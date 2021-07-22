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Коврики EVA: плюсы и минусы. Подробно + видео версия

НА моем автомобиле уже 4 года установлены коврики EVA (или по-русски «ЕВА») тут кто как их называет. После 4 лет, один из них у меня порвался, другие еще держатся, причем они бодрые и свежие. В общем, у меня накопился большой опыт по их использованию, если можно так выразиться — хочу оставить свой отзыв, ну и порассуждать над плюсами и минусами данных изделий. Как обычно (для нетерпеливых) видео версия внизу …

Коврики ЕВА плюсы и минусы


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу начну с того что пробег у меня приличный, около 71 000 км, причем очень часто короткие поездки. Если брать обычные полиуретановые коврики, то они не жили у меня больше двух лет, банально протирались, эти же за исключением одного живее всех живых

Почему порвался один из ковриков?

Причина банальна – каблуки моей жены. Любит она у меня ходить на тонких шпильках, они впиваются в мягкий материал, банально протыкают его.

порвался

Поэтом в тех местах, где стоят ноги, есть порванные зоны. Сверху две и снизу одна.

НО в защиту EVA ковриков хочу сказать что влаги, даже с порванными местами не так много, чуть позже объясню почему.

Порванное место

Остальные 3 штуки, включая мой водительский, не имеют даже намека на износ.

Хотя у меня на водительском, есть специальная металлическая площадка, которая уменьшает износ в разы.

Плюсы ковриков EVA

Их много, но я постараюсь выделить самые важные (после 4 лет эксплуатации) на мой взгляд:

  • Цена. Все дело в том, что раньше EVA стоили дороже, примерно в два раза чем обычные полиуретановые коврики. Сейчас цена упала (можно найти за 2200 рублей за комплект). То есть они по цене обычных, резиновых

Цена упала

  • Долговечность. Как я писал сверху, если их не рвать шпильками, ходят они очень долго. Здесь идет ячейка, которая находится сверху над поверхностью. И чтобы вам протереть основу, нужно протереть ребро ячейки, а на это может уйти много времени, я бы даже сказал годы.

Долговечность

  • Металлический подпятник. Хочу отдельно выделить этот плюс, в обычный коврик вставить его гипотетически возможно, но сидеть он будет неудобно. В «ЕВА» варианте, он устанавливается намного лучше, из-за того что поверхность толще, он сидит как бы увереннее. Я его брал для водительской зоны, подпятник реально работает
  • Грязь, пыль и песок. Они банально проваливаются в ячейку и находятся там, то есть поверхность подошвы вашей обуви, не соприкасаются с ними. Из-за этого в машине реально чище воздух, потому как пыль не летает (подошвой вы все это не раскидываете)

Песок

  • Вода. Как и в предыдущем 4 пункте, она находится в ячейках и подошва сухая. Если бы были обычные коврики, то вы находились бы в «ванной» из грязи и воды. НО еще один большой плюс EVA ковриков, даже если он порвался (как у моей жены), то вода уходит локально в этом месте (из одной – двух — трех ячеек), а вот остальные ячейки (ну или соты) ее держат. Поэтому тканевая поверхность автомобиля под ковром намного суше. Если бы порвался обычный полиуретановый или резиновый вариант, вся вода ушла бы в эту дыру. Также хочу отметить, что они не промокают (как пишут многие в интернете), у меня вода могла стоять достаточно долго, но тканевая поверхность снизу – всегда была сухая
  • Как вытряхиваются. Это также плюс, вода и грязь находится в сотах, даже если вы повернете поверхность под достаточно острый угол, то они не будут сыпаться (и литься). Обычно я вытряхиваю – переворачиваю вверх ногами и бью, тогда вся грязь, вода, пыль песок и прочее вытряхиваются
  • Липучки, металлические кольца. Благодаря этим крепежным элементам, коврик EVA сидит очень прочно. Он не ерзает и не гуляет по салону.

Металлическое кольцо

  • Окантовка. Ее можно выбрать любого цвета, как собственно и сам цвет коврика. Так вот окантовка защищает обработанную поверхность (где его резали), из-за чего он не «мохрится». Причем ткань плотная пришита прочными нитками (которые рассчитаны на влагу). За 71 000 км у меня нет даже намека на то, что она отрывается или где-то отошла или протерлась (возможно, мне с производителем повезло).

Лично мне коврики EVA реально нравятся, у меня были и тканевые, и резиновые, но по простоте использования, долговечности эти самые лучшие. Они не пропускают влагу (не промокают), умеренно замерзают на морозе (конечно в два раза вы их не сложите), да просто красиво смотрятся. Скажите — идеальные, одни плюсы? Есть и отрицательные моменты, а куда же без них

Минусы ковриков ЕВА

Отрицательных моментов также хватает, про них стоит рассказать, что бы вы, были готовы перед покупкой. Также по ходу буду развенчивать некоторые мифы

  • Материал. Почему многих он отпугивает (хотя я сверху писал, что он не промокает). Название у него «замудренное» — этиленвинилацетат (видно, поэтому и сократили до EVA). Но по сути это экологически безопасный вспененный каучук (полимерный композитный состав).

Материал

  • Неустойчивы для шпилек каблуков. Мне кажется это самый большой минус, хотя и резиновые варианты также не выдерживают. Как я и писал, если девушка носит шпильки, тогда поверхность очень быстро изнашивается. Нужно брать металлический подпятник. И вообще лучше лишний раз не разрушать поверхность чем-то острым, чтобы она не «мохрилась». Иначе она будет быстрее изнашиваться
  • Липкое и сладкое. Грязь, песок, вода и прочее — прекрасно держатся в сотах, но если вы уроните жвачку или конфету, то вытащить из сот (или ромбов), достаточно сложно

Сладкое и липкое

  • Мойка. Часто в сети можно увидеть такой минус — что коврики EVA прям вот сложно мыть! Все это бред ребята, они также вешаются на стенку на мойке, заливаются шампунем и потом напором все смывается. ДА их чуть дольше нужно промывать, но вымываются они прекрасно

Залил пеной

  • Долго сохнут. Это опять же миф, да протереть их сложнее, но сохнут они примерно также как и резиновые собраться. Ну может на несколько минут дольше.
  • Цвет. Конечно сейчас огромное количество различных цветов – красные, синие, зеленые, даже есть чуть ли не белые. НО они крайне не практичные. Лично мой вам совет, берите сам коврик черный, или темно-серый, а окантовку светло серого оттенка (на ней грязь не видна)

Цвет ковриков

  • Многие пишут, что отваливается окантовка. Очень странно, возможно это какая-то некачественная работа, лично у меня за большой пробег (около 71000 км), никаких проблем.
  • Можно сделать самому. Этот минус из-за цены. Все дело в том, что маты ЕВА, продаются во многих хозяйственных магазинах. Стоимость примерно 300 – 350 рублей за метровый кусок. Сейчас в интернете просто огромное количество роликов, где из них своими руками делают коврики. ТО есть покупают 4 мата и вырезают 4 коврика. Стоимость примерно 1000 – 1200 рублей. НО стоит ли оно того? Ведь у вас нет лекала, нет нормальной строчки и ткани чем делать окантовку. ДА и зачастую производителями используются липучки и металлические кольца для креплений, которых у вас опять же нет
  • Зима. Многие пишут — они «прямо вот дубеют», причем так, что чуть ли не трескаются от мороза. Скажу так – этот минус высосан из пальца, как мы поняли из состава материала это вспененный каучук (то есть почти резина). Замерзнуть, конечно она может, но при ОЧЕНЬ низких температурах и это точно не -40, -50 градусов, а гораздо ниже.
  • Нет бортиков. Кстати сейчас появились варианты с бортиками (если это кому-то важно). Скажу так, в городе вариант без бортов используется отлично, я бы даже сказал — его хватает за глаза. Если вы сельский житель, где у вас на ногах могут быть комки грязи, тогда берите вариант с бортиками, пусть он и стоит немного дороже.

Как видите, минусов у нас получилось аж 10 пунктов, но многие мифы я просто развенчивал. Лично я на свой новый автомобиль, опять закажу эти коврики EVA, лучше пока я лично не нашел. Думаю, мои плюсы и минусы по этому вопросу вам помогут

Сейчас видео версия, смотрим

Заканчиваю свои материалы, выбирать ЕВА или нет, решать только вам, я лишь высказываю свое мнение.

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