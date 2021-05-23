Пеногенератор из опрыскивателя: инструкция своими руками

Пеногенератор вещь однозначно полезная, при ее помощи можно не только помыть кузов автомобиля, но и двигатель, а также скажем шины, которые вы убираете на хранение. Но покупной вариант совсем недешевый. Сегодня же я вам расскажу, как своими руками сделать недорогой аналог из садового опрыскивателя. Лично я его применяю для мойки подкапотного пространства пару раз в году. Как обычно будет и видео версия в конце статьи, так что читаем – смотрим …

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Сделать его сможет каждый, причем очень быстро примерно за 15 минут вашего времени, главное чтобы у вас было все под рукой

Что понадобится?

Собственно сам опрыскиватель, из него мы и будем делать пеногенератор

Губка для мытья посуды (с жестким верхом)

Игла или маникюрные ножницы

Пассатижи

Хочется еще отметить средства для мойки двигателя или автомобиля. Однако можно обойтись обычными средствами для мытья посуды, как показывает практика, они прекрасно работают. Например, я мою двигатель FAIRY и все прекрасно отмывается

Делаем пеногенератор

Пару слов, про садовый опрыскиватель, если будет возможность выбирайте с клапаном сброса давления (обычно крепится где-то сбоку), они работают лучше и дольше. При давлении в 2 БАРА клапан открывается и лишнее давление уходит. Если взять без клапана, то зачастую страдает уплотнительная резинка, ее банально рвет и давление проходит через нее.

С клапаном сброса опрыскиватель стоит немного дороже, примерно 300 – 400 рублей, но еще раз работает он лучше и дольше

ШАГ ПЕРВЫЙ. Раскручиваем опрыскиватель, нам нужно найти трубочку, по которой идет вода. В ней нам нужно проделать отверстие примерно в 5 см от верха. Можно сделать либо иглой, либо маникюрными ножницами. КСТАТИ! Лично я делаю пару отверстий, рядом друг с другом, так получается больше пены.

ШАГ ВТОРОЙ. Отрываем верхнюю часть от губки. Нам нужна тонкая грубая часть. Делается это легко, она не так сильно приклеена

ШАГ ТРЕТИЙ. Берем пассатижи, зажимаем ими металлический носик опрыскивателя и вытаскиваем его из пластика.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Скручиваем губку трубочкой и вставляем в металлический носик, который мы сняли. Вставлять нужно до конца, чтобы она плотно зашла. Далее отрезаем все лишнее, чтобы ничего не выходило за рамки металла и устанавливаем обратно.

Все наш пеногенератор готов. Можно заливать либо специализированное средство, либо воду + FAIRY

Как приготовить раствор?

Еще раз повторюсь, я им мою двигатель и он достаточно хорошо все отмывает.

Как я писал выше, использую FAIRY, но здесь самое главное не переборщить. Если нальете много моющего средства, то пена просто не будет проходить через носик. Такую ошибку делал и я на 100 мл ФЕЙРИ я залил 500 мл воды, но пена была ОЧЕНЬ густая и плохо проходила.

РАБОЧИЙ РАСТВОР – 30-40 мл ФЕЙРИ + 500 мл воды. Работает просто отлично, пена густая и хорошо ложится на поверхность. Пользуйтесь!

Сейчас видео версия, смотрим

Конечно на просторах интернета очень много различных версий пеногенераторов, но это один из самых легких, недорогих и быстрых в изготовлении своими руками. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР