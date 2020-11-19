Обогрев лобового стекла зимой: плюсы и минусы

При покупке нового автомобиля (у некоторых производителей), можно взять автомобиль с подогревом лобового стекла. Конечно, это будут «жирные» комплектации, все в бюджетных такого не будет, но стоит ли за него переплачивать? В интернете есть несколько мнений по поводу обогрева, одни пишут – «что это просто кайф и зимой это просто спасение». А вот другие которые столкнулись, скажем, с заменой такого лобового стекла, зачастую новое берут без обогревательного элемента! НО почему? Давайте разбираться …

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Лично мне не доводилось иметь автомобиль с подогревом лобового стекла, но у моего знакомого есть ФОРД ФОКУС 2 и там такой элемент стоит с завода. НО после того как оно лопнуло (попал камень), он поставил себе обычное, так сейчас с ним и катается. Почему же так?

Как обычно статья будет разделена на плюсы и минусы, начинаем с плюсов.

Положительные моменты

Зимой это просто спасение. Вышли, запустили автомобиль, и неважно какой слой льда у вас на «лобовухе» все оттает буквально за 5 минут. Не нужно пластиковых скребков, царапающих поверхность. Смахнули дворниками водичку и поехали

Почему про это мало кто говорит, но мой знакомый просто от этого кайфовал. Если не брать зиму, а осень – весну, стекло может потеть и даже печка и кондиционер не всегда с этим справляются. Так вот подогрев убирает запотевание в считанные минуты , быстро и комфортно. Он кстати еще и стекло сушит

, быстро и комфортно. Он кстати еще и стекло сушит Если идет снег, а на улице скажем -2, -3 градуса. Обычно на дворники, да и на саму стеклянную поверхность налипает много снега (особенно много в зоне покоя дворников). Электрический равномерный подогрев, а не только от печки, уберет весь снег, дворники будут чистые (налипание снега будет намного меньше).

Обычно чистящая часть стеклоочистителей из резины или силикона, они дубеют даже при небольшом морозе, затем с мерзким звуком скребут «лобовуху» (причем оставляя нечищеные места). Обогрев опять их делает мягкими и эластичными мерзкий звук уходит, улучшается очистка поверхности стекла

мерзкий звук уходит, улучшается очистка поверхности стекла Можно привязать подогрев «лобового» к автозапуску (про автозапуск у меня есть интересная статья, читаем). ТО есть запустили автомобиль, греется мотор и стекла. Вышли и сразу поехали.

Как видите плюсы конкретные и чем севернее вы живете, тем больше вам необходима такая система. А что же по минусам

Отрицательные моменты

Цена автомобиля . Как я говорил обычно обогрев идет в максимальных комплектациях, причем к стоимости авто он добавляет от 50 до 150 000 рублей в зависимости какой класс автомобиля

. Как я говорил обычно обогрев идет в максимальных комплектациях, причем к стоимости авто он добавляет от 50 до 150 000 рублей в зависимости какой класс автомобиля Страховка. Обычно КАСКО на машину с подогревом лобового стекла дороже, страховщики просчитывают все риски

Если появилась трещина, поверхность лопнула (скажем — камень прилетел). Вот тут начинается самое интересное. Например, на том же втором ФОКУСЕ если брать оригинальное лобовое без подогрева, то стоимость будет около 7 – 8000 рублей. А вот если брать оригинал с подогревом, то ценник уже около 30 000 рублей. Если взять иномарки D класса и выше – то цена может вырасти до 100 000 за оригинал. Конечно сейчас много заменителей оригинала, но и здесь разбег будет также большой (примерно в 3 – 4 раза). И именно поэтому многие ставят обычные варианты, не желая переплачивать

Увеличение потребления топлива . Это понятно, ведь у вас по сути большой нагревательный элемент. Который при включении дает нагрузку на генератор, а тот на двигатель. По информации в сети, не постоянный нагрев (то есть иногда работает, а иногда нет) дает плюсом примерно поллитра топлива на 100 км.

. Это понятно, ведь у вас по сути большой нагревательный элемент. Который при включении дает нагрузку на генератор, а тот на двигатель. По информации в сети, не постоянный нагрев (то есть иногда работает, а иногда нет) дает плюсом примерно поллитра топлива на 100 км. Теперь я хочу пробежаться по мифам. И первое это то, что через такое стекло хуже видно. Это бред – нити накаливания настолько тоненькие, что рассмотреть их ОЧЕНЬ сложно вблизи поверхности, не то чтобы в метре от поверхности

Стекло лопнет при большом морозе от быстрого разогрева . Это также не правда, если у вас стоит штатный подогрев (а не самодельный), то в системе автомобиля стоит специальное термореле. Пока автомобиль холодный то обогрев будет нагревать поверхность медленно. Ведь задние стекла не лопаются от нагрева

. Это также не правда, если у вас стоит штатный подогрев (а не самодельный), то в системе автомобиля стоит специальное термореле. Пока автомобиль холодный то обогрев будет нагревать поверхность медленно. Ведь задние стекла не лопаются от нагрева Они хрупкие. Я сейчас не буду говорить за всех производителей, возможно есть какие-то неоригиналы которые трескаются от малейшего камушка. НО это такая же технология «триплекс» как обычные лобовые. Просто в средний промежуточный слой помещается еще и нагревательный элемент. Так что прочность у них абсолютно такая же

Если честно-то мне нравится эта технология — зимой в морозы, при сильном снегопаде, при запотевании стекла мне кажется эта система, просто не заменима. Можно закрыть глаза на многие минусы, в том числе и на большее потребление топлива.

Единственный минус, с которым нужно для себя что-то решить, это цена замены такой «лобовухи», скажем после прилета в нее камня (как вы понимаете, от этого никто не застрахован).

Тут есть три способа на мой взгляд:

Либо страховать автомобиль по КАСКО скажем с франшизой, но с заменой стекла, однако не всегда эта система будет работать особенно если авто не новое (страховщики же тоже не дураки).

Второй метод можно бронировать поверхность пленкой, но это опять же недешево от 10 – 15000 рублей, да и такая пленка затирается через год – два, нужно менять.

НУ и третье, если лопнуло можно поискать неоригинал, обычно стоимость раза в три меньше, хотя на большие авто это опять же суммы от 30 000 рублей.

НУ и самое последнее это поставить обычное стекло за копейки, но тогда зачем вам авто с подогревом лобовухи, за который вы переплатили при покупке?

Сейчас видео версия, смотрим.

Думаю, теперь вы определитесь — нужно вам лобовое стекло с подогревом или нет. Возможно, вам достаточно просто подогрева зоны дворников. Может, у кого есть опыт отказа от таких стекол — напишите в комментариях, почему вы так сделали, я думаю всем будет интересно. А у меня на этом все, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.