Как разобрать брелок Старлайн E90 (E93, E95, E95). Подробно + видео

Сигнализации компании Starline, одни из самых популярных в России (да я думаю и в мире тоже). У меня машина относительно свежая (2017 года), поэтому когда я устанавливал сигнализацию брал свежую линейку СТАРЛАЙН, модель — E95. К самой сигнализации у меня претензий просто нет, но вот к брелоку, есть один конструктивный просчет. Пластиковая душка, которая держится за ключи, она от времени протирается. Зачем сделали пластиковой – НЕ ПОНЯТНО! В общем как вы догадались, сегодня будем чинить корпус и попутно его разбирать. Будет полезно для всех владельцев сигнализации СТАРЛАЙН, серии «E». НУ и как обычно видео версия в конце …

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Вообще линейка серии «Е» похожа друг на друга с мелкими различиями, например у E90 брелок черно-белый, а у E95 – цветной, также вы можете навесить различные навороты, типа GSM модуля и т.д. НО опять же корпус у E90, E93, E95, E96 – одинаковы, так что инструкция по разборки будет одинакова.

И да, если верить интернету, пластиковая душка (крепление), протирается практически у всех.

Ремонтный корпус

В самом начале я думал эту душку как то восстановить, пластиком, скобой или клеем. НО потом посмотрел в интернете, оказывается, продаются ремонтные корпуса, стоимость около 400 – 500 рублей.

Решил не «колхозить», а купить ремонтный. Ибо эстетика также важна.

Еще один момент, можно купить либо кожаный, либо силиконовый чехол, одеть на брелок сигнализации и таким образом восстановить «зацеп» и не разбирать корпус. НО лично мне кажется что держаться будет не очень хорошо.

Как разобрать своими руками?

В принципе инструкция не сложная, давайте по шагам:

Снимаем заднюю пластиковую крышку

Вытаскиваем батарейку

Нам нужно открутить один мелкий болтик, он находится справа около пружинки, подойдет отвертка B4 (нужна реально мелкая)

Затем берем нож и просто разбираем корпус. Нож нужно вставить около черной вставки

Когда нижняя часть вышла, вытаскиваем микросхему. НУЖНО быть внимательным со шлейфом, осторожно не повредите его ножом.

В моем случае можно переставить микросхему в ремонтный корпус, но я этого делать не буду, потому как на старом стекло с логотипом СТАРЛАЙН, он мне больше нравится. Я просто переставлю черную вставку (на которой стерлась душка)

Далее собираем все в обратном порядке

Как видите ничего сложного в разборе корпуса — нет, сделать сможет каждый.

И да на СТО мне могли бы заменить корпус, правда за работу они берут около 400 рублей. То есть ремонтный корпус 500 + работа = 900 рублей. А там мы сами за несколько минут все сделали.

Для тех кто не понял, есть видео версия, смотрим

НА этом я заканчиваю, свои материалы думаю эта инструкция была вам полезна. Смотрите мой канал, пишите комментарии. Искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР