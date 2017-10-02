Зимний период времени в нашей стране, это реально испытание — как для водителя, так и для автомобиля. Относится к этому снисходительно нельзя, мороз, снег и прочие «прелести» не прощают ошибок, если в городе это все можно решить быстро (вызываем эвакуатор и в сервис), то на трассе можно заморозится буквально до смерти (постойте на трассе часок в – 35 градусов)! Поэтому готовимся как к войне, сегодня полезные советы как для чайников, так и для опытных водителей, как обычно будет видео версия в конце …
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В самом начале, я хочу сказать пару слов про резину, вот все пишут нужно обязательно покупать зимнюю и ставить. Глупый совет, потому что сейчас это контролируется на законодательном уровне, неважно что у вас должно быть шипы или липучка, но быть она должна! Как я считаю это правильно, ведь летняя просто не приспособлена для зимнего вождения.
Какие проблемы нам нужно решить:
- Чтобы машина всегда запускалась без проблем
- Нормально ездила (без эксцессов)
- Безопасность
Итак друзья, я расскажу несколько действительно важных по-моему мнению пунктов которые помогут вам прожить зиму без каких-либо сильных проблем.
Аккумулятор, генератор, утечки тока
Это наше все, если вы не сможете запустить свой автомобиль с утра или по выходу из дома, здравствуй маршрутное такси или метро. Летом даже «полу-дохлая» батарея будет работать нормально, масло жидкое, силовой агрегат теплый, пару раз «крутанули» и все запустилось. НО вот зимой это совершенно не так. Сколько народу по утрам на стоянках мучаются. Масло густеет, температуры критически низкие и все это «дело» нужно прокрутить АКБ, пусковые токи растут, а поэтому с такой задачей справится только подготовленная батарея.
Если вы ее не меняли уже на протяжении 5 – 6 лет, не проводили обслуживание, по утрам, даже осенью (когда еще плюс на дворе) бывает что не запускает мотор – ТО ОДНОЗНАЧНО НУЖНО МЕНЯТЬ И ПОКУПАТЬ НОВУЮ.
Если более-менее свежая, то нужно провести профилактику:
- Если обслуживаемая — нужно открутить пробки, проверить уровень электролита (при необходимости добавить его до уровня), замерить его плотность (она должна быть 1,27 г,см3), замерить напряжение (12,7В, это 100% зарядка). При необходимости нужно зарядить
- Если необслуживаемая – нужно очистить как корпус, так и сами клеммы. Далее мерим напряжение, если оно отлично от 12,7В — подзаряжаем. Желательно еще съездить и проверить ее нагрузочной вилкой.
По генератору. Зачастую батарея очень сильно страдает от генератора, нужно подготавливать и проверять его тоже. Все дело в том, что от больших пробегов, он может либо недозаряжать, либо перезаряжать АКБ. Вся проблема может быть в щетках, а также реле-регулятора, информация обширная, я ее уже раскрывал, можете почитать здесь
Утечки тока. Если не правильно поставить сигнализацию или же купить какой-либо китайский девайс, они могут понемногу (а иногда и много) высасывать энергию из вашего аккумулятора, это обязательно нужно проверять перед зимой. Читаем — как проверить утечки тока на своем автомобиле
Как я считаю, это второе самое важное в нашем вопросе, батарея обязательно должна быть подготовлена к зимнему сезону
Масло и масляный фильтр
Если оно у вас свежее (например — поменяли в октябре, ноябре и проехали 500 – 1000 км), тогда менять не нужно. А вот если пробег уже от 5000 км, я бы поменял его (не смотря на то что производитель рекомендует через 15 000 км) – ПОЧЕМУ? ДА просто потому что, изношенное масло (особенно в пробках, где наматывает моточасы) теряет свои свойства, оно уже не может нормально смазывать и защищать цилиндры двигателя. При низких температурах еще и густеет быстрее, что ухудшает смазку и повышает возможность «задиров» и провоцирует сложные пуски.
Также и масляный фильтр — от долгой работы он ухудшает фильтрующую способность, все потому что на его стенках оседает много грязи.
МОРАЛЬ. Смените масло и фильтр перед зимой, это благоприятно скажется на зимних пусках и не будет такого большего износа
Антифриз (ТОСОЛ), помпа и термостат
Следующий этап подготовки — это охлаждающая жидкость. Со временем она тоже может терять свои характеристики, при сильных морозах она возможно начнет кристаллизоваться. Поэтому если у вас пробег уже 50 000 и вы ни разу не меняли ее, рекомендую это сделать.
Еще один пункт, машины пригнанные из-за границы, сейчас их становится все меньше, НО ВСТРЕЧАЮТСЯ. Так вот у них температурный порог антифриза может быть гораздо ниже чем у нас, например «-25» градусов. У меня друг пригнал ФОЛЬЦВАГЕН из Европы и при «-35», у него лопнул радиатор, мастер-приемщик сказал, что вместо антифриза была просто какая-то каша. Можно было бы добавить концентрат, но кто же знал …
ПОМПА и ТЕРМОСТАТ, это еще один бич (особенно старых ВАЗ, с иномарками все же намного реже), проверяйте их в теплое время, не тяните до зимы. А то будете кататься в холодной машине, термостат не откроется, мотор будет перегреваться, а в салоне будет мороз.
МОРАЛЬ. Менять «охлаждайку» (если катаетесь уже давно), проверяйте термостат и помпу, желательно делать это до зимы.
Бензин, вода и грязь в баке
Начну, пожалуй — с грязи и влаги в баке. ДРУЗЬЯ это очень важно! ПОЧЕМУ? ДА все просто, как ни крути, влага у нас образуется в баке (дождь, снег, конденсат), также туда попадает и грязь, пыль и прочее. Внутри бака у нас есть еще и топливный фильтр, на котором есть сетка, она удерживает все эти «прелести». НО зимой она забивается и зачастую замерзает, прокачка топлива ухудшается в разы, а иногда при сильных морозах вообще прекращается. Многие разбирают полмотора, чтобы найти причину, а она как обычно банальна.
ПОЭТОМУ. Если у вас большой пробег, промойте – прочистите бак, хотя бы по плюсовой температуре залейте внутрь «удалитель влаги». Пусть он ее выведет, это лишним никогда не будет.
ПРО БЕНЗИН. Самый важный вопрос — какой лить в мороз? Многие катаются на 92 и считают, что нужно лить 95 – зимой. Другие замечают, что на 92 зимой запускается лучше! НО ПОЧЕМУ? Все дело в том, что сейчас все бензины имеют присадки в виде спиртов и эфиров, чтобы довести до нужного октанового числа нужно добавить определенный объем.
Какой есть миф — Низкооктановые бензины загораются резкой вспышкой, но горят не так долго, а вот высокооктановые загораются не так резко (если утрировать — тяжелее) – НО ГОРЯТ дольше (дольше толкая поршень). А что нам для зимы нужно? ДА чтобы воспламенение было сразу и резко, чтобы мотор начал работать быстрее. Вот именно поэтому 92 будет запускать быстрее, чем 95.
НО на практике это не всегда так. Если вы заправляетесь на серьезных брендах (который у нас в стране достаточно), есть такое понятие ДНП (давление насыщенных паров). Если не лезть в дебри, летний и зимний бензин отличаются, летом давление таких паров около 80 кПа, а вот зимние должны быть около 90 – 100 кПа. Именно это способствует улучшенному запуску.
ЧТО ЛИТЬ? ДА то что вам указал производитель, это самый лучший вариант.
ТОРМОЗА
Про то, что нужно вовремя менять тормозную жидкость я уже писал. НО сейчас дело не в ней, все же она не замерзнет даже при -35 градусах. НО вода в ней может спровоцировать износ поршней суппортов. Что из этого следует — да то что при торможении, возможно один из них будет подклинивать.
Если летом это не так критично, то вот зимой дороги во льду и снегу и если машину ведет при торможении, то вам однозначно нужно реанимировать суппорта, либо менять их на новые, иначе банально улететь с трассы можно!
Щетки, бачок омывателя, незамерзайка
Все это может показаться банальным и не важным, однако как показывает практика — от этого может зависеть ваша жизнь или пешеходов которых вы банально можете не увидеть из-за грязного лобового стекла.
Не для кого сейчас не секрет, что дороги городов заливают не пойми какой «жижей» (песчано-соляной смесью), от этого они даже в несильный мороз, до -10 градусов, никогда не замерзают. НО грязи это добавляет основательно.
В итоге нам эту грязь, при минусовой температуре нужно качественно убирать, для этого нужна жидкость которая не замерзает и при «-25», бачок должен быть подготовлен, а при необходимости заменен (на наших старых ВАЗ, он часто лопается).
НУ и щетки, желательно купить зимние, на которые будет по минимуму налипать снег (если вдруг он пошел). Как я думаю это тоже очень важно.
Утепление двигателя
Конечно юг и средняя полоса России никогда таким не занимаются, все потому что даже температуры в -20 градусов можно нормально перенести. НО вот на севере, желательно подготовить и моторный отсек, то есть закрыть решетку радиатора и зачастую положить утеплитель на сам мотор (только негорючий, это важно). Это не даст остывать двигателю быстро, да и двигаться будет комфортнее, внутри будет тепло.
Силиконовые (и аналогичные) смазки
Мы часто моем автомобиль, зимой это стоит делать еще чаще, чтобы смывать соль и песок дорог. Однако после того как вы выехали на мороз, двери могут быстро примерзнуть к кузову автомобиля, а замки и стекла замерзнуть. Чтобы этого не происходило, купите силиконовую смазку, которая наносится на уплотнители или замочные скважины. Таким образом, избавляемся от примерзания и замерзания.
Как я считаю, это очень важные пункты, именно они помогут вам нормально пережить зиму. Есть еще несколько (менее важных, как я считаю моментов) перечислю их, возможно кому-нибудь пригодится:
- Пусковые провода или бустер. Для прикуривания автомобиля
- Лопатка, для откапывания
- Щетка для снега (желательно со скребком)
- Подогрев руля, можно купить чехол
- Подогрев сидения, также можно купить накидку
- Защита картера, многие покупают металлическую
- Трос, если вдруг конкретно застряли
- Сигнализация с автозапускном
- Подогреватели, типа ВЕБАСТРО или даже электрических
Сейчас небольшая видео версия, смотрим.
НА этом заканчиваю, подготавливайте автомобиль основательно! Чтобы не пришлось мерзнуть. На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
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