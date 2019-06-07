Летняя пора (особенно в южных регионах) может повышать температуры до + 35, +40 градусов Цельсия. Автомобили при таких показателях просто раскаляются (даже если не стоят на солнце). Как правильно охладить салон автомобиля? Проветривать или включать кондиционер? Или же можно открывать окна при включенном кондиционере? Давайте разбираться? Как обычно будет статья + видео версия …

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Есть всего несколько устойчивых мифов, например:

Нельзя открывать окна, если работает кондиционер – последний сломается

Нельзя открывать, когда работает охладитель – потому что можно заболеть

При открытых стеклах расходуется НАМНОГО меньше топлива

Тут как обычно есть доля правды, есть и чистые мифы – давайте разбираться.

Как следует поступать?

В самом начале расскажу, как нужно поступать. Если машина сильно разогрета, то можно для начала открыть все окна (или хотя бы передние) и проехать там несколько сотен метров, набегающий поток воздуха охладит салон. Излишне разгоряченный воздух выйдет из машины – затем уже можно закрывать окна и включать кондиционер, он так банально быстрее выйдет на свою мощность и быстрее охладит салон.

Это самый оптимальный способ охладить салон в жару. Неважно, что у вас установлено, кондиционер или климат-контроль

Однако поступают так не многие.

Кондиционер сломается – если открыть окна?

С чего это взяли многие в сети? Почему он должен сломаться, по какой причине? Он как работал так и будет работать – просто та энергия, которая уходит на охлаждение салона, пойдет в пустую.

Когда вы открываете стекла, охлажденный воздух просто вылетит в окно, а на его место зайдет теплый с улицы.

НО система кондиционирования как работала, так и будет работать, в штатном режиме.

Если у вас стоит климат – контроль, в режиме «АВТО» (у него есть датчик температуры), он может прибавить обороты и будет работать на всю мощность, пытаясь нагнать нужную температуру.

Однако никакой поломки, не произойдет. Система кондиционирования рассчитана на такие нагрузки, выдерживает их без проблем.

Так что если хотите ездить с кондиционером и открытыми окнами – КАТАЙТЕСЬ, но смысла в этом ОЧЕНЬ МАЛО!

Если открою окна – заболею!

Есть такой миф — якобы холодный воздух из салона, смешается с горячим воздухом из окружающей среды и все сразу болезнь.

Вот это для меня вообще непонятно? Например, на улице + 30 градусов, в салоне + 22, +23 градуса, даже если открыть стекло, смешение произойдет – выйдет холодный воздух и зайдет теплый, ничего страшного не произойдет. От чего заболеете то? ДА и перепад всего + 7 градусов, это не критично.

Заболеть можно, если слишком сильно убавить температуру внутри салона, например до + 18 градусов и направить сопла воздуховодов на себя. Садитесь разгоряченный и тут такой ледяной воздух, практически 100% что заболеете.

Также стоит чистить систему кондиционирования каждый год (ну хотя бы два года), менять фильтр салона (советую хотя бы раз в год, сам лично меняю два раза в год) – ведь в этих системах оседает куча мусора и всякой бяки, вплоть до плесени. И мы затем этим дышим, именно это может провоцировать различные болезни, например простуды.

Увеличение расхода топлива

Когда вы включаете кондиционер (или климат-контроль), некоторые пишут — что расход топлива увеличивается. Это логично, открывают стекла, чтобы проветрить салон и сэкономить. Не всегда это стоит делать! Почему?

Расход растет в среднем на 1-3% при различных условиях движения. Чем медленнее движетесь, тем меньше растет

На трассе экономии вообще можно не заметить, когда вы двигаетесь со скоростями больше 60 – 70 км/ч и вас открыты окна, создается эффект парашюта, который также тормозит авто. Получается что опять эти же 2 — 3% расходуются на этот эффект, конечно это не сопоставимо с расходом кондиционера, однако потребление топлива растет.

Конечно, если вы стоите в пробках, здесь расход будет больше, ведь за комфорт нужно платить. А вот на трассе экономии вообще может и не быть

Сейчас полезная видео версия, смотрим

В заключение, можно ли открывать окна при включенном кондиционере? Конечно можно, почему бы и нет? Ничего не сломается, и вы не заболеете. Вот только смысла в таком поступке лично я вообще не вижу. Потому как холодный воздух очень быстро улетучится, и вы зря потратите энергию, которая была нужна на охлаждение.

Лично я всегда передвигаюсь с климат-контролем, воздух у меня направлен в лобовое стекло и ноги, окна салона закрыты, обычно температура выставлена на +22 градуса Цельсия. Очень эффективно спасает практически от любой жары.

НА этом у меня все, думаю помог, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР