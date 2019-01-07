Если на улице идет сильный снег, а вы, скажем — приехали с работы. Автомобиль горячий, лобовое стекло тоже (с него текут просто ручьи воды). То выйдя из машины, некоторые водители, поднимают дворники (щетки стеклоочистителей), просто отгибают их вверх и они «торчат» всю ночь до утра. Это очень простое действие, для того, чтобы ваши щетки не примерзали к стеклу (ведь вся та влага которая была на «лобовухе» превратиться в лед и сильно приморозит резинки, да так что их разорвать можно). А тут выходите с утра — опускаете — греете машину и вперед. Идеальная схема! Или нет? Почему же одни владельцы опускают, а другие нет? Как обычно подробно + видео версия …

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Так нужно поднимать дворники зимой в мороз или это очень вредно? Если честно я не являюсь сторонником ни одной из теорий. Раньше когда у меня был ВАЗ, я иногда поднимал, но сейчас, когда у меня иномарка, я перестал это делать. И обосную почему

Зачем поднимать дворники?

Как я писал сверху — многие просто берегут резинки, чтобы они не порвались, а сама щетка не развалились (будь то каркасная или бескаркасная).

Ведь дворники могут примерзать к стеклу (особенно если вчера шел снег, и все это таяло). И если вы их включите (нажмете на рычажок) с утра, именно в этот момент они могут порваться.

А стоимость, зачатую очень большая, особенно если это оригинальные стеклоочистители, пара может стоять и 1,5 и 2 тысячи. Но тут можно выйти из положения просто заменив резинки, а не сам дворник (а вот они уже стоят в разы дешевле)

НО сейчас это теория не состоятельна по нескольким причинам:

У современных иномарок, стеклоочистители не включатся, если они сильно примерзли . Делается это специально – во-первых чтобы уберечь моторчик (он видит усилия и если они превышают определенный порог, тогда моторчик, который движет щетками, просто не включится). Во-вторых, сами резинки стеклоочистителей сейчас прочные (это не те, которые были 10 лет назад), сейчас и резиновая и силиконовая промышленности находятся на другом уровне развития, конечное изделие, порвать, так просто не получится. Особенно хочется отметить зимние щетки, они еще более прочные

. Делается это специально – во-первых чтобы уберечь моторчик (он видит усилия и если они превышают определенный порог, тогда моторчик, который движет щетками, просто не включится). Во-вторых, сами резинки стеклоочистителей сейчас прочные (это не те, которые были 10 лет назад), сейчас и резиновая и силиконовая промышленности находятся на другом уровне развития, конечное изделие, порвать, так просто не получится. Особенно хочется отметить зимние щетки, они еще более прочные Допустим вчера шел снег (стеной), и вы, прежде чем задействовать щетки должны отряхнуть машину от снега . Так запустите двигатель, направьте воздух в лобовое стекло и отряхивайте машину щеткой. Пока вы пять минут будете бегать, с лобового стекла уже ручьи побегут (все печки у многих иномарок очень производительные). И ничего поднимать не нужно

. Так запустите двигатель, направьте воздух в лобовое стекло и отряхивайте машину щеткой. Пока вы пять минут будете бегать, с лобового стекла уже ручьи побегут (все печки у многих иномарок очень производительные). И ничего поднимать не нужно Опять же не нужно списывать подогрев «лобовухи» ну или хотя бы зоны дворников. Они ОЧЕНЬ быстро (буквально за 3 – 5 минут), размораживают лед. Опять же ничего понимать не нужно. Все само собой растает

АВТОЗАПУСК . Также не стоит забывать, что сейчас у многих машины, на которых есть сигнализации с автозапуском. Тут вообще можно ничего не делать, включает вечером печку посильнее, а с утра машина автоматически (по таймеру), ну или вы с окна запускаете, 10 минут работы, даже в сильный мороз прогреют все стекла очень хорошо, ну и соответственно зону дворников туда же

. Также не стоит забывать, что сейчас у многих машины, на которых есть сигнализации с автозапуском. Тут вообще можно ничего не делать, включает вечером печку посильнее, а с утра машина автоматически (по таймеру), ну или вы с окна запускаете, 10 минут работы, даже в сильный мороз прогреют все стекла очень хорошо, ну и соответственно зону дворников туда же СИЛИКОН. Еще один момент, который реально помогает, это обработать силиконом резинки стеклоочистителей. Вам нужно реально не много, буквально пару капель, берите силикон в магазине радиодеталей называются они обычно ПМС — 100 (200, 300 — 1000). Снег в разы меньше налипает на дворники и стекло — они намного дольше остаются чистыми. Посмотрите во это видео

НУ и наверное последнее, многие говорят что они откидывают щетки, только для того чтобы снег не налипал. НО подождите, если снег идет стеной, а вы подняли стеклоочистители, это не говорит что они стали «невидимыми» и «неосязаемыми», что мешает снегу на них осесть?

Растягивается пружина поводка за 12 часов

Противники откидывания, говорят — что пружина у поводка дворника (металлическая часть, что держит щетку) растягивается. Буквально за одно поднятие на ночь! И что затем дворник уже не будет так плотно прижиматься к поверхности стекла, нужно менять. А стоит он — ОЙ КАК НЕ МАЛО, оригинальные поводки за комплект 4 – 5 000 рублей. НО так ли это на самом деле?

Я проводил эксперимент, поднимал щетку на 12 часов, замерял притяжение до и после (обычными электронными весами). И знаете что за такой короткий срок, одна ночь, ничего не произошло, как было прижатие 955 грамм, так оно и осталось (испытание вы сможете посмотреть внизу, на видео).

ТО есть можно констатировать, что за одну ночь, ничего не растягивается. Однако, если поднимать «поводок» периодически (несколько раз в неделю), тогда пружина действительно ослабевает.

Был один случай, когда я работал на СТО, приехал к нам мужик и сказал – парни дворник не прижимается, вчера поставил новые щетки бескаркасные (раньше стояли точно такие же), но между поверхностью резинки и лобового стекла, есть зазор в 0,3 – 0,5 см, почему такой происходит?

В итоге выяснили, что он периодически, даже когда не шел снег поднимал дворники зимой. Вот вам и итог, машине было 1,5 года, а пружины поводков, полностью вытянулись.

Справедливости ради, стоит отметить, что пружины так и так вытягиваются, ведь они всегда прижимают поводок и работают при нагрузках. Однако если не откидывать проработают они дольше 3 – 4 года, а не 1,5.

Асоциальные элементы

Ну и наверное, последнее что мне хочется отметить – поднятые щетки, больше привлекают к себе внимания. Особенно со стороны всяких асоциальных элементов, ничего не мешает подойти и быстро буквально за пару минут снять оба дворника.

У меня у друга в новогодние праздники, с МАЗДЫ 6, сняли одну малую щетку (они были откинуты), пришлось докупать.

Вы скажите – «а что им мешает снять в сложенном состоянии»? Да ничего, их также можно снять. Но по психологии, снимут именно те, которые будут торчать, да и на некоторых иномарках в сложенном состоянии, они прячутся под крышку капота, вытащить их от туда можно, но нужно очень сильно постараться.

Что в итоге?

Лично я сейчас дворники не поднимаю, потому что у меня есть автозапуск, подогрев зоны дворников, да и печка достаточно быстро и эффективно размораживает лобовое стекло, при -5, -10 градусов буквально за 5 минут. Пока я очищаю машину от снега, с «лобового» уже текут ручьи.

А в дни, когда снега вообще нет, я не понимаю, зачем это нужно – откидывать стеклоочистители! Для чего? Ведь все поверхности итак чистые.

ДА и купить на АЛИЭКСПРЕСС резинки, за 80 – 100 рублей и менять их на дворниках хоть каждый месяц, можно легко и просто.

А вот если у вас растянутся пружины поводков, то замена будет стоять совсем не дешево. В любом случае, каждый решает сам за себя, дворники или поводки.

Сейчас видео версия статьи смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР