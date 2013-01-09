Кузов ЛАДА ВЕСТА

Очень много споров вызвано около современного автомобиля АВТОВАЗА, которым является VESTA. Многие не верят нашему автопрому и говорят что «современная генерация», это ничто иное — как продолжение таких с одной стороны «народных» ГРАНТА, КАЛИНА, ПРИОРА. Если откинуть все остальное (техническое и дизайнерское), противники марки, зачастую вступая в спор, выносят такие факты – «сгниет за пару лет, если правильно не обработать»! Однако производитель дает гарантию – «аж в 6 лет» именно на кузов, что признаков сквозной коррозии не появится. И вот начинает веять таким понятием как – «оцинковка», противники опять скажут, что ее там просто нет (это же ЛАДА, НЕ МЕРСЕДЕС ЖЕ), другие говорят — что она там есть и что части надежно защищены. Так где же — правда? Сегодня разложим «по полочкам» есть она там или ее нет …

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Начиная статью, мне хочется привести слова одного «мегаэксперта» со специализированного форума (не буду переписывать дословно), но смысл такой. Вот раньше были ВАЗ 2101 – металл качественный был, поэтому и не гнил! А сейчас не пойми что, поэтому и покрывают всякой хренью – «антикор», «оцинковка» и прочее. Сразу хочу ему возразить, эти методы являются ответами на современные дорожные условия. Раньше когда появилась «КОПЕЙКА» машин было очень мало, помню зимы — снег с дорог практически не чистился (основные магистрали только), реагентов не было. А что сейчас – дороги даже в минус 10 какие-то мокрые, все потому что они просто улиты реагентами, которые разъедают снег и лед, соответственно и кузов, покраску и даже резину (да что говорить иногда даже сапоги сезон не ходят). При таких условиях «2101» сгнила бы через пару лет вся! Вот и защищают современные авто, по современному, уж извините за тавтологию.

Если ли на ВЕСТА – оцинковка?

ДА есть и достаточно приличный слой. Назвать ее эталонной язык не поворачивается, но говорить что ее там просто нет – НЕЛЬЗЯ!

В целом обрабатывается все внешние части, это двери, крыша, капот, крышка багажника стойки кузова и прочее. НО ВНУТРИ (в салоне) обработки – НЕТ, только снаружи и только те части которые соприкасаются с внешней средой.

Технология, которая используется АВТОВАЗ самая дешевая и далека от эталонной, это нанесение порошкового покрытия при помощи распыления.

Четыре типа технологий

Немного о том почему цинк (Zn) защищает сталь – он цветной металл, имеет более отрицательный потенциал и коррозирует первым (то есть, разрушаясь сам защищает покрытие под собой), причем защита работает даже тогда, когда поврежден или частично разрушен.

Становится понятно, чем больше и толще слой цинка — тем дольше сохраняется кузов автомобиля и не возникают очаги коррозии

Чтобы нанести частички защитного металла на кузов существуют всего четыре основных технологии, я их буду перечислять от лучшей к худшей.

Горячий метод. Когда полностью собранный кузов окунают в ванну заполненную цинком. Причем температура держится около 460 – 500 градусов Цельсия. Метод очень дорогой и затратный. Применяется дорогими брендами на люксовых автомобилях – PORSHE, VOLVO, сейчас на некоторых премиальных HYUNDAI и т.д.

Гальванический метод. Метод заключается в процессе осаждения на катоде (в нашему случае часть кузова), положительно заряженных частиц (ионов) цинка из водных растворов (электролитов). Работает эта технология при пропускании через него постоянного электрического тока. Это менее затратная и более простая технология, ей пользуются Mercedes, BMW, TOYOTA, Honda, Mitsubishi, KIA и т.д.

Метод заключается в процессе осаждения на катоде (в нашему случае часть кузова), положительно заряженных частиц (ионов) цинка из водных растворов (электролитов). Работает эта технология при пропускании через него постоянного электрического тока. Это менее затратная и более простая технология, ей пользуются Mercedes, BMW, TOYOTA, Honda, Mitsubishi, KIA и т.д. Цинкрометалл. Применяется в основном компанией KIA, на машинах от «С» класса. Это своеобразное пластичное покрытие, которое состоит из двух слоев.

Применяется в основном компанией KIA, на машинах от «С» класса. Это своеобразное пластичное покрытие, которое состоит из двух слоев. Холодный метод. По сути это своеобразная покраска. НА кузовные части наносится порошок, который содержит мелкие частички цинкового порошка. Применяется многими брендами (Chevrolet, KIA, HYUNDAI, TOYOTA) в том числе и АВТОВАЗ.

Как вы поняли, ВЕСТА обрабатывается именно по третьей технологии вы сами выбираете — куда и в каком объеме наносить этот слой.

Тут и проявляются минусы, а именно равномерность и толщина покрытия. Также стоит помнить этот слой не является 100% защитой от коррозии, его нужно дополнительно усиливать.

Как еще защищают кузов

Если оставить только оцинковку (которой, кстати внутри салона — НЕТ), то такой кузов долго не проживет. Ведь в полости также может попадать влага, воздух, пыль и прочее, все это может вызывать окисление и после коррозию.

Поэтому чтобы защитить внутри (в полостях) применяется грунтовка. Причем наносят ее в два слоя, ну и конечно же не кисточками, а при помощи технологии – «КАТАФОРЕЗА». Опускают кузов в ванну и в ней осаждаются частички грунта на поверхность. Причем на ЛАДА ВЕСТА таких слоев два!

Нанесение двух слоев грунта, дает хорошую защиту – ведь сталь как бы «запечатывается», доступ воздуха практически исключен

Далее на грунтованную поверхность наносится слой эмали и после финишный лак. То есть получается своего рода многослойный пирог:

ЦИНК

2 слоя грунта

ЭМАЛЬ

ЛАК

Нужно отметить, что это очень хорошая защита, которая позволит кузову ходить даже в сложных условиях больше 6 лет!

Зачем грунтовка на оцинковку?

Если с внутренней стороны все понятно, там нет защитного слоя и грунт обязателен – но зачем наносить на внешнюю, где есть оцинковка?

Если вы помните — сверху я писал что чем больше слой этого цветного металла, тем дольше живет сталь кузова. ТАК ВОТ — слой который распыляется не такой большой и его дополнительно нужно укрепить.

Если верить материаловедческим справочникам, слой ЦИНКА толщиной в 100 мкм – хватит примерно на 87 лет. А толщина «холодного способа» на кузове ВЕСТА 10 мкм

То есть в идеале должно хватить на 8,7 года, то есть почти 9 лет. Однако АВТОВАЗ не дает гарантию на такой срок, вызвано это несколькими факторами:

Нанесение идет методом распыления, и нет гарантии от брака (особенно если прокрашивается в ручную).

Как показала практика, зачастую слой получается около 8 мкм

Таким образом и вывели гарантию на кузов в 6 лет, кстати при запуске этой модели хотели давать 4 – 5 лет. Сейчас технологии немного подтянули.

Про мифы

Почти все выяснили, но опять же многие скептики которые привыкли говорить — что в АВТОВАЗ ничего хорошего нет, могут выдвинуть некоторые тезисы:

Иномарки делают из полностью оцинкованных листов . Возможно кто-то это и делает (у себя в сарае в частности), но в большинстве производств по всему миру такие листы не используются. Они мягкие (нет нужной прочности), плохо свариваются (легко прожигаются), стоимость кузова будет зашкаливать

. Возможно кто-то это и делает (у себя в сарае в частности), но в большинстве производств по всему миру такие листы не используются. Они мягкие (нет нужной прочности), плохо свариваются (легко прожигаются), стоимость кузова будет зашкаливать Метод холодного способа используют только на АВТОВАЗ. Это также не верно, например Chevrolet, KIA, HYUNDAI, TOYOTA, MITSUBISHI использует на своих многих авто (пусть бюджетного класса, но все же). Для примеру CRUZE, покрыт хуже чем VESTA, у него нет обработки порогов и некоторых передних силовых стоек

Слой настолько толстый, что отваливается . Вообще не понимаю, кому это приходит в голову. Если проверить микрометром, то получается: крыша около – 105-125мкм, двери- около 145мкм, крылья – 140мкм, капот – 110 мкм, крышка багажника – 120мкм. Это полностью «пирог» который наносится на сталь. Он примерно такой же какой на многих иномарках этого класса и ни у кого ничего не отваливается.

. Вообще не понимаю, кому это приходит в голову. Если проверить микрометром, то получается: крыша около – 105-125мкм, двери- около 145мкм, крылья – 140мкм, капот – 110 мкм, крышка багажника – 120мкм. Это полностью «пирог» который наносится на сталь. Он примерно такой же какой на многих иномарках этого класса и ни у кого ничего не отваливается. Обрабатывают только ВЕСТА, на остальных ВАЗ обработки нет! Это опять же миф. Оцинковка наносится на такие модели: ГРАНТА (ЛИФТБЕК) – пятая дверь, крылья (здесь самый минимум оцинковки), КАЛИНА2 – все внешняя поверхность, кроме капота, крыши, передних и задних лонжеронов (здесь подкрылки нужны), ПРИОРА (с 2009 года) – все кроме крыши, капота. X-RAY – все снаружи, кроме крыши, ВЕСТА – вся внешняя поверхность, причем днище, пороги и арки дополнительно обрабатываются антигравием.

Как видите много чего надумано, сейчас предоставляю вам видео версию, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.