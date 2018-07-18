Вопрос для владельцев новых автомобилей – больной. Особенно если вы берете машину, скажем для частного извоза, то за достаточно короткий срок, пластиковые пороги (да и карты дверей) могут быть со сколами, царапинами и задирами! Все потому что – пробег может быть не большой, а вот посадок и выходов клиентов – МНОГО. У них «шпильки», большие ботинки и т.д. Да и если у вас ребенок, а тем более два (пока им мало лет) ОЧЕНЬ сложно объяснить что вставать на порог, а особенно его пластиковую составляющую нельзя. При продаже автомобиля это очень сильно бросается в глаза — что пластик затерт. Нет уже эффекта «ухоженного автомобиля». В общем, кто как защищает пластик, я для себя вывел недорогую, но эффективную формулу. Как обычно будет статья + видео версия …

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В этой статье я постараюсь рассказать как о магазинных методах (специализированных), так и об обычных бытовых (которые можно найти в любом большом супермаркете).

Как защищать?

Сейчас существует всего два метода:

Специализированные защитные покрытия (типа РАПТОР)

Защитные пленки

Смысл остается один, сверху на порог или пластик нужно что-то нанести, чтобы покрытие под ним осталось целое

НО как мне кажется покрытия типа РАПТОРА и похожие, не совсем подходят для этого. Это по сути краска, причем она имеет не ровное покрытие (а шероховатое), конечно она защищает хорошо, но смотрится именно на порогах – УЖАСТНО! Поэтому это не наш метод, хотя находятся владельцы, кто так покрывает.

Пленка – тут уже интереснее, она быстро клеится, хорошо защищает, может быть как прозрачной – матовой – так и в цвет пластика (черной, белой, или даже бежевой). Как мне кажется это наш метод, если даже она порвалась или износилась, то ее можно оторвать и далее приклеить новую. ДА и при продаже авто – пороги будут как новые. А это + 100 к харизме!

Специализированные пленки

Собственно производители покрытий такой вид защиты уже давно придумали, например компания «3M» или «USB» уже давно производят такие покрытия. Популярностью пользуются прозрачная (матовая) – черная и белая.

Обещается, что она не отвалится от кузова и ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ ОТ ПЛАСТИКА — будет очень прочно сидеть на нем.

Как обычно пишет производитель, какие они крутые – у них самый лучший клей, поверхность очень хорошо тянется, противостоит физическим повреждениям и т.д.

В принципе, наверное, все так. Единственное, что не нравится – ЭТО ЦЕНА, около 1200 -1800 рублей за полоску 15Х1500см. Мне кажется это дороговато.

Ищем в ближайшем супермаркете

Некоторые мне писали – «Да в чем проблема, наклеить широкий скотч вот и все». НО этот метод не подходит! Почему? Да все просто – обычный скотч не держится на пластике порогов, точнее он вроде как прилипает, но очень быстро отваливается – НЕ НАШ МЕТОД.

Нужно что-то другое и в принципе решения есть:

Самоклеющаяся декоративная пленка. Продается в каждом супермаркете строительных материалов (типа ЛЕРУА-МЕРЛЕНА)

Маркерная пленка. Используется для досок, на которых пишут маркерами

Начну с маркерного варианта – она дороже, но она прекрасно держится на пластике порогов (да и на каком-то другом), да и купить ее не так-то просто. Продается в основном большими рулонами, например 45Х2000см или 90Х2000см. Цена примерно 800 – 1200рублей

Но я выбрал первый вариант, декоративное покрытие – стоимость 127р за рулон размером 45Х200см (дешево и сердито). Взял два рулона – один прозрачный матовый, другой черный.

Как наносить?

В принципе защитить пороги таким способом легко и быстро. Как я писал, это декоративное покрытие держится очень прочно (в разы лучше, чем скотч). Да и намного толще оно, продержится долго, у меня уже два месяце приклеено и не рвется и не отваливается.

В общем клеить легко и просто (это же «самоклейка») – отрезаем нужной формы полоску, место куда будет приклеивать очищаем и моем (я еще протираю спиртом, можно водкой) – ждем пока высохнет и собственно приклеиваем.

НА пороги я взял именно черный вариант, а вот для карт дверей взял прозрачный матовый. Именно прозрачный матовый, рекомендуется многими специализированными производителями.

Смотрится не плохо, и очень эффективно защищает от сколов и царапин пластика порогов и карт дверей.

Сейчас видео версия смотрим

Думаю было полезно, на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР