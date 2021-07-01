Кондиционер дует теплым воздухом в машине: основные причины

Если на улице жара (скажем + 37), то спасти вас может кондиционер в машине. Пока авто новое, ну или не сильно подержанное (до 3 лет), проблем, скорее всего он доставлять не будет. Однако уже через 5 лет, могут возникать проблемы, например — начинает дуть теплым воздухом. Почему такое происходит, какие основные причины. И можно ли это как-то решить своими руками. Подробно + видео версия …

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Вначале хочется отметить, не всегда кондиционер дует теплым воздухом из-за поломок, иногда нужно лишь провести профилактику системы, постараюсь разложить материал от простых причин, до сложных

Направление воздуха

Собственно в чем тут причина. Многие чтобы не заболеть от кондиционера в машине направляют поток на лобовое стекло (это правильно). НО если вы садитесь в авто, который стоял на солнце в жару несколько часов, то он раскаленный и остудить его не так просто.

Вы направляете поток холодного воздуха в лобовое стекло, а оно просто раскалено — остудить его сложно. Даже если вы прибавите кондиционер на полную мощность, все равно первые 10 минут будет дуть теплый воздух

Конечно, в некоторых автомобилях нельзя только направить потоки вверх, автоматически идут и вниз, скажем в ноги, тогда можно почувствовать охлаждается салон или нет.

Стоит отметить это если у вас простой кондиционер, либо вы пользуетесь ручным режимом в автоматическом охлаждении

Если вы подключаете «авто-режим» на «климат-контроле» он меняет потоки в зависимости от разогрева салона, сначала он подает через сопла, которые идут напрямую в салон (причем на максимальной скорости), только после этого переключает вверх и в ноги и убавляет скорость

Так что если дует теплым, попробуйте изменить направление воздуха на короткое время, скажем на себя

Салонный фильтр + радиаторы

Вот это очень распространенные причины:

Салонный фильтр. Он банально может быть забит, и холодный воздух будет поступать намного медленнее, а если на улице жара, то будет казаться, что охлаждения нет вообще. Банально меняйте чаще фильтра, хотя бы раз в полгода, если пробеги большие, то можно раз в три месяца

Радиаторы. Конечно, правильно их называть конденсатор и испаритель (если честно, то радиатор не совсем применим к ним). Так вот тут причина посложнее.

Для понимания процесса, посмотрите видео, как работает кондиционер

Конденсатор находится рядом с основным радиатором автомобиля, он обдувается вентилятором двигателя, чтобы процесс конденсации разогретого газа, был эффективнее (разогревается примерно до +65, после вентилятора + 38)

Причина теплового воздуха может быть как раз в нем. Он банально может забиться различной грязью со временем, бывает между основным радиатором (двигателя) и радиатором (конденсатором) кондиционера просто шуба из пуха тополей, мух, насекомых, грязи песка и прочего

Соответственно процесс конденсации будет идти не так интенсивно (или вообще не идти в крайне запущенных случаях), и до испарителя будет доходить мало сконденсированного газа, при перепаде давления испаряться будет также меньше фреона, а это значит, из сопел климатической системы будет дуть теплый воздух

Банально нужно разобрать радиаторы, даже не снимая их (просто открутить с креплений, раздвинуть), удалить всю грязь — пух (можно аккуратно промыть керхером), если нет поломок в системе, работоспособность восстановится

Испаритель. Как становится понятно, он стоит с радиатором печки внутри салона, до него уже доходит охлажденный жидкий газ и из-за перепада давления (с большего на меньшее), он испаряется приобретая температуру в +3, +5 градусов (кому сложно понять, посмотрите видео об устройстве системы кондиционирования сверху)

Испаритель, также может быть забит грязью, вентилятор салона банально может не продуть потоки воздуха через него. Салон особенно в жару будет охлаждаться менее эффективно

Его также нужно разобрать — промыть, хотя сделать это не так просто

Мораль этого пункта – испаритель и конденсатор, периодически нужно чистить, иначе эффективность кондиционирования упадет в разы

Заслонки печки

Тросики или сервоприводы, которые управляют заслонками печки (они же кондиционера), со временем могут изнашиваться.

Бывает все в порядке, но система не работает (скажем, идет забор воздуха с улицы, где итак жара, а не с испарителя кондиционера). Банально нужно восстановить (заменить) тросик, либо двигатель — заслонку сервопривода (в системах с климат-контролем)

Предохранители и датчики

Случается это крайне редко, однако при скачках напряжения, это возможная поломка, особенно в современных автомобилях, где этих предохранителей просто навалом. От сложности авто их может быть больше или меньше. НО здесь я постараюсь перечислить основные, которые часто выходят из строя:

Может сгореть предохранитель вентилятора печки , банально она не будет включаться. Тогда на вас не будет дуть теплый воздух — ничего дуть не будет

, банально она не будет включаться. Тогда на вас не будет дуть теплый воздух — ничего дуть не будет Предохранитель муфты компрессора . Она должна как бы смыкаться. После нажатия включения кондиционера, ничего не происходит, компрессор не включается (понять это можно по щелчкам и оборотам двигателя). НО если компрессор подсоединить напрямую, он начинает работать, однозначно нужно искать предохранитель (или проводку, про это чуть ниже)

. Она должна как бы смыкаться. После нажатия включения кондиционера, ничего не происходит, компрессор не включается (понять это можно по щелчкам и оборотам двигателя). НО если компрессор подсоединить напрямую, он начинает работать, однозначно нужно искать предохранитель (или проводку, про это чуть ниже) Выход из строя датчика давления кондиционера. Банально будет показывать не правильную информацию по давлению в системе (либо высокую, либо низкую). Таким образом, сработает защита, запуск компрессора будет заблокирован

Отдельно хочется сказать о проводке. Чем старее машина, тем она будет больше изношена или окислена. Все это может сказаться на работе компрессора, датчиков, вентиляторов и т.д. Причем зачастую найти причину не так-то просто, нужно «пройтись» по всей косе проводов (зачастую даже заменить ее)

Обрыв ремня

Часто кондиционер работает на «ременной передачи» от шкива коленчатого вала. НА этом ремне могут «сидеть» еще и генератор (и другие устройства)

Зацепление происходит через электромагнитную муфту.

Так вот, когда ремень рвется — понятное дело компрессор кондиционера работать не будет, банально не кому, нагнетать давление в системе.

Нужно восстановить ремень, при необходимости его заменить на новый.

Давление фреона в системе

Это самая распространенная причина, теплого воздуха от кондиционера. Если упало давление фреона в системе, тогда срабатывает защита, которая уберегает компрессор от запуска (ведь от низкого давления он также может пострадать)

А упасть оно может по многим причинам, в основном это разгерметизация системы:

Повреждение конденсатора или испарителя

Повреждение патрубков или трубок

Уходит фреон через датчик давления

Рассохлись резинки, прокладки – шланги

Повреждение компрессора или его соединений

Выход из строя заправочных ниппелей

Это только малая часть причин. НО бывает что от времени, давление также стравливается – это абсолютно нормально. Ведь мотор трясется, все жесткие соединения испытывают нагрузку, понемногу хладагент может улетучиваться в атмосферу.

Попробуйте через 5 лет просто заправить свою систему, восполнить давление, в 50% случаев этого будет достаточно.

Выход из строя компрессора

Это самая тяжелая причина, бывает от большого износа компрессора, например — пробег автомобиля более 500 000 км. Либо от неправильного обслуживания, скажем — заправляли на дорогах (у дяди Васи):

Срывает (ломает) шкив компрессора . То есть ремень крутиться, вращает электромагнитную муфту, но далее работа не происходит. В таких ситуациях иногда восстановление возможно, тут как говорится 50 на 50

. То есть ремень крутиться, вращает электромагнитную муфту, но далее работа не происходит. В таких ситуациях иногда восстановление возможно, тут как говорится 50 на 50 Клинит сам компрессор. Вообще это достаточно сложный механизм, в нем есть наклонный диск, а также «поршеньки», которые нагнетают давление. В целом если его правильно смазывать и обслуживать, то ходит он достаточно долго (пока не выработает свой ресурс). НО если не хватает смазки (например, она вытекла через повреждения шланга, трубки — радиатора). То он начинает работать по сухому, идет износ — рано или поздно (все зависит от погодных условий, сколько времени он у вас работает) – его банально заклинит. Ремонтировать его нет смысла, ибо восстановление может быть дороже, чем контрактный или новый (причем ремонт должен выполняться профессионалами своего дела, иначе работать будет — крайне мало).

Бывает причина в электромагнитной муфте. Она перестает смыкаться, энергия от ременной передачи, не передается внутренней части. Просто ее нужно заменить.

Лично я вам советую, менять — хотя бы раз в пять лет масло и фреон, на специализированных станциях. Делается это специальным аппаратом, который выкачивает и то, и другое сразу. Масло в кондиционере должно быть чистое. А через 5 лет оно будет черное от времени и износа внутренних частей (то есть будет держать в себе грязь). После замены восстанавливаются характеристики системы, она запросто проживет еще 5 лет, до следующей замены.

Многие совершают большую ошибку, заправляясь на обочинах, когда у них падает давление. Простая ситуация – едите, скажем, с юга — кондиционер не включается, печка дует теплым воздухом, а на улице жара, что нельзя терпеть

Видите на обочине такого «мастера – заправщика», он просто нагнетает вам давление, даже не смотря на то, что система может быть неисправна (например — протерся шланг, несильно, есть микротрещина и оттуда ушел фреон вместе с маслом). После восполнения хладагента, кондиционер опять включится (пусть даже на время). НО! Масло то в системе недостаточно, либо его там нет вообще. ДО вашего города может хватить, но далее в 80% случаев компрессор умирает, из-за глобального износа (его банально может заклинить — это ОЧЕНЬ дорогой ремонт). Причем когда он работает на сухую, то в систему идет стружка, которая потом будет «летать» везде и вся! Даже если вы поставите новый компрессор, стружка его быстро убьет.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом я заканчиваю свои материалы, теперь (как я надеюсь), стало понятно, почему дует кондиционер теплым воздухом. Банально начните с промывки радиаторов, замены салонного фильтра, возможно, этого вам хватит. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР