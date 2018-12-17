Стекла автомобиля прошли достаточно длинный путь эволюции. НА современных машинах стекла с боков, задние и лобовые отличаются – они не одинаковы и изготавливаются по разным технологиям. Одни закаленные, другие так называемые «ТРИПЛЕКС». И те и другие обладают своими плюсами и минусами (в частности одни сильно царапаются, плохо противостоят механическим воздействиям, в частности от скребков щеток от снега, другие разбиваются вдребезги при сильных ударах и могут вас поранить). В общем, статья получится подробная и интересная (из разряда нужно знать) + обязательно видео версия в конце. Так что читаем смотрим …





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Если честно, на написание этой статьи меня толкнул спор на одном из форумов по автомобильной тематике, где обговаривался такой вопрос – царапает ли щетка для убора снега (в частности пластиковый скребок лобовое стекло или нет). Кто то писал, что это бред и лобовуха каленая, и что поцарапать ее не может даже металлические предметы, другие писали, что каленые стекла уже давно не ставятся и сейчас царапины это – «легко и просто». А где же истина? Вот поэтому я и хочу все объяснить, что из чего состоит и где стоит. НУ что начинаем

Какие стекла стоят в автомобиле?

Как многие правильно говорили, сейчас всего два основных типа – каленые и так называемый «ТРИПЛЕКС» (про него чуть ниже). И те и другие устанавливаются в авто, просто в разные места

ДО 2000 – х годов (примерно, некоторые производители отказались раньше) все стекла на машине были каленые (и боковые, и заднее с лобовым).

После 2000 – х и по наше время, боковые и заднее каленые, а вот переднее сделано по технологии «ТРИПЛЕКС» (иногда и заднее делается по этой технологии, особенно на хетчбеках и лифтбеках).

Сейчас это практически обязательное условие! НО почему?

Каленые стекла

Как становится понятно, стекло разогревалось и затем остужалось (проходил процесс закаливания). Причем при этом кристаллическая решетка меняется, и полотно действительно становится очень прочным.

ОБЫЧНО ЭТО ПРОИСХОДИТ ТАК: в печах происходит разогрев при температурах в 650 – 700 градусов Цельсия, затем постепенно происходит охлаждение на воздухе (в воде понятное дело нельзя иначе моментально лопнет). После этого полотно намного прочнее.

В советские времена, их называли «СТАЛИНИТ» имеет прямое отношение к имени Сталина. Именно в честь него назвали однослойное закалено стекло, обладающего повышенной прочностью. НО сейчас такое называние постепенно забывается

Плюсов у таких стекол много: они относительно прочные, прекрасно противостоят механическим повреждениям (даже металлом их поцарапать сложно, я уже молчу о скребках и щетках стеклоочистителей).

Так почему же раньше его ставили везде, а сейчас нет?

Минус здесь один и он очень существенный – не смотря на всю прочность, при сильных ударах «каленка» рассыпается на мелкие кусочки. Если сбоку и сзади это практически не важно. ТО вот с передней часть автомобиля (если прилетел камень или произошел удар), все эти осколки могут полететь в лицо водителю и пассажиру (тут и до аварии недалеко).

Именно поэтому его сняли с производства и на его место пришли другие технологии.

«ТРИПЛЕКС» — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

С латинского «triplex» – тройной. Вот и в нашем стекле применяется три основных слоя:

Верхний и нижний — это два минеральных или силикатных стекла

А вот между ними, промежуточный слой – это полимерная пленка со специальным клеем

По сути, верх и них просто склеиваются между собой на эту пленку.

НО зачем? А все просто. ТРИПЛЕКС также достаточно прочная конструкция, но сила ее в другом.

ПЛЮСЫ: При сильных ударах, оно не рассыпается в мелкие осколки как оппонент, оно просто трескается или мнется. Кусочки поврежденной поверхности, просто держится на пленке и не осыпаются. ДА вы хоть прыгайте на нем, покроется кучей растрескиваний. Но не осыплется.

Именно поэтому его используют в лобовых стеклах современных машин! Именно из-за безопасности. С трещинами многие из нас могут ездить чуть ли не месяцами, если не годами

МИНУСЫ: Плохо противостоят механическим повреждениям, их достаточно легко поцарапать даже пластиковым скребком от щетки для лобового стекла. Также они дороже в производстве из-за сложной конструкции

Скребок против лобового стекла

Сейчас хочу многим ответить — царапается ли лобовуха или нет? КОНЕЧНО, ДА! Просто ТРИПЛЕКС, не в состоянии противостоять механическим воздействиям.

Например:

Если вы долго не меняете щетки лобового стекла, они начинают царапать поверхность и оставляют дуги-потертости

Также и скребки. Когда вы трете с пристрастием, то также могут появляться «мелкие царапки» на поверхности

Немного подробнее про скребок и лобовое стекло: – Во-первых, сами скребки могут быть из твердого пластика (знаете, такой прям жесткий, как стеклорез, я советую брать мягкий – типа SOFT TOUCH пластика, стоят они дороже, но зато берегут вашу поверхность).

Во-вторых, стекло не может быть идеально чистым, особенно если вчера на улице была грязь, а сегодня все замерзло, и образовался слой на лобовом стекле. Вы начинаете тереть, а с боков много песка и прочего абразива, когда вы все это прижимаете скребком к лобовому стеклу – работает как стеклорез.

В итоге после трех – пяти лет, на стекле начинает появляться просто куча мелких потертостей (царапок). Причем иногда они такие сильные, что при попадании на них света от встречных авто, появляются ореолы (что реально понижает видимость).

Сейчас видео версия смотрим.

Как видите, все разложил по полочкам, как обычно старался простыми словами для вас. НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР