После моей статьи — где находится масляный фильтр, некоторые мои читатели и зрители (в основном кто делает замену масла своими руками), начали писать – расскажи, пожалуйста, как снять этот фильтрующий элемент? Оказывается, есть достаточно большая проблема, когда фильтр прямо таки прикипает к блоку двигателя (либо его вам сильно закрутили на СТО). Конечно, чтобы снять, можно купить специальный ключ (стоит он недорого). Однако не всегда его можно найти (а заказывать через интернет, ждать долго). Сегодня же, я вам расскажу, как сделать самому, как и какой выбрать в магазине. Будет и видео версия …

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Масляный фильтр не так-то просто снять, даже если его завернули от руки. Он имеет резиновую прокладку, которая плотно прижимается к блоку двигателя и как присоска очень сильно притягивает корпус. При работе двигателя, через него проходит масло и он еще больше прилегает к блоку. Таким образом, когда пришло время очередного ТО, нужно сменить этот фильтрующий элемент, но открутить его руками не всегда возможно (иногда прикипает так, что корпус мнется, а откручиваться не хочет). Именно для таких случаев придумали специальный ключ.

Также хочется отметить, что покупайте только оригинальные фильтрующие элементы, иначе поддельный может угробить ваш мотор. Посмотрите вот это видео.

Виды ключей

Для начала поговорим о специальных ключах, при помощи которых можно открутить фильтр. Принцип прост — нужно накинуть на фильтр и открутить:

Накидной ключ. Представляет из себя — подвижную овальную «полускобу» с зубьями с одной стороны. И короткий выступ который совмещен с рукояткой с другой.

Как вы поняли, отводится подвижная часть и накидывается на корпус фильтра. А малым выступом вы как бы придавливаете с другой стороны, тем самым обеспечивая очень прочное крепление.

Далее за рукоятку просто откручиваем, очень простая и эффективная конструкция. Большим плюсом можно назвать то что цена не высокая около 150 рублей, также накидывается просто, нет круглой петли которую нужно затягивать

Ключ по размеру. Этот тип ориентирован именно под определенный масляный фильтр, накидывается сверху и откручивается. Ведь зачастую корпус сделан либо с зазубринами, либо напоминает гайку. Кстати такие варианты рекомендуется использовать для пластиковых корпусов. Минусом можно назвать то, что он не универсальный.

Ключ головка. Напоминает второй тип, только сделан в виде как-бы «головки» накидывается сверху. Минусы то что не всегда он удобен (потому как около фильтра может не быть пространства), да и опять же только для одного размера, то есть не универсален

Ключ «краб». Это универсальный тип, сверху есть площадка для головки или воротка, есть три ножки которые зажимают масляный фильтр, а также есть три гайки (либо шестерни) при помощи которых вы эти ножки можете регулировать. Плюс то что конструкция универсальная, минусы стоит дорого (от 500 – 600р), да и опять подлезть им не всегда удобно

Стоит отметить, что есть и специальные съемники, ключами их назвать сложно!

Виды съемников

По сути их всего два типа и работают они одинаково:

Петля из ленты . Все просто есть ручка, в которой проделывают прорезь и туда вставляют петлю, могут сделать из мягкого материала (типа резины), могут из твердого, но должен гнуться (например, тонкий лист металла). Накидывается сверху и ручкой затягивается, далее просто откручиваем масляный фильтрующий элемент

. Все просто есть ручка, в которой проделывают прорезь и туда вставляют петлю, могут сделать из мягкого материала (типа резины), могут из твердого, но должен гнуться (например, тонкий лист металла). Накидывается сверху и ручкой затягивается, далее просто откручиваем масляный фильтрующий элемент Петля из цепи. Все тоже самое, только петля делается из цепи, многие пишут, что этот вариант намного прочнее, ибо первый тип (резина или тонкий металл) банально могут порваться

Некоторые мастера говорят, что именно съемники самый лучший вариант – а как на самом деле?

Что лучше ключ или съемник?

Высказываю свой опыт. Лично я всегда использую самый простой ключ, пункт первый из нашего списка. Почему? ДА просто потому что (как я уже писал) стоит дешево, да и подлезть им легко практически на любом двигателе.

Например другие варианты, где накидываются сверху, могут быть не удобны только тем, что может не быть места, и банально эту головку (или «накидушку») вы не оденете, а если и оденете то крутить будет неудобно (или практически не возможно).

Такая же ситуация и со съемниками масляного фильтра – накинуть их можно легко. НО опять чтобы затянуть, не всегда может быть место!

Как сделать своими руками

Ключ для масляного фильтра – вы, скорее всего не сделаете! А вот съемник можно сделать легко и быстро.

По сути, вам нужно иметь только порванный или старый ремень ГРМ, либо кусок велосипедной цепи.

Далее вам нужно просунуть ремень (или цепь) в накидной ключ (подойдет на 17 — 19). Полученную петлю закидываем на масляный фильтр, с другой стороны закручиваем. После того как петля натянулась, можно пробовать открутить.

Однако можно сделать и специальный съемник, как например вот в этом видео, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, мой материал был вам полезен. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР