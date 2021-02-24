Не заводится машина в мороз: стартер крутит, но не схватывает

Сейчас в нашем регионе стоят поистине Сибирские морозы (ночью может быть около – 35 градусов). Понятно если у вас плохой аккумулятор, то запустить машину не получится. НО есть и другая очень распространенная проблема – скажем, батарея у вас хорошая, стартер прекрасно крутит, но двигатель не схватывает, то есть не заводиться машина, в сильный мороз. Причем как теплеет, авто запускается что говорится с «полоборота». Почему такое происходит и как с этим бороться. Как обычно текстовая версия + полезное видео внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Нужно отметить, что происходит это с автомобилями, которым больше 5 лет (скажем 8 — 10), и они обслуживались не совсем правильно, особенно перед зимой.

Исправная машина

В самом начале мне хочется отметить, что машина должна быть полностью исправна, то есть все системы работают без ошибок и глюков, не горит CHECK ENGINE. Иначе проблема может быть именно в поломке.

Рекомендую проверить:

Аккумулятор (также клеммы и контакты)

Систему зажигания, катушки – свечи

Систему подачи топлива, бензонасос – форсунки

Датчики двигателя (подробнее про них здесь )

) Систему ГРМ (клапана, ремень или цепь )

) Катализатор

Клапан адсорбера

И так далее, в общем, если у вас машина не заводится (или заводится плохо) уже в плюсовую температуру, то дело тут не в морозе.

Почему не заводится: причины?

А причину тут очень банальна – ЭТО ВОДА! Она собирается либо в баке автомобиля, либо в глушителе.

Про глушитель: Начну с легкого, если у вас машина часто работает с автозапуском, то хотите ли вы или не хотите в резонаторе может собираться вода, причем ее может быть много. В сильных морозы она замерзает, «запаковывая» проход выхлопным газам (вода при замерзании расширяется).

Газы возвращаются обратно в цилиндры двигателя, смесь обедняется, машина работает нестабильно, а может даже не запускаться. Нужно избавляться от этого конденсата, кстати, в сильные морозы это не так просто сделать. А вот когда потеплеет, можно легко убрать, про это у меня есть видео, посмотрите.

Про бак: Опять же от большого пробега (как я писал выше 5 лет и более), в баке начинает также образовываться конденсат. Попадает он туда с дождем, снегом, от перепада температур, да и есть нечестные заправки, которые могут «бадяжить» бензин с водой (их мало, но они есть). Так вот вся эта «прелесть» большой лужей катается по дну бака, попутно собирая в себя еще и грязь, в итоге получается своего рода эмульсия.

Пройти через топливный фильтр она не может, ибо сетка не пропускает влагу. Поэтому она находится рядом с фильтром (а он как обычно находится в углублении).

Эта эмульсия не замерзает даже до -10, -15 градусов, но вот когда «бахает» -25, -30 градусов, превращается в лед, попутно запаковывая сетку топливного фильтра.

Топливо почти не прокачивается, бывает, что замерзает даже сам насос – машина не запускается, даже если стартер крутит.

Что делать?

Хочу поговорить именно о баке, потому как из глушителя удалить проще (я думаю, все посмотрели видео).

Есть несколько решений проблемы:

Самое правильное — физически разобрать бак и убрать эту эмульсию. Иногда выкачивают по 500 мл и даже более. НО здесь могут быть проблемы со снятием, на многих иномарках это делается сложно, да и опасно в баке бензин находится. НО в любом случае это самое верное решение

Осушитель бака. Сейчас есть средства, которые выводят влагу из бака, их сейчас продается целая куча (отдельно рекламировать не буду). Добавляем его в бак, он соединяется с водой, она может пройти через сетку фильтра, и потом сгорает в цилиндрах двигателя. Также можно добавить в бак по осени СОЛЬВЕНТ, АЦЕТОН, но лучше всего СПИРТ. Это заменители «осушителя». Единственный минус, заливать нужно в теплую желательно плюсовую погоду, когда эмульсия внутри бака жидкая, как я писал выше она остается жидкой примерно до -10

Еще один совет из моего опыта. Если у вас машина не свежая, то я вам советую всегда иметь минимум полбака, а лучше полный. НО почему? ДА просто вся вода находится внизу, как правило она «запечатывает» нижнюю часть фильтра, это примерно 5 – 10 литров в баке. Бензин просто физически не может пройти через лед. А вот когда у вас полный бак, то топливо как бы сверху, может пройти в фильтр. Я думаю, ход моих мыслей вы поняли.

Сейчас видео версия, смотрим

В конце еще раз хочу напомнить, что я сейчас говорил об исправных подержанных автомобилях, если машина у вас не заводится в мороз, а бак и глушитель чистый, значит у вас проблема в другом. На этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР