Стеклоочистители, в народе их называют «дворниками» очень важный элемент в автомобиле в целом. Несмотря на свою простую конструкцию, они обеспечивают безопасное вождение в дождливую погоду (видимость остается постоянно хорошей) – И САМОЕ ВАЖНОЕ, ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ! Однако сейчас есть две самых распространенных конструкции щеток, так называемые – «каркасные» и «бескаркасные». Давайте подумаем – какие лучше выбрать и чем пользоваться зимой? Как обычно будет видео версия в конце и голосование …

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Есть ошибочное мнение, что одни автомобили рассчитаны на каркасные дворники, а другие на бескаркасные – так вот, это не правда! Практически на любой автомобиль можно поставить и такие и другие типы.

Каркасные щетки

Они появились раньше, чем бескаркасные собратья. В основе лежит металлический каркас, к которому прикрепляют резиновое основание (сама щетка). Конструкция не такая простая как его аналог (есть несколько металлических рычагов, которые крепятся через втулки).

ПЛЮСЫ:

Такие «дворники» лучше прижимаются к стеклу автомобиля, но только на небольших скоростях (до 60км/ч). Металлический каркас при помощи рычагов хорошо прижимает ее к поверхности, что позволяет ей хорошо чистить поверхность

Долговечность. Ходят долго, особенно сам каркас (конечно со временем могут ржаветь или терять краску, но все равно срок службы дольше, чем у оппонента). Если периодически менять сами резинки , то работоспособность практически не теряется

, то работоспособность практически не теряется Цена. Сейчас стоят дешевле, чем бескаркасные собратья. Разница иногда в два раза.

На этом плюсы заканчиваются, причем сейчас эта разновидность медленно, но верно сходит на нет.

МИНУСЫ:

Высокие скорости. После того как автомобиль развивает большие скорости такой дворник начинает чистить гораздо хуже. Почему? Да просто потому что, поток набегающего воздуха начинает поднимать щетку, каркас сложный и поток ветра «цепляясь» за дуги тянет его вверх.

Шум. Зачастую производят свист или шумы от набегающего потока воздуха, не такие комфортные

Зимой. Как становится понятно в этом типе много тяг – именно в них, постоянно и оседает лед, снег и прочая «прелесть». Втулки при попадании влаги вообще могут замерзать. Из-за этого дворник начинает чистить в разы хуже, пропускает целые сектора.

А если очистка хуже, тогда водители ищут лучший вариант, смотрят на «бескаркасники».

Бескаркасные дворники

Это относительно новая конструкция. Устройство еще проще — есть две металлические длинные пластины (загнутых дугой), которые по бокам закрепляются специальными скобами (обычно пластиковыми). В средней части есть держатель, для крепления. И верхняя декоративная вставка (она еще работает как крыло, для прижима). Сейчас такие варианты применяются на большом количестве автомобилей и у них есть неоспоримые плюсы.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

Так как здесь нет сложного каркаса. Да еще есть прижимные пластины (типа — крыло), работают хорошо на больших скоростях. Их не отрывает от стекла, как оппонента, а наоборот прижимает, соответственно очистка поверхности улучшается

Зима. Нет сложного строения, поэтому снегу «почти» не за что цепляться, они чаще остаются чистыми

Не производят никаких шумов

На мой взгляд, более эстетичные на вид

Практически не ржавеют, как оппонент

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

Чуть хуже на небольших скоростях. На скоростях до 40 км/ч, чистят чуть хуже примерно на 5 – 8%, но уже при 60 км/ч, начинают работать лучше из-за хорошего прижима

Цена. Выше чем на каркасные варианты

Так что же выбрать?

Сейчас все же еще существуют каркасные варианты (вы их легко можете купить), но их доля неуклонно сокращается. Хотя бы потому что, они не универсальны – зимой ездить с ними намного сложнее, забиваются льдом и снегом.

Бескаркасные варианты – универсальные, они эффективно работают и летом, и в зимний период времени. Пусть они и стоят немного дороже — но они действительно лучше.

Сейчас видео версия статьи смотрим

А сейчас голосование, что вы считаете лучше – каркасные или бескаркасные дворники?





На этом заканчиваю, думаю, мои материалы были для вас полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР