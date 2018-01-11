Не так давно я купил KIA OPTIMA 2017 года выпуска. Машина реально мне нравится, но как говорится – «нет ничего идеального». Наступил зимний период времени, и несколько недостатков проявили себя во всей красе. Конечно это не такие сильные минусы, и скорее всего это мои придирки, но про них я должен вам рассказать, чтобы при покупке такого же автомобиля вы их учли. В общем — интересно, также будет видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с того что KIA OPTIMA, это яркий представитель D-класса он конкурирует с такими авто как FORD MONDEO, NISSAN TEANA, TOYOTA CAMRY, HONDA ACCORD, VOLKSWAGEN PASSAT и прочие. И хочу признаться — лично он мне нравится, каких-то критичных минусов мною не было выявлено за пробег в 9000 километров, но есть недочеты которые (как я считаю должны устранить инженеры KIA)? Ну что же давайте по пунктам.

Типоразмеры резины

У Оптима 2016 модельного года, существует всего три размера, это R16, R17 и R18. Последний используется только в максимальных версиях и спец. версиях (как у меня). Так вот если берете автомобиль зимой (в максималке или специальной версии с R18), и дилер дает вам на выбор подарки, бывает сигнализация – зимняя резина или просто скидка, берите обязательно резину. Все дело в том, что 18 «катки» имеют очень редкий типоразмер – 235/45, такие устанавливаются только на какие-то спортивные машины (в основном немецких производителей BMW, Mercedes, VOLKSWAGEN) и на мой авто.

Шипованные шины, делает вообще ограниченное число производителей NOKIAH, MICHELIN, Bridgestone и стоят они очень дорого, если брать последнюю ХАККУ 9, то колесо может доходить до 16000 рублей, то есть комплект почти 65 000! Очень много. Есть конечно липучка (фрикционная шина) но как я считаю это не доля нашей зимы. Почему бы инженерам KIA не взять размер чуть шире или уже таких колес навалом, причем за вполне вменяемые деньги. Я конечно взял по более-менее нормальной цене GISLAVED, но искал реально долго.

Бампер

Я конечно понимаю что инженеры KIA разрабатывали его с учетом аэродинамики и теплого климата. Поэтому по бокам у него есть определенные сквозные «жабры», которые идут от передней части бампера и выходят прямо до переднего колеса.

Но вся проблема в том, что туда набивается снег и образуется «наледь» которая трется об колесо спереди.

Я не придал этому значения (причем эта наледь замерзла и стала очень прочной) и так и ездил. Однако в один день я постарался выкрутить колесо на максимум, и оно у меня уперлось в этот кусок льда, и проломило бампер.

ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО. Причем вытащить его просто так нельзя, нужно было размораживать. Горячую воду лить я побоялся, все же на улице холодно, тогда мне на помощь пришел размораживатель стекол и замков от фирмы AIM-ONE (название DE-FROST).

Собственно улил это место и кусок льда частично растопился (я смог его вытащить).

Потом поехал на мойку, и мойщик мне сказал что проблема тут не только в OPTIMA, сейчас такие бампера встречаются на многих авто, к примеру на LEXUS и что нужно внимательно за этим следить иначе при повороте можно сломать бампер.

Это реально минус. Не для наших зим это придумано, инженеры KIA продумывайте бампера для России лучше.

Дворники

Начну с того, что здесь они идут каркасные, и как бы состоят из трех частей (две по бокам и одна основная в центре). Так вот в промежутках этих частей намерзает лед и дворник замерзает то в одной, то в другой позе, плохо очищая лобовое стекло (я уже подумываю ставить бескаркасные щетки). Приходится в эти промежутки опять лить размораживатель, тогда стеклоочиститель принимает нормальную форму.

И еще один минус, это то, что нельзя поднять дворник и отряхнуть его, он упирается в капот и «поводок» поднимается на очень ограниченное расстояние. ОЧЕНЬ НЕУДОБНО. Производителю нужно передвинуть «поводки» чуть вверх, либо укоротить капот на 5 сантиметров.

Омыватели фар

У меня специальная версия, она приближена к максимальной, а поэтому у меня стоит ксенон в фарах. К нему обязательны омыватели фар (по закону). Так вот, эта система просто «жрет» незамерзающую жидкость зимой. Где-то читал, что за одно распыление на фары тратится от 250 до 300 мл жидкости! Конечно бачок здесь около 6 литров, но заканчивается он очень быстро, буквально за один – два слякотных дня.

Что случилось у меня – у нас несколько дней была оттепель (зимой +2, +4 сейчас почти норма), так вот я разбавил незамерзайку водой, примерно 50 на 50. А когда ударили не такие сильные морозы, то она замерзла, причем везде, в том числе и в системе омывателей. Они выдвинулись но обратно залезть не могут.

Конечно это мой «косяк», но постойте они выдвигаются постоянно. А что если в сильные морозы, -25, -30, даже качественная незамерзающая жидкость замерзнет, а вы нечаянно заденете за рычажок — что тогда? Почему скажем нет кнопки, которая отключает их на зимней период времени? Ведь для наших широт это очень актуально. Конечно сейчас в сети есть куча материала, где люди на OPTIMA вытаскивают предохранитель с этой системы (они перестают выдвигаться), но это ведь не дело. Нужно обязательно продумать отключение из салона.

Подогрев лобового стекла

НУ и последний недостаток ОПТИМЫ, это подогрев лобового стекла, точнее его здесь — НЕТ! И это в автомобиле за почти 1,5 миллиона рублей (сейчас даже у наших ВАЗ, подогревается все лобовое стекло). Есть подогрев только зоны дворников, но и он работает не очень хорошо.

Когда вы его включаете, печка переходит на максимальную мощность и начинает дуть очень сильным поток на лобовое стекло (я так думаю это сделано для того чтобы не треснуло «лобовуха» от перепада температуры). Но говорить и находиться в салоне с таким «потоком» очень не комфортно, приходится перекрикивать печку, ну или не включать обогрев. Инженеры KIA пора уже ставить полностью обогреваемое переднее стекло, для наших широт это ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО.

НУ и собственно сейчас видео версия статьи

НА этом заканчиваю, еще раз повторюсь — KIA OPTIMA в целом вызывает только положительные эмоции, но ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы эти недостатки в будущих генерациях устранили. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.