Машина хороша только до тех пор — пока она новая и не ломается. Обычно когда идет гарантия, большую часть обязательств по ремонту на себя берет производитель через сеть дилеров, то есть что-то произошло (не по вашей вине), едем, и вам все исправляют! НО вот закончилась гарантия, пробег 100 – 150 000 км (а возможно вы такую машину купили). И она требует от вас вложений, как минимум подвеска, ремни ГРМ, катушки зажигания, тормозные диски и прочее. Вы идете к официальному дилеру — спрашиваете у него цены, далее в обычный магазин запчастей – узнаете там! И в итоге у вас возникает закономерный вопрос – почему цены у дилеров настолько дороже (иногда в 3 раза), чем скажем у «левых» продавцов? Вот именно над этим мы сегодня задумаемся, как обычно будет видео версия. Так что читаем-смотрим …

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Рынок автомобильных запчастей реально ОГРОМЕН! Сейчас на своего железного коня (если он уже не на гарантийном обслуживании) вы можете найти как ОЧЕНЬ бюджетные запчасти (обычно сделанные в Китае – реально низкого качества), так называемые «ОРИГИНАЛЬНЫЕ» то есть продает именно ваш бренд — через официальных дилеров, обычно такие запчасти самые ДОРОГИЕ, да и заменить в салоне стоит ДОРОГО. Есть и третий тип – это средние, как по качеству так и по цене комплектующие, именно их предпочитает большое количество автомобилистов, потому как ходят мифы (или это правда) – ЧТО В КОРОБКАХ ДИЛЕРА лежат именно такие «средние запчасти», только производитель одевает их в свою обертку, НУ И КОНЕЧНО ГРАБИТ НАС ТАКИМИ ЦЕНАМИ! Так правда это или нет? В чем же разница оригинальных и неоригинальных комплектующих давайте разбираться.

Что такое производитель автомобилей?

А действительно? Сейчас многие думают, что все машины собираются на одном заводе, одними рабочими, инженерами. Здесь же для них производят все узлы и агрегаты, начиная от тормозных колодок, заканчивая моторами в сборе, а еще и масла, и колеса (шины) стекла и прочее-прочее.

НО это далеко не так! Сейчас производитель предоставляет из себя огромный сборочный конвейер, которому из различных углов страны или даже мира идут различные комплектующие, которые производятся на совершенно других предприятиях — зачастую по заказу этого производителя

Простыми словами, когда инженеры проектируют автомобиль, логисты (и прочий менеджмент) уже знают, где они возьмут стойки амортизатора, рулевую рейку, ШРУСЫ, стекла, цепи или ремни ГРМ и прочее. Кстати моторы и коробки передач уже идут готовые к установке (они собираются на отдельных заводах и также из своих комплектующих).

Вот именно поэтому заводы по производству машин, сейчас такие компактные, раньше это были города (вспомнить хотя бы СССР). Причем сейчас многие производители стараются локализировать производство в одной стране, то есть чтобы как можно больше узлов производилось рядом в соседних городах, например, закончились на конвейере стойки или пружины, а они производятся в соседнем регионе, один звонок и через день или даже через несколько часов они могут быть уже на сборочном производстве – это и быстрее и дешевле.

Маркетинговая составляющая

Сейчас разберем однобокое мнение, о котором думает большая часть нашей, да я и уверен многих других стран.

Что во всем виноваты маркетологи, это именно они перекладывают запчасти, которые произведены на других предприятиях в свои коробки и переписывают ценники в 2, а то и 3 раза вверх!

Простой пример когда-то у меня был FORD FUSION и при пробеге 150 000 км у меня накрылся передний ступичный подшипник (автомобиль был с ABS). Если покупать у FORD то мой подшипник стоял около 3500 рублей (у FUSION они менялись), а вот если брать у продавца запчастей хорошего производителя, то он стоял 1700 рублей. ХОТЯ И В ТОЙ И В ДРУГОЙ УПАКОВКЕ, был фирмы SKF.

И тут сразу внутри что-то просыпается и клокочет – вот «крахоборы», вот мягко сказать «злыдни» зарабатывают на нас простых смертных!

Конечно, как и в любом другом бизнесе, есть маркетинговая составляющая, то есть производитель и его сеть дилеров, таким образом, на нас зарабатывает! ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — ПРАВДА! НО не все, далеко не все деньги идут в карман производителю …

Официальные дилеры – как много в этом слове

Давайте вспомним – кто нам продает машины, кто нам их обслуживает, кто ремонтирует, оповещает об акциях и прочем? Конечно же — официальные дилеры! А на что они существуют? НА какие такие деньги?

Многие сейчас скажут – да конечно же от продажи автомобилей! Это только частично правда, если бы дилер жил только на проценте продаж автомобилей, то БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, они бы разорялись очень быстро. Этих доходов бы хватило только на покрытие зарплат продавцов, сервисменов, мастеров и прочего персонала.

Поэтому им приходится зарабатывать и на услугах. Один из первых заработков – это продажи дополнительного оборудования, второй – ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ, третье ремонт автомобилей (устанавливаются нормо-часы)

Не будем углубляться (думаю, суть понятна) — часть денег, от продажи комплектующих уходит именно дилеру! Таким образом, производитель стимулирует рост своей сети, простыми словами чтобы они зарабатывали – иначе никто в этот бизнес просто не будет идти, вы не сможет так просто И ДОСТУПНО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ. В просторных теплых салонах, с чашечкой кофе …

Дорогие БРЕНДЫ

Хочется опять вернуть к маркетологам и производителю. ДА сейчас есть именно дорогие бренды и соответственно запчасти для них будут стоять ОЧЕНЬ дорого. Это если хотите как новый IPHONE, себестоимость около 120 баксов, а продают за 1000 — 1500 (в разных странах по-разному). Также и для крутых брендов например Jaguar, Land Rover и прочих свечи ставят фирмы NGK, только вот лежат они в коробках этих брендов и наценка в 600-700%.

Лидером среди массового сегмента является компания TOYOTA, их запчасти также дороги, потому как БРЕНД ДОРОГОЙ.

В общем хотите жить красиво (так вам телевизор рассказал), покупаете дорогие авто (телефоны), то и их содержание будет стоять дорого (и оригинальные запчасти здесь не исключение).

Производство и контроль

Вроде картинка вырисовывается, но друзья — не до конца. Самое интересное впереди. Один мой знакомый работает с поставщиками на конвейер, и тут все не так просто как кажется на первый взгляд.

Как думает простой обыватель – производитель купил запчасти, произведенные в нашем случае компанией SKF и поставил их на свой конвейер (часть запечатал в свои коробки, опять же в нашем случае FORD). А другие не купленные им, но произведенные SKF (по сути такие же) пошли в открытую продажу (в два раза дешевле)! С кем бы я не говорил — 95% водителей так думают!

Как есть на самом деле – берем компанию SKF (уж привязались мы к ней, и будем дальше на ней показывать). Допустим, эта компания произвела 10000 подшипников, из них 1000 поставили на завод FORD, остальные ушли по всему свету в магазины. Вроде схема понятная дальше некуда, но не все так просто!

Та 1000 подшипников, не будет производиться, вместе с остальным рядом, как правило все крупные АВТОГИГАНТЫ отсылают на заводы свою экспертную группу, которая будет проводить дефектовку и различные другие испытания (зачастую сложные и дорогостоящие).

Почему это происходит? Да просто потому что, производитель дает гарантию на автомобили от 2 до 5 лет у нас в стране (и до 7 лет в других странах). Соответственно они не могут допустить поломок в этот период, иначе просто покупатель откажется от этой марки и уйдет к конкурентам (да еще и напишет на всех форумах и соцсетях — не берите этот авто)

Поэтому производитель должен быть уверен в этих запчастях. Как происходит дефектовка?

Как мы уже разобрались — делается 1000 подшипников (просто ради примера, так происходит с большой частью агрегатов и комплектующих). Из них каждый 3 подшипник испытывают с определенными нагрузками (обычно очень агрессивными), далее их отправляют на переработку. ТО есть получается 300 штук — перерабатывают. Причем если выявился брак, то есть каждая третья деталь не соответствует программе испытаний, то вообще могут отказаться от этой партии (но это редкость).

Осталось 700 штук, а производитель заказывал 1000! Нужно доделать эти 300 изделий – их опять же производят и опять же дефектуют (каждый третий), то есть 100 из них отправятся на испытания и позже переработку. Затем начинают «добивать» 100 изделий, из них 30 отправят на испытания и так далее, до тех пор, пока вся партия не будет готова.

После того как произведут всю партию в 1000 штук, их проверяют дополнительно (около 10 операций) – визуальный осмотр каждого, проверка на рентгене, магнитно-индуктивном станке, проверка трещин и т.д.

И ВОТ ПОСЛЕ ЭТОГО все эти 1000 подшипников отправятся компании FORD, из них он скажем 700 изделий, направит на сборочный конвейер, а 200 к официальным дилерам, а 100 в свободную продажу по всем магазинам.

Поэтому подшипник SKF в своей родной коробке и в коробке от производителя автомобилей – ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ! Здесь есть большая разница.

Часто бывает на производстве, что «станок» немного «сбился» и прогнал запчастей немного с другим допуском не смертельным (но все же, такой микро-брак). Ни один завод производящий эти подшипники не погонит их по новой, а просто продаст их – и зачастую они могут работать РЕАЛЬНО долго, а могут и нет! Так вот комиссия, которая находится на заводе, такие изделия забракует и не поставит на сборочный конвейер автомобиля, потому как они банально не выходят гарантию.

Конечно, нет 100% гарантии — что и оригинальная запчасть проходит ОЧЕНЬ долго, однако зачастую это в 95% случаев именно так (я сейчас сравниваю стоковые комплектующие, а не тюнинговые).

Кто-то может сейчас казать что это все бред! НЕТ ДРУЗЬЯ — ЭТО НЕ ТАК! Так для примера — как вы тогда объясните такой факт, когда французы пришли на завод АВТОВАЗ, в целях повышения качества, они решили отказаться от большого количества наших Российских поставщиков (они банально не проходили проверку), хотя наше государство их к этому принуждало! Было это примерно 5 – 7 лет назад, сейчас конечно многое изменилось, наши поставщики на конвейер АВТОВАЗА подтянулись в качестве и доля отечественных частей увеличилась.

ДА и зачастую я слышу на СТО и в гаражах разговоры — оригинальная у меня проходила 100 000 км, а вот сейчас взял эту на 30 — 50 000 хватит! Причем могут быть одинаковой фирмы, только как говорится в разных коробках. Почему так не задумывались?

ИТОГ – за что мы переплачиваем?

Как видите основных причин здесь две:

Маркетинговая составляющая . Она не такая большая как многим кажется, однако она есть. Это позволяет производителям расширять сеть, привлекая все новых и новых дилеров, которым он дает таким образом зарабатывать. От этого частично выигрываем и мы, ведь всегда приятно прийти в салон в своем городе, а не ехать в далекий город за автомобилем

. Она не такая большая как многим кажется, однако она есть. Это позволяет производителям расширять сеть, привлекая все новых и новых дилеров, которым он дает таким образом зарабатывать. От этого частично выигрываем и мы, ведь всегда приятно прийти в салон в своем городе, а не ехать в далекий город за автомобилем Дорогие БРЕНДЫ . Чем дороже бренд, тем дороже его продают, а вам вещают лапшу на уши, что вот это и только это (IPHONE туда же)

. Чем дороже бренд, тем дороже его продают, а вам вещают лапшу на уши, что вот это и только это (IPHONE туда же) Проверка качества именно на заводах изготовителях комплектующих. Простыми словами в коробке FORD может лежать подшипник SKF, но уровень проверки качества у него будет в разы выше.

Хочется еще сказать, что некоторые блогеры пишут что – неоригинальные запчасти НАМНОГО ЛУЧШЕ чем оригиналы, ведь у них такой уровень защиты (голограммы и прочее), а вот от дилера на коробках ничего НЕТ! Друзья не стоит быть такими наивными, сейчас подделывается все и вся и выявить даже в хорошем бренде подделку обычному обывателю ОЧЕНЬ СЛОЖНО! А вот если вы возьмете деталь у дилера, есть большая вероятность что она будет ходить долго.

Я сейчас не утверждаю, что брать неоригинальные запчасти НЕ СТОИТ, все же у них ЕСТЬ ОДИН НЕ ОСПОРИМЫЙ ПЛЮС – ЦЕНА. НО не стоит брать совсем «галимый» Китай, откровенно низкого качества, все же от этого может зависеть ваша жизнь. ДА и ходят такие запчасти НУ ОЧЕНЬ МАЛО!

Для тех, кто не хочет читать много текста, видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, подписывайтесь на наш канал, будет еще много интересных материалов. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.