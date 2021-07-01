Кондиционер дует теплым воздухом в машине: основные причины

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Если на улице жара (скажем + 37), то спасти вас может кондиционер в машине. Пока авто новое, ну или не сильно подержанное (до 3 лет), проблем, скорее всего он доставлять не будет. Однако уже через 5 лет, могут возникать проблемы, например — начинает дуть теплым воздухом. Почему такое происходит, какие основные причины. И можно ли это как-то решить своими руками. Подробно + видео версия …
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Вначале хочется отметить, не всегда кондиционер дует теплым воздухом из-за поломок, иногда нужно лишь провести профилактику системы, постараюсь разложить материал от простых причин, до сложных
Собственно в чем тут причина. Многие чтобы не заболеть от кондиционера в машине направляют поток на лобовое стекло (это правильно). НО если вы садитесь в авто, который стоял на солнце в жару несколько часов, то он раскаленный и остудить его не так просто.
Вы направляете поток холодного воздуха в лобовое стекло, а оно просто раскалено — остудить его сложно. Даже если вы прибавите кондиционер на полную мощность, все равно первые 10 минут будет дуть теплый воздух
Конечно, в некоторых автомобилях нельзя только направить потоки вверх, автоматически идут и вниз, скажем в ноги, тогда можно почувствовать охлаждается салон или нет.
Стоит отметить это если у вас простой кондиционер, либо вы пользуетесь ручным режимом в автоматическом охлаждении
Если вы подключаете «авто-режим» на «климат-контроле» он меняет потоки в зависимости от разогрева салона, сначала он подает через сопла, которые идут напрямую в салон (причем на максимальной скорости), только после этого переключает вверх и в ноги и убавляет скорость
Так что если дует теплым, попробуйте изменить направление воздуха на короткое время, скажем на себя
Вот это очень распространенные причины:
Для понимания процесса, посмотрите видео, как работает кондиционер
Конденсатор находится рядом с основным радиатором автомобиля, он обдувается вентилятором двигателя, чтобы процесс конденсации разогретого газа, был эффективнее (разогревается примерно до +65, после вентилятора + 38)
Причина теплового воздуха может быть как раз в нем. Он банально может забиться различной грязью со временем, бывает между основным радиатором (двигателя) и радиатором (конденсатором) кондиционера просто шуба из пуха тополей, мух, насекомых, грязи песка и прочего
Соответственно процесс конденсации будет идти не так интенсивно (или вообще не идти в крайне запущенных случаях), и до испарителя будет доходить мало сконденсированного газа, при перепаде давления испаряться будет также меньше фреона, а это значит, из сопел климатической системы будет дуть теплый воздух
Банально нужно разобрать радиаторы, даже не снимая их (просто открутить с креплений, раздвинуть), удалить всю грязь — пух (можно аккуратно промыть керхером), если нет поломок в системе, работоспособность восстановится
Испаритель. Как становится понятно, он стоит с радиатором печки внутри салона, до него уже доходит охлажденный жидкий газ и из-за перепада давления (с большего на меньшее), он испаряется приобретая температуру в +3, +5 градусов (кому сложно понять, посмотрите видео об устройстве системы кондиционирования сверху)
Испаритель, также может быть забит грязью, вентилятор салона банально может не продуть потоки воздуха через него. Салон особенно в жару будет охлаждаться менее эффективно
Его также нужно разобрать — промыть, хотя сделать это не так просто
Мораль этого пункта – испаритель и конденсатор, периодически нужно чистить, иначе эффективность кондиционирования упадет в разы
Тросики или сервоприводы, которые управляют заслонками печки (они же кондиционера), со временем могут изнашиваться.
Бывает все в порядке, но система не работает (скажем, идет забор воздуха с улицы, где итак жара, а не с испарителя кондиционера). Банально нужно восстановить (заменить) тросик, либо двигатель — заслонку сервопривода (в системах с климат-контролем)
Случается это крайне редко, однако при скачках напряжения, это возможная поломка, особенно в современных автомобилях, где этих предохранителей просто навалом. От сложности авто их может быть больше или меньше. НО здесь я постараюсь перечислить основные, которые часто выходят из строя:
Отдельно хочется сказать о проводке. Чем старее машина, тем она будет больше изношена или окислена. Все это может сказаться на работе компрессора, датчиков, вентиляторов и т.д. Причем зачастую найти причину не так-то просто, нужно «пройтись» по всей косе проводов (зачастую даже заменить ее)
Часто кондиционер работает на «ременной передачи» от шкива коленчатого вала. НА этом ремне могут «сидеть» еще и генератор (и другие устройства)
Зацепление происходит через электромагнитную муфту.
Так вот, когда ремень рвется — понятное дело компрессор кондиционера работать не будет, банально не кому, нагнетать давление в системе.
Нужно восстановить ремень, при необходимости его заменить на новый.
Это самая распространенная причина, теплого воздуха от кондиционера. Если упало давление фреона в системе, тогда срабатывает защита, которая уберегает компрессор от запуска (ведь от низкого давления он также может пострадать)
А упасть оно может по многим причинам, в основном это разгерметизация системы:
Это только малая часть причин. НО бывает что от времени, давление также стравливается – это абсолютно нормально. Ведь мотор трясется, все жесткие соединения испытывают нагрузку, понемногу хладагент может улетучиваться в атмосферу.
Попробуйте через 5 лет просто заправить свою систему, восполнить давление, в 50% случаев этого будет достаточно.
Это самая тяжелая причина, бывает от большого износа компрессора, например — пробег автомобиля более 500 000 км. Либо от неправильного обслуживания, скажем — заправляли на дорогах (у дяди Васи):
Лично я вам советую, менять — хотя бы раз в пять лет масло и фреон, на специализированных станциях. Делается это специальным аппаратом, который выкачивает и то, и другое сразу. Масло в кондиционере должно быть чистое. А через 5 лет оно будет черное от времени и износа внутренних частей (то есть будет держать в себе грязь). После замены восстанавливаются характеристики системы, она запросто проживет еще 5 лет, до следующей замены.
Многие совершают большую ошибку, заправляясь на обочинах, когда у них падает давление. Простая ситуация – едите, скажем, с юга — кондиционер не включается, печка дует теплым воздухом, а на улице жара, что нельзя терпеть
Видите на обочине такого «мастера – заправщика», он просто нагнетает вам давление, даже не смотря на то, что система может быть неисправна (например — протерся шланг, несильно, есть микротрещина и оттуда ушел фреон вместе с маслом). После восполнения хладагента, кондиционер опять включится (пусть даже на время). НО! Масло то в системе недостаточно, либо его там нет вообще. ДО вашего города может хватить, но далее в 80% случаев компрессор умирает, из-за глобального износа (его банально может заклинить — это ОЧЕНЬ дорогой ремонт). Причем когда он работает на сухую, то в систему идет стружка, которая потом будет «летать» везде и вся! Даже если вы поставите новый компрессор, стружка его быстро убьет.
Сейчас видео версия статьи, смотрим
НА этом я заканчиваю свои материалы, теперь (как я надеюсь), стало понятно, почему дует кондиционер теплым воздухом. Банально начните с промывки радиаторов, замены салонного фильтра, возможно, этого вам хватит. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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