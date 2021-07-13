Как пользоваться толщиномером: лакокрасочных покрытий автомобиля. Видео + таблица

Кузов автомобиля однозначно самый дорогой элемент, ни двигатель, ни трансмиссия по цене с ним не сравняться. А это значит, его нужно тщательно проверять перед покупкой. Ведь если вы выбрали битый «вариант» (затем криво восстановленный), как минимум он будет ржаветь и разрушаться. Как максимум автомобиль может тянуть в сторону, будет «жрать» резину и т.д. В проверке нам поможет полезный прибор как толщиномер, если знать толщину лакокрасочного покрытия, то можно легко и просто определить битый — восстановленный элемент. Также в этом материале, будет и полезная таблица с толщиной краски различных марок на Российском рынке …

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Вначале хочу сказать — что толщина ЛКП почти всех Российских автомобилей практически одинакова и держится в пределах определенных значений. У меня даже была идея сделать сравнение различных марок по краске, затем я понял, что это практически бессмысленно (дальше поймете почему)

Толщина лакокрасочного покрытия

Автомобили, которые производятся в России, Европе, Японии имеют схожий слой краски. Я бы даже сказал японские машины зачастую самые тонкие. Вспомнить хотя бы Мицубиши, у которых краска могла царапаться от веток деревьев (когда едите, на дачу). Причем не сильно к ним прижимаясь

Обычно слой колеблется в пределах 70 – 150 (редко 170) микрон. Это на многих новых авто, кроме Американских

И это несколько слоев краски + лак который наносится сверху. Для понимания какая это толщина, один лист для принтера примерно 80 – 100 микрон, два листа около 160 микрон (именно так красят многие авто).

Скажите тонко! ДА соглашусь, но сейчас многие кузова обрабатываются различными препаратами или имеют оцинкованные детали, так что у качественных производителей ждать «первые рыжики» нужно через много лет

Разные элементы кузова

Все – взяли вы в руки толщиномер и пошли мерить кузов (как пользоваться пункт будет ниже). НО получается разная толщина покрытия. Где-то 120 микрон, где-то 100, а есть элементы которые и до 80-ти не дотягивают! Почему?

ДА все просто, на заводе «выкраска» элементов различная. Причем различаться она может из-за формы кузовных элементов, у каких-то авто двери «дутые», у кого-то крылья, соответственно их будут красить толще, потому что на них ложится основное аэродинамическое сопротивление (могут лететь камни, песок и т.д.). У меня на «ОПТИМЕ» есть даже заводские наклейки, которые защищают особо проблемные места.

Также есть влияние от класса автомобиля, если у вас D – класс, его будут красить толще, а B-класс тоньше (ибо это бюджетный авто)

Например:

Капот красят в 120 – 130 микрон (мкм), причем на носу больший слой, а к лобовому стеклу может быть меньший.

Передние крылья обычно 90 – 100 мкм

Двери 90 – 135, причем сверху слой может быть толще, а к низу тоньше (опять же все зависит от формы и производителя)

Задние крылья – 100 – 120

Багажник – 100 — 120

Крыша – на многих японских авто около 90, на корейских 100 – 120, на российских также около 100. Многие производителя считают, что на нее малая нагрузка, песок и камни практически не встречаются

НО самый тонкий слой, если вы мерите толщиномером, будет на арках дверей. Там он может быть в пределах 60 – 90 микрон. Опять же производители считают, что практически нет воздействия солнца, песка, грязи и т.д.

Так что нужно понимать, что показания будут не одинаковы, по всем элементам.

Так как же различить битье?

Очень просто, как я писал выше, при замере толщиномером, показания не могут уходить более 170 микрон (зачастую даже более 150).

Если вы замеряете и у вас 200 – 250 или тем более 500 – 700 микрон, это однозначно крашенный элемент

НО! Единственные марки, которые могут быть выкрашены в 200 – 250 мкм, это американские авто (произведенные в США), например КРАЙСЛЕР, КАДДИЛАК и т.д. НО в России, Европе, Японии так не красят

Из этого вырисовывается такая картина:

Если автомобиль в основной массе элементов 100 – 130 мкм, значит вероятность что он битый крайне малая (если только не меняли элементы полностью)

Если выделяются элементы 200 – 250 мкм, значит — их подкрашивали, скорее всего сверху один слой краски

Если есть места, где толщина в 400 – 500 (и даже больше), это сильно битые части. Там несколько слоев шпаклевки и краски (есть большая вероятность, что они будут ржаветь первыми)

Как замерить кузов толщиномером?

В принципе все достаточно просто. Если вы прочитали все пункты сверху, то поняли какая должна быть максимальная толщина краски.

Теперь включаем толщиномер, если у вас есть «эталонные пластины», проверяем его на них. Это своего рода калибровка. Если данные правильные переходим к кузову авто

ВАЖНО! Перед замером нужно помыть автомобиль, попросить об этом хозяина, грязь немного, но увеличит показания. Если машина все равно грязная, протрите пальцем те места, где мерите

Затем просто плотно прижимаем прибор к поверхности кузова, не должно быть никаких перекосов, иначе данные будут не верные

Буквально через несколько секунд, прибор покажет значение. Идеально если оно в микронах, то есть 50 — 100 – 200, на некоторых китайских аппаратах оно указывается как тысячные, например 0,050 – 0,100 – 0,200 не сразу можно понять. Хотя если знать, что в 1 миллиметре – 1000 микрон все встает на свои места.

Пользоваться им ОЧЕНЬ просто, я думаю, сможет каждый, даже школьник

Таблица лакокрасочного покрытия легковых автомобилей

Выкладываю таблицу ЛКП, современных автомобилей, которые производятся у нас в России. Здесь есть практически все марки, которые продаются на данный момент.

МАРКА Толщина покрытия в мкм (микрон) AUDI 90 — 150 BMW 90 — 170 CHERY 100 — 120 CHEVROLET 75 — 150 CITROEN 75 — 130 DAEWOO 90 — 100 FORD 110 — 160 FIAT 110 — 130 HONDA 80 — 150 HYUNDAY 70 — 150 INFINITY 100 — 150 KIA 100 — 130 LADA 60 — 130 LEXUS 120 — 150 MAZDA 85 — 130 MERCEDES 90 — 250 MITSUBISHI 70 — 130 NISSAN 75 — 150 OPEL 110 — 160 PEUGEOT 60 — 120 RENAULT 50 — 150 SKODA 100 — 130 SUBARU 110 — 150 SUZUKI 70 — 120 SSANG YONG 100 — 140 TOYOTA 70 — 150 VOLKSWAGEN 70 — 120

Хочется отметить отдельно LADA, в таблице видно, что минимальная толщина от 60 микрон, это реально немного.

Вторым аутсайдером в нашей таблице, идет марка ПЕЖО (также от 60 мкм)

А вот МЕРСЕДЕС имеет лакокрасочное покрытие до 250 микрон, что для Российского рынка очень много, но и цена таких авто, мягко сказать — кусается

Скажите — откуда я взял данные, их предоставил мой производитель толщиномера, именно по его данным я и составил свою таблицу, можете, кстати посмотреть эту фотографию

Сейчас видео версия, смотрим

В итоге, как пользоваться толщиномером вопрос риторический, тут все элементарно. Самое главное знать размерные показатели лакокрасочного слоя данной марки, а также, какие элементы как выкрашиваются. На этом все, думаю — вам помог, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР