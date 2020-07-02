Нужно ли заправлять кондиционер в машине: через год – два. Подробно + видео версия

Кондиционер (или климат-контроль) в машине это — удобно, спасает от гнетущей жары летом. Однако с этим устройством связано много различных мифов и ошибок. Одна из таких — что эта климатическая система требует за собой постоянного ухода. Скажем его нужно заправлять каждый год, иначе работать не будет. А если он нормально работает? Холодит? Нужно все — равно смотреть? В этой статье я вам разложу, что говорится «на пальцах», как … когда … зачем и почему нужно смотреть за кондиционером и через какой период это делать. В общем, после этого материала вы немного успокоитесь. Как обычно в конце статьи есть видео версия, это для тех, кто не любит читать …

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Изначально я хочу отметить, что эти рекомендации вы можете применять как к домашним сплит-системам, так и к автомобильным кондиционерам, по сути, принцип работы их одинаков.

Принцип работы

Нужно понимать — как работает кондиционер. По сути это машина, которая построена на принципе переноса тепла и холода, по средствам специальных газов (обычно ФРЕОНОВ). И именно физические свойства этих газов обуславливают охлаждение или нагрев контура.

Ведь кондиционеры можно использовать и на нагрев помещения, причем эффективность находится на очень высоком уровне. При определенных погодных условиях за бортом, эффективность может быть «4 к 1». ТО есть на 1 киловатт электроэнергии вы можете получить 4 киловатта тепла и это никакой не вечный двигатель, это просто физика. НО чем на улице холоднее, тем эффективность ниже, например при – 30 градусах Цельсия, эффективность уже «1 к 1».

А вообще я вам рекомендую посмотреть вот это видео, здесь все очень подробно расписано.

Теперь переходим к самому интересному

Нужно ли заправлять кондиционер каждый год?

Нужно запомнить одну истину – если система кондиционирования установлена правильно (правильно отпрессованы трубки, изолированы все соединения, заправлен нужный вес ФРЕОНА), тогда — заправлять его каждый год не нужно!

Это замкнутый контур, который не предполагает какого-то ежегодного обслуживания. Вы ведь не заправляете сплит-систему каждый год, она может у вас работать десятилетиями. В машине все абсолютно также

Если давление в контуре кондиционера падает, каждые полгода – год, это однозначно наличие брака, такого быть не может. Если это происходит на новой машине, однозначно нужно обращаться по гарантии

Но я все же заправлял?

Многие после верхнего пункта могут написать – «погоди Серега, я все же заправлял свой кондиционер, спустя 5 — 7 – 9 лет». Нормально ли это?

Друзья никакого подвоха тут НЕТ! Конечно, нормально. Если провести аналогию со сплит-система в домах — они работают намного дольше (при грамотном монтаже). А вот на машинах кондиционер работает 5 – 7 лет и далее его нужно дозаправить! Но почему?

Да все просто, сплит-система висит на стене, на нее не оказывается почти никакого физического воздействия. А вот в машине это другое дело, тут кондиционер и все его трубки шланги трясутся, ведь машина не стоит на месте, а постоянно двигается. А давление в «горячем контуре», достаточно высокое.

Вот вам и ответ – при движении шланги и трубки могут немного «перекашиваться» (если уместно так выразится), давление по чуть-чуть может «спускаться» из системы. Таким образом, через длительный промежуток времени (скажем 5 – 7 — 9 лет), оно может упасть до критического, кондиционер холодить не сможет

Вам просто нужно будет правильно заправить «холодильный контур», работоспособность кондиционера восстановится. И это абсолютно нормально — то есть заправка все-таки нужна, но не каждый год

Давление в кондиционере

Хочу пару слов сказать про давление в контурах кондиционирования. Если вы посмотрели видео в первом пункте, вы знаете что есть, так называемый горячий и холодный контура (высокого и низкого давления).

Так вот давление в этих контурах различно (именно на этом принципе и строится охлаждение и обогрев):

Горячий контур – давление в пределах 12 – 14 атмосфер (АТМ)

– давление в пределах 12 – 14 атмосфер (АТМ) Холодный контур – давление 3 – 4 АТМ

Если «морозить» кондиционер стал плохо (как проверить можете почитать здесь), тогда нужно замерить давление в холодном контуре (что немаловажно на работающем автомобиле), если оно отлично от 3-4 АТМ (например составляет 1,2 – 1,5 АТМ), это плохо. Требуется «дозавправка».

Как заправлять правильно?

НУ вот ушло у вас давление из кондиционера — как я писал выше стало 1,2 АТМ (а должно быть 3,0) и что вы будете делать? «Правильно», поедем на СТО или лучше на дороге вам за «недорого», догонят его до нужной отметки.

НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!

Но почему? ДА все просто, система кондиционирования это не колесо в автомобиле, где можно немного подкачать давление и шина будет работать как нужно.

Кондиционер – это целая система, где вместе с ФРЕОНОМ закачивается масло, которое смазывает компрессор (про это чуть ниже). Причем ФРЕОНА должно быть определенное количество, есть небольшая погрешность (обычно она тоже указывается), но слишком сильно перекачивать нельзя!

Например, на моей ОПТИМЕ должно быть 570/ +- 25 грамм.

Если вы перекачаете или недокачаете, то кондиционер правильно работать не будет! Сейчас вы понимаете, что на глаз (а особенно на дорогах), определить — сколько у вас осталось ФРЕОНА в системе и сколько нужно дозаправить определить НЕЛЬЗЯ!

Правильная замена предполагает такой процесс – вам нужно выкачать оставшийся газ из системы (есть специальные аппараты, которые могут замерить остаток), кстати, выкачивается и масло (в отдельную емкость).

Далее вам заправляют НУЖНЫЙ ОБЪЕМ газа, который указан у вас в инструкции по эксплуатации автомобиля, и заливают нужный объем масла (на моем авто это примерно 80 +- 10 грамм).

Только после этого вы можете забыть (при исправности контура) о кондиционере автомобиля, он будет работать по номиналу

Масло в контуре

Буквально пару слов, про масло в контуре кондиционера:

Масла реально не много, как я написал выше около 100 грамм, хотя в электромобилях его может быть больше около 500 – 1000 грамм, все потому что там немного другой принцип работы

Через 5 – 7 лет оно становится черным, хотя изначально оно прозрачное. Это говорит, что масло напиталось продуктами износа (например, от поршней компрессора) и его желательно заменить

Проследите при замене ФРЕОНА, чтобы вам закачали свежее масло, а не то старое, которое выкачали из системы, это продлит жизнь компрессору

Если у вас прохудился контур (пробило трубку или протерся шланг), то вам помимо ФРЕОНА, нужно еще закачать масло в кондиционер. В противном случае износ и выход компрессора из строя будет очень быстрым

Сейчас смотрим видео версию статьи

На этом я заканчиваю свой материал, думаю, я вам ответил про заправку (причем каждый год) кондиционера в машине. Подписывайтесь на канал, читайте сайт. Искреннее ваш АВТОБЛОГГЕР