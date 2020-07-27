Можно ли заправлять кондиционер на дорогах. Подробно + видео версия

В летнюю жару в автомобиле хочется прохлады, которую нам может дать кондиционер или климат – контроль. Но часто такое бывает, что давление в системе не хватает и он банально не включается или морозит не достаточно. Сейчас на всех основных дорогах есть специализированные машины (обычно увешенные баннерами с рекламой), которые могут вам заправить кондиционер прямо при вас, якобы легко и быстро. Некоторые заправляются, некоторые бояться — но на самом деле стоит бояться или нет? Давайте разбираться …

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Почему то, многие автомобилисты считают — что заправка кондиционера это всего лишь нагнать давление в системе, ну скажем как в колесе! Этим то и пользуются мягко сказать — нечестные владельцы «дорожных заправок». Конечно, есть вполне честные, всех валить в одну кучу не стоит, но зачастую это так. Лично мое мнение, заправляться на дорогах – это как покупать кота в мешке. Теперь постараюсь обосновать.

Про давление фреона в системе

Давление фреона в системе кондиционера не одинаково, есть так называемый холодный контур и горячий:

В холодном контуре давление обычно 3 – 4 АТМ (Атмосферы или БАРа)

В горячем около 7 – 12 АТМ

Как обычно поступают на дорогах, накачивают вам давление в системе. Если скажем в холодном контуре давление всего 1 – 2 АТМ, вам его догоняют до 3 – 4 и ВСЕ!

НО в чем же тут ошибка? ДА просто, заправлять кондиционер нужно не подавлению, а по весу!

В «мануале» к вашему автомобилю, есть указание сколько нужно добавлять фреона в систему кондиционирования, например на моей KIA OPTIMA – нужно лить 570 — + 25 грамм.

И сами подумайте, как может человек на улице определить сколько лить в систему?

Про масло в компрессоре

Еще один минус в том, что обычно никто не заморачивает над компрессорным маслом в системе.

А ведь мало добавить только хладагент, нужно добавить еще и масло!

Ведь если его в системе недостаточно, тогда смазка поршней компрессора будет происходить не так эффективно (либо вообще не происходить).

Это чревато тем, что компрессор может выйти из строя, причем достаточно быстро. А его стоимость — просто поражает (особенно за оригинальный)

Так мало того могут образоваться задиры, поршней о стенки. В систему пойдет «стружка», которая там и останется. Причем удалить ее будет крайне сложно. И даже если вам поставят новый компрессор, то та стружка в системе, может быстро его вывести из строя

Где же правильно менять?

В идеале на специализированных станциях. Которые знают правильный алгоритм замены:

Подключается специальный аппарат

Далее выкачивается старый фреон, его взвешивают

Выкачивается и старое масло, оно обычно черного цвета

Далее, заправляют фреона столько сколько нужно по весу (напомню, у меня почти 600 грамм)

Заправляют масла столько сколько нужно, у меня в «мануале» указано около 100 грамм. Причем нужно добавить свежего, обычно оно прозрачного цвета

И только тогда система является правильно заправленной, причем компрессор будет работать ОЧЕНЬ долго.

НА дорогах обычно вам такое никто не сделает, обычно просто нагоняют давление в холодном контуре и все! Не по весу, и нет добавления смазки

Что еще нужно помнить?

Бывают случаи когда вы скажем — уехали на машине на юга. Так стоит невыносимая жара, а кондиционер либо морозит плохо, либо вообще не морозит

И вот на обочине дороги, стоит такой автомобиль (заправляет).

Подъезжаем и замеряем давление в холодном контуре, если оно там есть, пусть не высокое, скажем в 1 – 2 БАРА, то немного дозаправить можно. Ведь контур не разорван, значит, смазка не ушла. Пусть догонит до 3-4 БАР, тогда «холодить» он станет намного лучше. Но после приезда в ваш город, лучше заменить все правильно, с весами и свежим маслом

Вы подъехали, а у вас давления нет вообще, ну то есть 0 БАР. Тогда я бы вообще не заправлял! Почему? Скорее всего, у вас где-то прорыв (или потертость), большая вероятность, что масло из системы у вас ушло. Если вам просто заправят до нужного давления на дороге, смазку никто не добавит. В итоге даже через короткий промежуток времени, компрессор может заклинить (ведь он работает на сухую).

Мой вам совет — езжайте до своего города, вначале проверьте систему на утечки (закачивают специальный подкрашенный газ), устраняйте прорыв, а затем заправляйте по уму.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, вам было полезно. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, читайте наш сайт. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.