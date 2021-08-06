Нужно ли изолировать трубки кондиционера в автомобиле? Подробно + видео

После моей статьи, как улучшить работу кондиционера (ее можете почитать здесь). Многие в комментариях под видео начали писать — что нельзя изолировать (утеплять) трубки кондиционера. Что якобы случится страшное — они сгниют, будет гидроудар компрессора (с какого-то перепуга) и так далее. Сегодня я хочу вам развернуто объяснить, нужно ли это делать или нет. И что ничего страшного не случится …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вообще в самом начале, я хочу, чтобы вы посмотрели мой эксперимент с изолированием трубок кондиционера, видео версия

Видео популярное, но нашлось куча типа «умных людей» (вообще им с дивана виднее), которые начали писать всякую дичь. Теперь я буду последовательно разбирать, каждый миф и давать опровержение.

Производители так никогда не делают

Первое что мне начали писать – что производители автомобилей так не делают! То есть они никогда не изолируют трубки кондиционера. А ты типа самый умный

НО это крайне не верно. Именно на автомобилях, которые экспортируются в другие страны (зачастую это южные государства, типа — Катара, ОАЭ, Турции и т.д.)

Трубки кондиционера изолируются, причем сразу обе и холодная, и горячая. Материалы для изоляции там более качественные, которые идут с завода

Все это делается только потому, что в +35, эффективность системы охлаждения падает, то есть климатическая система в такую жару уже не так эффективно охлаждает салон автомобиля. И чтобы вернуть часть КПД, изолируют — «подачу» и «обратку».

Трубка низкого давления (холодная магистраль) — будет отдавать больше холода в салон.

Высокого давления (горячая магистраль) – будет не так сильно нагреваться от подкапотного пространства. Да она сама горячая, газ в ней примерно + 65 градусов, но в подкапотном пространстве в жарких странах может быть все + 80, + 100, то есть она сильнее будет нагреваться, что потом отрицательно сказывается на конденсации фреона.

Поэтому и холодную, и горячую магистраль очень часто изолируют. Лично я это подсмотрел на экспортном Лексусе (который продается не в России). Также без особого труда можно найти, изолированные варианты на ТОЙОТУ, НИССАН, МИЦУБИШИ, ШЕВРОЛЕ, ОПЕЛЬ и т.д.

Холодную магистраль утеплять бессмысленно

Второй самый популярный комментарий – зачем утеплять именно холодную часть, которая уже вышла с испарителя? Какой в этом смысл

Смотрите, холодный фреон заходит в испаритель, по сути это своеобразный радиатор в котором куча мелких трубок. Внизу у него есть выход, там прикрепляется либо трубка, либо шланг. Далее уже в подкапотном пространстве, идет трубка рядом с мотором (зачастую она большая), он ее как раз и нагревает

Я смотрел через тепловизор, разогрев примерно до + 40, + 50 градусов.

Соответственно фреон в этом участке ОЧЕНЬ сильно разогрет (причем его много), он быстро встречается с холодным газом, забирая часть холода, эффективность падает. Если сказать это простыми словами, это тоже самое, если бы вы горелкой, грели нижний край испарителя.

Когда мы изолируем трубку кондиционера, отсекается этот «большой» разогрев от мотора, в итоге температура газа в испарителе уменьшается, что улучшает охлаждение салона

Гидроудар компрессора

Тут как называется — слышали звон, а где он никто не знает. Начали писать что будет гидроудар компрессора из-за того что ФРЕОН из испарителя станет жидким, дойдет до компрессора поршень встретится с этой жидкой фазой и все — прощай!

Такого бреда еще нужно поискать. У меня всего 4 вопроса к таким «типа экспертам»:

Я не изолирую весь холодный контур. Я просто отсекаю сильно разогретое место, под капотом, убираю с помощью утеплителя + 10, + 15 градусов. НО сам испаритель, шланг который идет до горячего места, также часть трубки, которая идет после изоляции, остаются открытыми. Как будет весь ФРЕОН конденсироваться, мне вообще не понятно! Зачастую в салоне летом + 60 градусов (когда постоит на солнце), испаритель обдувается горячим воздухом

Почему гидроудара не происходит когда на улице + 1, + 2 градус? По словам «типа экспертов» в такую погоду в испарителе газ должен быть просто весь сконденсированный! А кондиционер работает и ничего с ним страшного не происходит

В системе есть масло . Многие пишут — что даже капельки ФРЕОНА могут вызвать гидроудар компрессора! У меня такой вопрос — а как быть с маслом в системе, которое также там также циркулирует? Ведь оно также в капельках?

. Многие пишут — что даже капельки ФРЕОНА могут вызвать гидроудар компрессора! У меня такой вопрос — а как быть с маслом в системе, которое также там также циркулирует? Ведь оно также в капельках? А весь ли ФРЕОН испаряется? В испарителе кондиционера испаряется не весь фреон, часть остается в жидком виде. И даже если 3 – 5% жидкой субстанции дойдут до компрессора, ничего страшного не случится

Вообще гидроудар свойственен, для больших промышленных систем кондиционирования, например на заводах. Где внутрь могут быть закачены несколько литров газа, и может быть несколько испарителей

Сгниет трубка под утеплителем

Лично мне кажется это также из области мифов. Магистрали (что холодная, что горячая), делаются из коррозионно-устойчивого алюминия. Даже если под изоляцией будет собираться влага, ей нужно много времени чтобы разрушить поверхность.

Единственный момент — под нее может набиваться соль и всякие реагенты, которые сыплют на дороги зимой, а это уже хуже. Так что можно в зимний период этот утеплитель снимать. А летом повторно одевать.

Сейчас видео версия, в ней более развернуто

Так что изолируйте трубки кондиционера летом, это только прибавит ему КПД, особенно в крайне высокие летние температуры. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР