автомобиль основательно! Чтобы не пришлось мерзнуть. На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.