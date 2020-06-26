Как проверить кондиционер в машине: своими руками + видео версия

Лето — жара, а значит пришло время кондиционера в машине. НО многим кажется, что он плохо работает (не эффективно охлаждает или даже дует теплым воздухом). Как проверить климатическую систему своими руками, не прибегая ни к каким сложным устройствам, не посещая СТО, просто около дома? У меня есть несколько пунктов, по которым вы точно определите работоспособность. Для тех, кто не любит читать, видео версия в конце …

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Кондиционер в машине проверить не сложно, это замкнутая система, которая не требует ежегодной заправки и обслуживания (возможно у меня про это будет отдельная статья), и она работает по определенным правилам. На 95% современных автомобилей принцип работы отличаться не будет.

Проверка кондиционера в салоне

Самая эффективная проверка происходит в салоне автомобиля. Для этого вам понадобится градусник или пирометр как у меня.

Заведите двигатель машины, включите кондиционер или климат-контроль, поставьте значение выдуваемого воздуха на минимум (то есть должно дуть холодным), дайте автомобилю поработать примерно 1 – 2 минуты, компрессор кондиционера должен выйти на полную мощность.

Направьте холодный воздух на себя (он должен выходить в центральные дефлекторы, а не вверх или вниз, в ноги)

Замерьте температуру воздуха, отличными значениями считаются от + 3 до + 7 градусов Цельсия, если температура ниже, это хорошо – значит, система «морозит» на 100%. Если показания выше, скажем + 10 + 15 градусов (у некоторых вообще может дуть теплым воздухом), значит — кондиционер работает плохо и его нужно проверять. Возможно, есть необходимость в дозаправке фреона или хладагента

После такой проверки можно уже понять, работает система или нет. Если идет теплый воздух, тогда нужно смотреть дальше под капот

Два контура

Далее нам нужно лезть в подкапотное пространство. У любого кондиционера, есть так называемый холодный и горячий контура:

Один идет на испаритель – холодный (буква L), температура трубки будет низкой (от + 7 до + 12 градусов Цельсия), при слишком высоких температурах за бортом, трубка может покрыться конденсатом или даже замерзнуть. Нужно отметить, что это контур низкого давления, газ в таком состоянии имеет давление в 2 – 3 БАРА

Вторая трубка – это горячий контур (буква H), она идет к конденсатору, температура у нее будет высокой от + 30 до + 40 градусов Цельсия, давление высокое (потому как хладагент расширяется) – от 10 до 12 БАР

На исправном кондиционере достаточно потрогать трубки, если одна горячая, а другая холодная – значит, система работает. А вот если они обе теплые имеют одинаковую температуру, значит, кондиционер не работает и его нужно проверять

Если не можете дотянуться до них рукой, бывает что они спрятаны на дне моторного отсека, тогда можно замерить температуру пирометром. Или даже посмотреть на них, обычно холодная трубка будет в конденсате.

Механика кондиционера

В 95% случаев кондиционер в машине работает одинакового. После его включения начинает вращаться вентилятор радиатора, а также можно услышать щелчки от компрессора и ощутить небольшие потряхивания мотора (пошла нагрузка).

Для чего начинает вращаться вентилятор? ДА просто для того, чтобы обдувать конденсатор кондиционера (многие называют его радиатором), набегающими потоками воздуха процесс конденсации происходит в несколько раз эффективнее.

Если вентилятор не вращается, это первый звонок, что ваша система – НЕ РАБОТАЕТ! Потому как на магистралях стоит много датчиков давления и если есть какие-то отклонения пуск компрессора и вентилятора не произойдет.

Отдельно хочется отметить — что вентилятор может включаться, а через какое-то время выключаться, это абсолютно нормально. Значит система нагнала определенную температуру и ушла в простой, после того как температура начинает расти, включения опять произойдет автоматически

Щелчки муфты. Компрессор всегда находится в зацеплении с двигателем (через ременную передачу), но если он не работает, его вал не вращается. После того как происходит включение, электромагнитная муфта смыкает вал компрессора и ремень, поэтому вы можете услышать определенный «щелчок». Нагрузка на двигатель вырастит (прыгнут обороты на короткий промежуток), потому, как двигатель начинает крутить компрессор.

Опять же если нагрузки нет, щелчков не слышно – скорее всего есть ограничение по давлению, система не работает

Трубки в масле

В системе кондиционирования (холодный и горячий контур), помимо хладагента, есть небольшое количество масла (примерно от 50 до 200 грамм). Нужно оно для того чтобы смазывать компрессор кондиционера и оно также «циркулирует» по системе.

Если кондиционер не работает, осмотрите все трубки, если есть где-то масляные подтеки – скорее всего, здесь сочится масло и именно в этом месте уходит фреон (хладагент). Нужно устранять – ремонтировать.

Сейчас видео версия, смотрим

В заключении хочется сказать – не так уж и сложно самому проверить кондиционер на работоспособность, читайте и пользуйтесь. Я думаю, мои материалы были вам полезны, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР