Можно ли заправлять кондиционер на дорогах. Подробно + видео версия

Блог про автомобили и все что с ними связано.
В летнюю жару в автомобиле хочется прохлады, которую нам может дать кондиционер или климат – контроль. Но часто такое бывает, что давление в системе не хватает и он банально не включается или морозит не достаточно. Сейчас на всех основных дорогах есть специализированные машины (обычно увешенные баннерами с рекламой), которые могут вам заправить кондиционер прямо при вас, якобы легко и быстро. Некоторые заправляются, некоторые бояться — но на самом деле стоит бояться или нет? Давайте разбираться …
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Почему то, многие автомобилисты считают — что заправка кондиционера это всего лишь нагнать давление в системе, ну скажем как в колесе! Этим то и пользуются мягко сказать — нечестные владельцы «дорожных заправок». Конечно, есть вполне честные, всех валить в одну кучу не стоит, но зачастую это так. Лично мое мнение, заправляться на дорогах – это как покупать кота в мешке. Теперь постараюсь обосновать.
Давление фреона в системе кондиционера не одинаково, есть так называемый холодный контур и горячий:
Как обычно поступают на дорогах, накачивают вам давление в системе. Если скажем в холодном контуре давление всего 1 – 2 АТМ, вам его догоняют до 3 – 4 и ВСЕ!
НО в чем же тут ошибка? ДА просто, заправлять кондиционер нужно не подавлению, а по весу!
В «мануале» к вашему автомобилю, есть указание сколько нужно добавлять фреона в систему кондиционирования, например на моей KIA OPTIMA – нужно лить 570 — + 25 грамм.
И сами подумайте, как может человек на улице определить сколько лить в систему?
Еще один минус в том, что обычно никто не заморачивает над компрессорным маслом в системе.
А ведь мало добавить только хладагент, нужно добавить еще и масло!
Ведь если его в системе недостаточно, тогда смазка поршней компрессора будет происходить не так эффективно (либо вообще не происходить).
Это чревато тем, что компрессор может выйти из строя, причем достаточно быстро. А его стоимость — просто поражает (особенно за оригинальный)
Так мало того могут образоваться задиры, поршней о стенки. В систему пойдет «стружка», которая там и останется. Причем удалить ее будет крайне сложно. И даже если вам поставят новый компрессор, то та стружка в системе, может быстро его вывести из строя
В идеале на специализированных станциях. Которые знают правильный алгоритм замены:
И только тогда система является правильно заправленной, причем компрессор будет работать ОЧЕНЬ долго.
НА дорогах обычно вам такое никто не сделает, обычно просто нагоняют давление в холодном контуре и все! Не по весу, и нет добавления смазки
Бывают случаи когда вы скажем — уехали на машине на юга. Так стоит невыносимая жара, а кондиционер либо морозит плохо, либо вообще не морозит
И вот на обочине дороги, стоит такой автомобиль (заправляет).
Мой вам совет — езжайте до своего города, вначале проверьте систему на утечки (закачивают специальный подкрашенный газ), устраняйте прорыв, а затем заправляйте по уму.
Сейчас видео версия статьи, смотрим.
НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю, вам было полезно. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, читайте наш сайт. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.
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