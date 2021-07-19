Как убрать скол на лобовом стекле: инструкция своими руками + видео

Примерно год назад, я «словил» скол на лобовом стекле своего автомобиля. Небольшой примерно 5 мм в длину. И не то чтобы он меня напрягал, просто, как мне показалось в последнее время он начал расти. Это абсолютно нормально, происходит это из-за тряски, температурных перепадов и других физических воздействий. А стекло у моей KIA OPTIMA — ой какое недешевое! ДА и если посмотреть интернет, такие сколы можно легко и просто убрать своими руками, вплоть до почти полного исчезновения, то есть на 90 — 95% видно его не будет …

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НО вся проблема в том, что желательно делать это сразу, как поймали. У меня же прошло достаточно много времени. Решил провести эксперимент, помогут ли такие «чуда-средства» или нет? Если и вам интересно посмотреть какой скол был до и после ремонта (еще раз напомню — все делаю своими руками и в первый раз), так что читайте этот материал до конца. Внизу будет и видео версия

Что будет если не ремонтировать?

Многие «забивают» на ремонт сколов — а что он не большой, обзорности не мешает, за дворники не цепляется, зачем его убирать?

Скажу так, если он действительно не большой (скажем пару-тройку миллиметров), не пробил лобовое стекло глубоко, тогда можно и оставить

НО если его глубина больше 2 – 3 мм, а длина свыше 5 мм, причем есть небольшие трещинки, желательно убрать

Со временем как я писал выше, есть большой шанс, что начнет «ползти». То есть появится большая трещина, а это как минимум некрасиво. Как максимум опасно, стекло на скорости может разрушиться, да и техосмотр вы не пройдете (лобовое стекло нужно будет менять).

А цены мягко сказать совсем не демократичные, особенно если у вас вариант с подогревом, ценник может доходить до 100 – 150 000 рублей (за D-класс).

В общем лучше этот скол сразу убрать, локализировать, причем нормальные составы не такие дорогие, ремонт будет в разы дешевле.

Выбор состава для ремонта

В самом начале нужно было определиться какой состав брать! Конечно, сейчас есть куча различной химии на АЛИЭКСПРЕСС. Сказать про нее хорошее или что-то плохое я не могу (банально не пробовал). Цены на «АЛИ», за вменяемый набор, примерно 500 – 600 рублей, конечно есть и дешевле, но брать такой или нет это только ваш выбор

Решил взять специализированного производителя, пусть стоит немного дороже, зато доверия больше.

В итоге полазив по интернету почитав отзывы, остановился на американской марке DoneDeal, «набор для ремонта ветровых стекол».

Стоимость – 995 рублей, что дороже, чем на АЛИ, брал на «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ» доставка в любой город. Еще раз, это не реклама, а просто, если состав не работает можно хоть как-то повлиять на производителя, да банально написать ему на сайт. С китайскими товарищами, такой обратной связи навряд-ли можно установить

Ремонт своими руками

Вообще умные люди, читают инструкции перед применением состава, но мы же с вами не такие? (Это шутка если что). Важно помнить, что состав не переносит дождливой погоды (из-за этого ремонт приходилось переносить несколько раз).

Также для практичного схватывания (как написано в инструкции за 20 минут), нужны прямые лучи солнца, а вот если солнца не будет, ждать придется примерно 2 часа.

В наборе не так много составляющих: это специальный шприц (с металлической скобой для фиксации), лезвие, игла, клеящее кольцо с пьедесталом и специальная пленка. НО самое важное это конечно клей (как заверяет производитель это жидкое стекло)

Сначала нам нужно очистить трещину, для этого как сказано в инструкции, иглой убираем повреждённые элементы. Затем я взял обычную зубную щетку и начисто вычистил место скола. От себя, еще обезжирил это место, взял обычный растворитель, но вы можете взять «обезжириватель».

Клеим кольцо так, чтобы скол был ровно посередине. Причем лепесток кольца, был сверху. Отрываем защитный слой

Приклеиваем пьедестал. Важно чтобы лепестки были совмещены и смотрели наверх. НУ и сам носик смотрел тоже вверх, нужно чтобы клей не вытек

Теперь самое интересное — срезаем носик у тюбика, аккуратно чтобы не разбрызгать. И наливаем в наш пьедестал. НО не все! Нужно оставить примерно треть, для последнего этапа

Теперь берем шприц, плотно вставляем в пьедестал (можно даже немного покрутить), и поднимаем поршень наверх, нужно для того чтобы из трещины на лобовом стекле, вышел весь воздух и она заполнилась клеем. Видно, что поднимаются пузырьки, причем нам нужно стучать по пьедесталу, чтобы клей эффективнее проходил в трещину. Фиксируем поршень на нижней прорези железной скобой (хотя если честно я фиксировал и на верхней прорези, для лучшего эффекта). Оставляем эту конструкцию примерно на 10 минут. С задней стороны видно как трещина и сам скол уменьшаются.

Теперь нам нужно вытащить шприц, набрать в него воздух. И опять вставите его в пьедестал. Опускаем поршень. Теперь мы давим клей, чтобы он прошел в трещину, также все фиксируем скобой (только теперь верхней). Оставляем на 20 минут

Снимаем шприц, теперь нам нужно убрать место крепления, срезаем специальным лезвием. Кстати вытечет немного жидкого клея, ведь все зависит от трещины, у меня она небольшая.

Получается ОЧЕНЬ хорошо, трещина практически ушла, осталось зафиксировать верхний слой, для этого в комплекте идет специальная пленка.

Капаем на скол клей и сверху придавливаем пленкой. Важно чтобы клей разошелся по всей поверхности пленки, чтобы все пузырьки в месте контакта ушли. Ставим машину под прямые солнечные лучи, на 20 минут. ЗА это время он должен схватиться

Снимаем пленку под ней прочный слой, который не так-то легко убрать лезвием. Ведь производитель заявляет — что это жидкое стекло, которое при застывании образовывает единый слой с лобовым стеклом автомобиля. ВАЖНО! Не давите сильно на лезвие, самое главное, чтобы не поцарапать стекло! Работаем потихонечку — застывший слой медленно отходит. Скол, который был примерно 5 – 7 мм в длину, стал почти не заметен, видна только точка.

Лично я результатом более чем доволен, лобовое стекло почти как новое. Точку можно разглядеть только при многократном увеличении. Если отодвинуться примерно на полметра, она практически не видна. С метра вообще неразличимо. Состав однозначно работает, проверено на своем авто. Причем еще раз напомню, у меня прошел почти год, я не ремонтировал это место, и все равно практически на 90% удалось убрать скол.

НУ и сейчас показываю, как было до и после.

После суток брызгал водой на место, работали дворники, все отлично держится. Затем было несколько ливней, которые также обильно поливали этот скол, но нет даже намека на то, что он отваливается или как-то набухает. Можно смело брать и ремонтировать

Сейчас видео версия, смотрим

Опять же какого производителя брать — решать однозначно вам. В таких наборах, самое важное как раз клей (жидкое стекло), и мне лично кажется, чем серьезнее производитель, тем этот препарат будет однозначно качественнее. Ну и не нужно ждать супер чудес, если у вас кол большой более 3-4 см, тогда, скорее всего он вам не так сильно поможет. НА этом все, думаю, мой опыт был вам полезен.