Коврики EVA: плюсы и минусы. Подробно + видео версия

НА моем автомобиле уже 4 года установлены коврики EVA (или по-русски «ЕВА») тут кто как их называет. После 4 лет, один из них у меня порвался, другие еще держатся, причем они бодрые и свежие. В общем, у меня накопился большой опыт по их использованию, если можно так выразиться — хочу оставить свой отзыв, ну и порассуждать над плюсами и минусами данных изделий. Как обычно (для нетерпеливых) видео версия внизу …

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Сразу начну с того что пробег у меня приличный, около 71 000 км, причем очень часто короткие поездки. Если брать обычные полиуретановые коврики, то они не жили у меня больше двух лет, банально протирались, эти же за исключением одного живее всех живых

Почему порвался один из ковриков?

Причина банальна – каблуки моей жены. Любит она у меня ходить на тонких шпильках, они впиваются в мягкий материал, банально протыкают его.

Поэтом в тех местах, где стоят ноги, есть порванные зоны. Сверху две и снизу одна.

НО в защиту EVA ковриков хочу сказать что влаги, даже с порванными местами не так много, чуть позже объясню почему.

Остальные 3 штуки, включая мой водительский, не имеют даже намека на износ.

Хотя у меня на водительском, есть специальная металлическая площадка, которая уменьшает износ в разы.

Плюсы ковриков EVA

Их много, но я постараюсь выделить самые важные (после 4 лет эксплуатации) на мой взгляд:

Цена. Все дело в том, что раньше EVA стоили дороже, примерно в два раза чем обычные полиуретановые коврики. Сейчас цена упала (можно найти за 2200 рублей за комплект). То есть они по цене обычных, резиновых

Долговечность. Как я писал сверху, если их не рвать шпильками, ходят они очень долго. Здесь идет ячейка, которая находится сверху над поверхностью. И чтобы вам протереть основу, нужно протереть ребро ячейки, а на это может уйти много времени, я бы даже сказал годы.

Металлический подпятник. Хочу отдельно выделить этот плюс, в обычный коврик вставить его гипотетически возможно, но сидеть он будет неудобно. В «ЕВА» варианте, он устанавливается намного лучше, из-за того что поверхность толще, он сидит как бы увереннее. Я его брал для водительской зоны, подпятник реально работает

Хочу отдельно выделить этот плюс, в обычный коврик вставить его гипотетически возможно, но сидеть он будет неудобно. В «ЕВА» варианте, он устанавливается намного лучше, из-за того что поверхность толще, он сидит как бы увереннее. Я его брал для водительской зоны, подпятник реально работает Грязь, пыль и песок. Они банально проваливаются в ячейку и находятся там, то есть поверхность подошвы вашей обуви, не соприкасаются с ними. Из-за этого в машине реально чище воздух, потому как пыль не летает (подошвой вы все это не раскидываете)

Вода. Как и в предыдущем 4 пункте, она находится в ячейках и подошва сухая. Если бы были обычные коврики, то вы находились бы в «ванной» из грязи и воды. НО еще один большой плюс EVA ковриков, даже если он порвался (как у моей жены), то вода уходит локально в этом месте (из одной – двух — трех ячеек), а вот остальные ячейки (ну или соты) ее держат. Поэтому тканевая поверхность автомобиля под ковром намного суше. Если бы порвался обычный полиуретановый или резиновый вариант, вся вода ушла бы в эту дыру. Также хочу отметить, что они не промокают (как пишут многие в интернете) , у меня вода могла стоять достаточно долго, но тканевая поверхность снизу – всегда была сухая

Как и в предыдущем 4 пункте, она находится в ячейках и подошва сухая. Если бы были обычные коврики, то вы находились бы в «ванной» из грязи и воды. НО еще один большой плюс EVA ковриков, даже если он порвался (как у моей жены), то вода уходит локально в этом месте (из одной – двух — трех ячеек), а вот остальные ячейки (ну или соты) ее держат. Поэтому тканевая поверхность автомобиля под ковром намного суше. Если бы порвался обычный полиуретановый или резиновый вариант, вся вода ушла бы в эту дыру. Также хочу отметить, , у меня вода могла стоять достаточно долго, но тканевая поверхность снизу – всегда была сухая Как вытряхиваются. Это также плюс, вода и грязь находится в сотах, даже если вы повернете поверхность под достаточно острый угол, то они не будут сыпаться (и литься). Обычно я вытряхиваю – переворачиваю вверх ногами и бью, тогда вся грязь, вода, пыль песок и прочее вытряхиваются

Это также плюс, вода и грязь находится в сотах, даже если вы повернете поверхность под достаточно острый угол, то они не будут сыпаться (и литься). Обычно я вытряхиваю – переворачиваю вверх ногами и бью, тогда вся грязь, вода, пыль песок и прочее вытряхиваются Липучки, металлические кольца. Благодаря этим крепежным элементам, коврик EVA сидит очень прочно. Он не ерзает и не гуляет по салону.

Окантовка. Ее можно выбрать любого цвета, как собственно и сам цвет коврика. Так вот окантовка защищает обработанную поверхность (где его резали), из-за чего он не «мохрится». Причем ткань плотная пришита прочными нитками (которые рассчитаны на влагу). За 71 000 км у меня нет даже намека на то, что она отрывается или где-то отошла или протерлась (возможно, мне с производителем повезло).

Лично мне коврики EVA реально нравятся, у меня были и тканевые, и резиновые, но по простоте использования, долговечности эти самые лучшие. Они не пропускают влагу (не промокают), умеренно замерзают на морозе (конечно в два раза вы их не сложите), да просто красиво смотрятся. Скажите — идеальные, одни плюсы? Есть и отрицательные моменты, а куда же без них

Минусы ковриков ЕВА

Отрицательных моментов также хватает, про них стоит рассказать, что бы вы, были готовы перед покупкой. Также по ходу буду развенчивать некоторые мифы

Материал. Почему многих он отпугивает (хотя я сверху писал, что он не промокает). Название у него «замудренное» — этиленвинилацетат (видно, поэтому и сократили до EVA). Но по сути это экологически безопасный вспененный каучук (полимерный композитный состав).

Неустойчивы для шпилек каблуков . Мне кажется это самый большой минус, хотя и резиновые варианты также не выдерживают. Как я и писал, если девушка носит шпильки, тогда поверхность очень быстро изнашивается. Нужно брать металлический подпятник. И вообще лучше лишний раз не разрушать поверхность чем-то острым, чтобы она не «мохрилась». Иначе она будет быстрее изнашиваться

. Мне кажется это самый большой минус, хотя и резиновые варианты также не выдерживают. Как я и писал, если девушка носит шпильки, тогда поверхность очень быстро изнашивается. Нужно брать металлический подпятник. И вообще лучше лишний раз не разрушать поверхность чем-то острым, чтобы она не «мохрилась». Иначе она будет быстрее изнашиваться Липкое и сладкое. Грязь, песок, вода и прочее — прекрасно держатся в сотах, но если вы уроните жвачку или конфету, то вытащить из сот (или ромбов), достаточно сложно

Мойка. Часто в сети можно увидеть такой минус — что коврики EVA прям вот сложно мыть! Все это бред ребята, они также вешаются на стенку на мойке, заливаются шампунем и потом напором все смывается. ДА их чуть дольше нужно промывать, но вымываются они прекрасно

Долго сохнут . Это опять же миф, да протереть их сложнее, но сохнут они примерно также как и резиновые собраться. Ну может на несколько минут дольше.

. Это опять же миф, да протереть их сложнее, но сохнут они примерно также как и резиновые собраться. Ну может на несколько минут дольше. Цвет. Конечно сейчас огромное количество различных цветов – красные, синие, зеленые, даже есть чуть ли не белые. НО они крайне не практичные. Лично мой вам совет, берите сам коврик черный, или темно-серый, а окантовку светло серого оттенка (на ней грязь не видна)

Многие пишут, что отваливается окантовка. Очень странно, возможно это какая-то некачественная работа, лично у меня за большой пробег (около 71000 км), никаких проблем.

Очень странно, возможно это какая-то некачественная работа, лично у меня за большой пробег (около 71000 км), никаких проблем. Можно сделать самому. Этот минус из-за цены. Все дело в том, что маты ЕВА, продаются во многих хозяйственных магазинах. Стоимость примерно 300 – 350 рублей за метровый кусок. Сейчас в интернете просто огромное количество роликов, где из них своими руками делают коврики. ТО есть покупают 4 мата и вырезают 4 коврика. Стоимость примерно 1000 – 1200 рублей. НО стоит ли оно того? Ведь у вас нет лекала, нет нормальной строчки и ткани чем делать окантовку. ДА и зачастую производителями используются липучки и металлические кольца для креплений, которых у вас опять же нет

Этот минус из-за цены. Все дело в том, что маты ЕВА, продаются во многих хозяйственных магазинах. Стоимость примерно 300 – 350 рублей за метровый кусок. Сейчас в интернете просто огромное количество роликов, где из них своими руками делают коврики. ТО есть покупают 4 мата и вырезают 4 коврика. Стоимость примерно 1000 – 1200 рублей. НО стоит ли оно того? Ведь у вас нет лекала, нет нормальной строчки и ткани чем делать окантовку. ДА и зачастую производителями используются липучки и металлические кольца для креплений, которых у вас опять же нет Зима. Многие пишут — они «прямо вот дубеют», причем так, что чуть ли не трескаются от мороза. Скажу так – этот минус высосан из пальца, как мы поняли из состава материала это вспененный каучук (то есть почти резина). Замерзнуть, конечно она может, но при ОЧЕНЬ низких температурах и это точно не -40, -50 градусов, а гораздо ниже.

Многие пишут — они «прямо вот дубеют», причем так, что чуть ли не трескаются от мороза. Скажу так – этот минус высосан из пальца, как мы поняли из состава материала это вспененный каучук (то есть почти резина). Замерзнуть, конечно она может, но при ОЧЕНЬ низких температурах и это точно не -40, -50 градусов, а гораздо ниже. Нет бортиков. Кстати сейчас появились варианты с бортиками (если это кому-то важно). Скажу так, в городе вариант без бортов используется отлично, я бы даже сказал — его хватает за глаза. Если вы сельский житель, где у вас на ногах могут быть комки грязи, тогда берите вариант с бортиками, пусть он и стоит немного дороже.

Как видите, минусов у нас получилось аж 10 пунктов, но многие мифы я просто развенчивал. Лично я на свой новый автомобиль, опять закажу эти коврики EVA, лучше пока я лично не нашел. Думаю, мои плюсы и минусы по этому вопросу вам помогут

Сейчас видео версия, смотрим

Заканчиваю свои материалы, выбирать ЕВА или нет, решать только вам, я лишь высказываю свое мнение.