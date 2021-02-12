Кондиционер зимой в автомобиле: 5 МИФОВ

Кажется, что в зимний период времени, такое устройство как кондиционер в машине вообще не нужно. Включать его не надо, да и вообще можно забыть про него до плюсовой температуры. НО это ошибка, все дело в том, что кондиционер это сложная система, которая периодически требует ухода и смазки, и неважно какая у вас за бортом температура, плюсовая или минусовая. Скажу даже больше, если вы его не включаете зимой, вы сокращаете его ресурс (про это чуть ниже). В этой статье будет 5 мифов связанных с климатической системой, именно в зимний период времени. Как обычно будет текстовая версия + видео в конце …

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В самом начале хочу развенчать миф, что кондиционер зимой замерзает, включать его нельзя потому как он сломается (попросту заклинит компрессор). Друзья внутри у него находится газ (фреон), температура кипения у него примерно – 26 градусов, чтобы ему замерзнуть нужно намного ниже температуру, скажем в несколько сот градусов. Так что -25, -35 или даже -40 градусов не страшно для системы кондиционирования

МИФ #1 КОНДИЦИОНЕР ЗИМОЙ НЕ НУЖЕН

Даже и не знаю, откуда взялся этот миф, но многие, почему-то уверены, что именно кондиционер (то есть охлаждение салона через него) зимой попросту не нужно. НО это миф

ДА, при сильных морозах он и сам у вас не запустится, а вот при температурах около нуля (а сейчас зимой может быть и плюс), он просто необходим.

Все дело в том, что он прекрасно осушает салон, то есть убирает влагу. ДА – ДА, вы не ослышались, воздух идет холодный, но сухой, он забирает влагу из салона, благодаря чему стекла автомобиля быстро избавляются от запотеваний.

Работает это так — фреон поступает в салонный радиатор (испаритель) в жидком состоянии и при низкой температуре. Через соты теплообменника он активно поглощает тепло из воздуха, попутно подсушивая его, и закипает, полностью превращаясь в газ

Лично я им пользуюсь, когда выезжаю с мойки, например вы, заказали «комплекс с протиркой», чтобы быстро осушить салон можете включить кондиционер еще в боксе. При выезде из бокса, отключайте его, если на улице крайне низкая температура, да и он сам у вас остановится.

Затем просто откройте двери, чтобы лишняя влага ушла, мороз быстро выморозит салон.

МИФ #2 НУЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНЕР ЗИМОЙ?

Для того чтобы продлить ресурс системы кондиционирования, даже в зимний период времени его нужно правильно включать, причем делать это нужно хотя бы пару раз в месяц.

НО ЗАЧЕМ?

Эта система содержит не только хладагент, зачастую это фреон (или смесь фреонов) определенной марки, но содержит и компрессорное масло. Оно нужно чтобы смазывать сам компрессор, также распространяясь по системе, оно смазывает все шланги и элементы соединения с трубками.

Если система кондиционирования стоит долго не включенной, то все масло (а его примерно от 70 до 150 граммов), стекает в одну, как правило, в нижнюю точку. Остальная система со временем теряет масляную пленку, как собственно и сам компрессор

После пуска, масло распространяется, не мгновенно. Ему нужно какое-то время, скажем около нескольких минут, чтобы разойтись по системе. ТО есть компрессор работает почти на сухую, повышенный износ, а также образование металлической стружки в контурах.

Еще момент — шланги, которые остались без смазки, могут буквально пересыхать (меняться в размерах), что может спровоцировать потерю давления фреона в системе.

НО! Если хотя бы раз в пару недель (или даже в месяц), запускать кондиционер на пару – тройку минут, то масло разойдётся по системе, смазывая компрессор, патрубки и шланги. Это благотворно повлияет на ресурс системы.

Так что включать кондиционер зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО!

МИФ #3 ВКЛЮЧИЛ В -20 ВЫПОЛНИЛ ПРЕДПИСАНИЕ

После второго пункта, многие могут подумать — так можно включать всегда и везде. Даже если на улице у вас -15, -20 или ниже градусов. Кнопка в салоне, главное загорелась, значит — поработал, система смазалась и все хорошо.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Кондиционер автомобиля, зачастую не работает уже при – 5 градусах и заставить компрессор работать, не так просто.

Сейчас во многих автомобилях используется фреон марки R134a, при атмосферном давлении он закипает уже при – 26 градусах, но в системе он находится под давлением, поэтому температура закипания будет выше. А вот чтобы перейти ему в газообразное состояние в испарителе, нужно примерно 0, — 5 градусов. А зимой зачастую бывает температура намного ниже, и фреону попросту не хватает тепла в салоне, чтобы перейти в газ.

ЗА этим следят различные датчики, такие как: — датчик температуры окружающего воздуха, датчик воздуха в салоне, а также датчик давления фреона в системе. При крайне низких значениях температуры, система запретит работу компрессора. Также если давление в системе крайне низкое или наоборот крайне высокое, система также не запустится, чтобы не получить повреждение.

При работающем кондиционере давление находится в районе 3 БАР до компрессора и 14 БАР, после. Если отключить давление падает и выравнивается в обоих контурах, при +20 оно примерно около 5-7 БАР и там, и там.

НО при 0 или -5 градусах, давление падает до 2 БАР, автоматика видит крайне низкое значение, и она не запустит систему, уберегая ее.

Что делать? Как запустить кондиционер зимой? Все просто, как я уже говорил, зима сейчас не та, особенно в столицах, часто бывает оттепель и плюсовые температуры. Включайте еще и салон подсушите.

Для северных регионов, можно найти теплый паркинг или гараж, ну или включить на мойке, когда выгоняете машину. Пары минут будет достаточно

МИФ #4 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧАТЬ НЕ НУЖНО

С кондиционером мы разобрались, но вот почему то многие думают, что климат-контроль это другое и его включать на охлаждение зимой не нужно

Это опять же миф и ошибка. По сути, климат-контроль и кондиционер (в плане охлаждения) не отличаются друг от друга. Просто одна система — можно сказать ручная (если так можно выразиться — аналоговая), все настройки вы делаете вручную.

А вот климат-контроль, это автоматическая система. По сути, выставили температуру, например + 22 градуса и она автоматически будет поддерживать ее в машине, то есть летом будет охлаждать салон, а зимой нагревать.

НО! У климата, есть и «полуручной» режим, то есть вы сами можете выставить силу потока воздуха, и также вручную включить кондиционирование, скажем зимой. И именно это и рекомендуется делать. Так что если у вас климат, то его также нужно зимой включать на охлаждения, хотя бы раз в пару недель.

Сразу оговорюсь, у некоторых производителей, есть автоматическое включение кондиционирования, без участия человека. Опять же чтобы продлить срок службы системы

МИФ #5 НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЛ ЗИМОЙ И ВСЕ НОРМАЛЬНО

Знаю, что сейчас многие мне напишут – «что никогда не включал кондиционер зимой и все нормально, работал. Затем продал и фиг с ней». Подход в принципе понятен.

Давайте подумаем, что будет, если вообще не включать кондиционер зимой никогда? ТО есть у нас в регионе холодный период около 6-7 месяцев, и вы, его ни разу не запускали.

Опять же при пуске будет сильный износ компрессора, понятно, что через несколько минут пойдет смазка и все более-менее «устаканится». НО элементы этого износа, металлическая пыль, будет циркулировать по системе, работая как абразив, все более убивая ее. Конечно, сейчас есть фильтра осушители, они могут задерживать элементы износа, но и опять же они не всесильны.

Затем еще одна зима и еще, опять не включения, абразива в системе станет больше и рано или поздно компрессор накроется. НО это полпроблемы.

Даже если вы купите новый компрессор, то абразив в системе останется, и он может вывести из строя, абсолютно новый агрегат буквально за несколько месяцев. ДА и циркулирует он по всей системе, то есть ее полностью нужно менять и патрубки, и трубки, и сами радиаторы

Так что забивать то конечно можно, но лучше профилактика и смазка по средствам включения агрегата, просто проблем в последующем, будет намного меньше. Ну упадет давление лет через пять, замените масло и закачаете фреон по новой, и опять в путь на несколько лет

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мой посыл до вас дошел, используйте системы автомобиля правильно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР