Летняя омывайка своими руками: пропорции и причем тут ФЕЙРИ

Самое неприятное летом на трассе, это насекомые, которые бьются о лобовое стекло автомобиля. От них банально остаются следы которые сложно оттереть обычной водой. Конечно сейчас есть куча различной летней омывающей жидкости, которая более-менее справляется с этой задачей. Однако она стоит денег и иногда не так мало, от 90 до 200 рублей за 5 литров. Однако «омывайку» можно сделать своими руками, благо там ничего сверхъестественного нет. Как вы догадались сегодня текстовая + видео инструкция. Однозначно полезная, так что читаем-смотрим …

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Вначале я хочу сказать, что этим составом я уже пользуюсь несколько лет, и все прекрасно работает, без каких-либо проблем. Стекло чистое, а также форсунки лобового стекла (они у меня веерные) прочищаются и на зарастают известковым налетом

Почему вода в бачок омывателя, это плохо?

Все очень просто, сейчас в современных автомобилях в бачке омывателя находится не только помпа, которая качает воду или «омывайку», но еще и датчик уровня, также сейчас зачастую под лобовым стеклом идут веерные форсунки (они распыляют воду, а не бьют в одну точку)

Так вот датчики бывают разные, например у VOLKSWAGEN, это по сути два металлических контакта, которые если оголяются, то идет сигнал что бачок пустой. НО если лить обычную водопроводную воду, на этих контактах образуются отложения, и если даже залить воду, то все равно идут сигнализация что бачок пустой.

Воду лить можно, но желательно, чтобы она была с минимумом солей и различных минералов, например из под фильтра или дистиллированная. А также нужно делать профилактику (про это чуть ниже)

Чтобы налет не образовывался на форсунках и датчиках, можно лить специальную, летнюю омывайку, либо сделать своими руками правильную

ФЕЙРИ в бачок омывателя

Начинаем делать летнюю омывайку своими руками. Первый и самый важный ингредиент это жидкость для мытья посуды, например самая распространённая это ФЕЙРИ (FAIRY).

Для чего ее добавляют? ДА просто она прекрасно отмывает следы от мух и прочих насекомых с лобового стекла. Единственное правило, делать это нужно сразу, а не ждать несколько дней, пока след засохнет (тогда его и руками то сложно убрать)

Пропорция примерно такая – на 1 литр воды, примерно 2 мл ФЕЙРИ, больше не нужно, ибо будет много пены.

Буквально несколько взмахов дворниками и след от мух, должен практически полностью уйти, просто отмоется

СИЛИТ в омывайку

Однако я в свою летнюю жидкость добавляю еще один состав, он нужен именно для борьбы с налетом, который остается от воды.

Это СИЛИТ или средство для мытья окон, различных поверхностей, отмывает различный жир и налет, придает поверхности блеск.

Много его также не нужно, примерно сколько же сколько и ФЕЙРИ около 2 мл на 1 литр воды

Стоит помнить, что он реально активный, в нем имеются кислоты, и если его налить на какую-то поверхность, то затем через 10 – 15 минут нужно смыть водой.

При концентрации 2 мл на 1 литр воды, он практически безвреден как для стекла, так и для различных лакокрасочных поверхностей, однако налет убирает идеально.

Еще один большой плюс, он также помогает убирать следы от насекомых, а также делает стекло немного чище.

КСТАТИ! Если у вас забита веерная форсунка именно известковым налетом, то ее можно легко прочистить СИЛИТОМ, просто прыснуть и подождать примерно 10 – 15 минут, затем все смыть водой

Итоговые пропорции и цена

Сделать летнюю омывайте легче простого, ФЕЙРИ и СИЛИТ есть практически в каждом доме, на каждой кухне и туалете. Если нет FAIRY, то можно попробовать любое другое средство для мытья посуды.

ПРОПОРЦИИ: НА 5 литровую канистру нужно примерно 10 мл ФЕЙРИ и 8 – 10 мл СИЛИТА. По деньгам это менее 10 рублей. А вот специальная летняя омывайка для лобового стекла, как я уже писал ранее, будет стоить около 90 – 200 рублей. Как говорится, экономия на лицо

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, напишите свои рецепты летней омывайки, я думаю, всем будет полезно. А я на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР