Как улучшить работу кондиционера в автомобиле? Полезный Лайфхак

В летний период времени, температура на улице может доходить до + 35, + 40 градусов. А внутри авто (если его не охлаждать), будут все + 60 градусов. Конечно, в современных автомобилях сейчас есть кондиционер или климат-контроль (в версиях «побогаче»). Однако при сильной жаре система кондиционирования работает уже не эффективно, то есть, она плохо охлаждает салон! Но оказывается есть определенный лайфхак, который улучшит работу климатической установки в машине, позволит вам снизить температуру выдуваемого воздуха на -3, -4 градуса. Рассказываю как это сделать (ну и конечно видео версия в конце) …

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Сразу хочу отметить, из воздуховодов будет идти не «минусовой воздух» — 3, — 4 градуса (многие из предыдущего абзаца могут понять не правильно), если у вас воздух был +7, будет +3. Как бы улучшаем эффективность почти в два раза

Про принцип работы кондиционера

Перед тем как рассказывать про улучшение (ну или лайфхак), кому как нравится. Пару слов, про принцип работы кондиционера, чисто для понимания

У любой климатической системы внутри закачен газ (очень часто это ФРЕОН определенной марки, подходящий под свои условия). Также есть два контура — горячий и холодный

Горячий – радиатор (конденсатор), стоит рядом с основным радиатором автомобиля, здесь ФРЕОН конденсируется, то есть переходит из газообразного состояния в жидкое. Как правило, это контур высокого давления, обозначается буквой «H»

Холодный – это радиатор (испаритель), стоит рядом с радиатором печки, здесь газ из жидкого состояния переходит в газообразное, давление из высокого — резко уменьшается. Из-за этого ФРЕОН сильно охлаждается, охлаждая радиатор (обозначается буквой «L»). Далее вентилятор печки сдувает этот холод и в салон идет ледяной воздух

Это просто «на пальцах», для понимания, если вы хотите разобраться подробно, то посмотрите вот это видео.

Будем думать, что вы поняли принцип работы, идем дальше.

Про трубки под капотом

Такой очень интересный момент. Если взять систему кондиционирования в машине, то основная часть трубок проходит в подкапотном пространстве.

То есть трубка и высокого, и низкого давления.

НО! Они не изолированы никаким материалом. Для горячего контура это как бы и не нужно (лично мое мнение), но для холодного это крайне не допустимо

Причем если брать установку кондиционера в квартире, то мастера, как правило, в обязательном порядке изолируют и холодную, и горячую магистраль до основного блока.

НО почему в машине не так? Не понятно … Возможно это экономия на спичках, ведь сам видел в премиальных авто есть такие изоляции, это же — простое улучшение работы кондиционера.

Замеры под капотом

Так как у меня есть «тепловизор», решил на запущенном автомобиле посмотреть, как температура от двигателя влияет на трубки кондиционера. Прокатился по трассе примерно 15 – 20 минут. Далее открыл капот и при работающем двигателе начал смотреть

Горячая трубка имеет температуру + 64, + 67 градусов, это нормально

А вот холодная + 32, + 34. Это уже не нормально! Причем одна сторона начинает разогреваться от мотора (там уже +41 градус), светится красным.

Вообще это трубка должна быть примерно + 10, +15 градусов, но возможно горячий воздух от вентилятора сбивал показания.

То есть еще раз, просто изолируем холодный контур, и производительность климатической установки должна улучшиться, ибо не будет проходить разогрев от ДВС.

Что нам понадобится?

Материал которым будем изолировать трубку. Вообще «кондиционерщики» используют утеплитель из «пенофола», взял такой у знакомого установщика (2 метра хватило «за глаза»).

У моей системы холодный контур 19 мм в диаметре, поэтому утеплитель получился толстоватый.

Далее нам понадобится металлический (я взял алюминиевый) скотч, который будет отражать тепло от мотора. Его мы нанесем сверху.

НУ и пластиковые стяжки, для того чтобы стянуть утеплитель на холодном контуре.

Улучшаем систему

Какой логикой я руководствовался. Если будет заизолирована холодная трубка, то это улучшит отдачу холода в испаритель кондиционера. Простыми словами – будет больше холода в салоне, а не под капотом.

И решил заизолировать именно то место, которое разогревает двигатель автомобиля (светилось красным под тепловизором).

Еще один важный момент – изоляцию буду укладывать ступенями, с разрывом, чтобы конденсат, если он будет (ведь трубка холодная), уходил через эти разрывы.

Сказано — сделано, отмерял утеплитель прямо по месту, сажал их на стяжки.

Далее металлическим скотчем, обмотал сверху, чтобы тепло отражалось, кстати, пластиковые стяжки остались внутри, так они не будут рвать скотч, и страдать от температуры.

Получилось вполне достойно.

Замер после улучшения

Опять прокатился примерно 15 – 20 минут. Встал на том же месте, чтобы снять результаты с тепловизора, также чтобы эксперимент был максимально прозрачным.

В подкапотном пространстве, есть разогрев отражающего скотча (примерно до + 32), но дальше температура не проходит (видно темные зоны). Холодная трубка имеет намного меньшую температуру, что благотворно влияет на охлаждение.

В салоне направил воздух на себя, также как и в первый раз, температура за бортом + 24 градуса (как и в первый раз).

НУ и собственно результаты. Если раньше из воздуховодов выходило примерно + 7, +9 градусов. Сейчас стало + 3, +4! Воздух реально намного холоднее, в итоге салон будет охлаждаться лучше. Тут как говорится — тепловизор не обманешь!

Вот так легко и просто, потратив примерно 200 рублей, на изоляцию, металлический скотч и стяжки, можно улучшить работу кондиционера в автомобиле.

Кто не понял, смотрим видео версию

Для себя вижу только один минус, это то — что конденсат может не очень хорошо влиять на трубку под утеплителем. НО! Как я считаю, разлагаться будет ОЧЕНЬ долго, она из алюминия (который предназначен для систем кондиционирования). ДА и такой утеплитель можно устанавливать локально на лето, а когда холодает просто снимать. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР