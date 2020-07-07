Почему с кондиционером машина едет хуже: подробно + видео версия

Очень часто ко мне на канал и на сайт тоже, задается такой вопрос: — «объясните, пожалуйста, почему после включения кондиционера или климат контроля машина едет хуже?» Нет динамики, ее как будто кто-то держит сзади, вялая реакция на педаль газа. Этот вопрос лично для меня не сложный (для многих водителей со стажем — тоже), но вот новичкам он покоя не дает. Как обычно подробно разбираемся в этой статье. Для тех, кто не хочет читать, будет видео версия внизу …

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Один момент в начале, мы рассматриваем исправный авто, с исправной климатической системой. Ведь если она работает хуже, по причине износа или загрязнения, это уже совсем другая история.

Вся нагрузка кондиционера в машине сводится на компрессор, именно он отбирает мощность у двигателя автомобиля (через ременную передачу на шкив коленчатого вала). Однако здесь не так все просто как кажется.

Как считается мощность двигателя?

Нам нужно понять (а точнее вспомнить, для невнимательных владельцев) – а какова вообще мощность вашего автомобиля?

Вы мне скажите – «да как какая?» У всех производителей на сайтах, у машин в ПТС есть строка с «лошадиными силами» (ну или «Киловаттами»). И если взять рядовую иномарку класса «B», то она будет варьироваться от 100 до 130 л.с. (это в среднем)

Для примера возьмем СОЛЯРИС, у него мотор 1,6 литра (123 л.с.)

НО! Мало кто задумывается, что это максимальное значение при определенных оборотах двигателя (зачастую также максимальных)

Берем наш «СОЛЯРИС», у него это значение 6300 об/мин — то есть 123 л.с. мы получаем только тогда когда раскрутили ДВС до этих крайне высоких оборотов!

Теперь когда вы стоите в пробке или на светофоре, у вас скорее всего будет примерно 800 – 900 об/мин — а здесь уже мощность почти в восемь раз меньше! Грубо 123/8 = 15,38, пусть около 16 л.с.

ДА и когда вы начинаете «трогаться» обороты у вас 1500 – 2000 (в 4 – 5 раз меньше), отсюда получаем 123/5 = 24,6 (около 25 л.с.)

Думаю, моя логика понятна – машина не всегда, а точнее ТОЛЬКО иногда, работает на максимальной мощности

Потребление компрессора кондиционера

Теперь переходим к тому, сколько потребляет кондиционер. Я уже про это как то писал, вот в этой статье, но там со мной многие не согласились. Сейчас немного фактов:

Автомобильный кондиционер потребляет достаточно много энергии от двигателя

Если верить открытым источникам, в «киловаттах» примерно от 2 до 4, все зависит от класса и размеров автомобиля

Если перевести это в «лошадиные силы» нужно перемножить значения на 1,36, таким образом, получаем – 2 Х 1,36 = 2,72 (около 3 л.с.) и 4 Х 1,36 = 5,44 (около 5,5 л.с.) – ЭТО ОЧЕНЬ НЕ МАЛО!

Многие мне писали – «да ты что, такая мощность». Как у домашней СПЛИТ – СИСТЕМЫ! ДА это так. Рядовой кондиционер на «B – классе» расходует энергии от мотора примерно столько же, сколько домашняя система, которая способна охладить 25 квадратных метров. НО ПОЧЕМУ?

Просто в машине много потерь холода (летом), а также тепла (зимой) и максимальное остекление (процессы теплообмена идут еще быстрее). У автомобиля нет толстых утепленных стен и одного окна (как в квартире). А металл, пластик на дверях и обивки салона, очень плохо держат холод и тепло. ИМЕННО ПОЭТОМУ, нужна такая большая мощность кондиционера, если он был слабее — то его просто не хватало.

Таким образом, пусть 3 лошадиные силы, но забираются у мотора! Причем кондиционер работает постоянно (изредка выключаясь)

Итоговый расчет

Что в итоге? Вы стоите в пробке, кондиционер работает — трогаетесь на машине. НО она хуже едет, причем значительно, такое ощущение убрали процентов 10 – 20 мощности! А ведь это именно так, давайте посчитаем:

Обороты в пробке около 1500, значит мотор (применительно к 123 л.с.) работает примерно на 25 л.с. А кондиционер потребляет 3 л.с. или даже больше. Вот вам и более 10% от двигателя.

Хотя изначально казалось, что такое 3 «лошадиных силы» у кондиционера и 123 у мотора. НО все нужно считать правильно.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом я заканчиваю, машина конечно же будет работать хуже с включенной климатической системой, причем будет больше расходовать топлива. Но ведь это ваш комфорт, которого так не хватает в тридцатиградусную жару. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР