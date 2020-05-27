Как определить скрученный пробег автомобиля: подробно + видео

Друзья всем доброго дня. Весной и летом многие покупают автомобиль (не самое лучшее время, цены реально идут вверх из-за повышенного спроса). Причем растет и «вторичка», пусть не намного, но все же растет. Каждый продавец, особенно если это «перекуп» (я думаю все знают, кто это такие), стараются продать в это время машину подороже, они подготавливают ее — полируют, чистят, иногда даже ремонтируют … однако как сделать авто еще более привлекательной? Все правильно сделать на ней малый пробег, то есть простыми словами смотать его! Ведь чем меньше «километраж», тем меньше усталость автомобиля, а значит можно ездить еще длительный промежуток времени. Этим и пользуются нечестные продавцы. После покупки такого автомобиля, вы можете столкнуться с кучей проблем, от выхода из строя деталей подвески и рулевой, электроники до сложных агрегатов (таких как двигатель или коробка передач, особенно если она автоматическая), да и кузов может уже потерять прочность и банально начнет цвести. В общем, нужно все четко проверять, нельзя допускать ошибок при выборе, ведь на кону не только ваши деньги, но и ваша безопасность …

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Сегодня я постараюсь до вас донести базовые моменты скрученного пробега, ибо пунктов может быть намного больше. Однако по этим параметрам можно отсеять уже 80% автомобилей со скрученным километражем.

ОШИБКА #5 Я ВЕРЮ, ЧТО ВСЕ ЧЕСТНЫЕ

Я сейчас никого не буду переубеждать, говорить – «что прямо на всех машинах скручен пробег». Это не правда! Все же есть нормальные водители — собственники, которые ухаживают за машиной, ездят на все ТО, у них есть все чеки, история у дилера и т.д.

НО! Из открытых источников в сети, можно найти такую информацию, что скручивают пробег на автомобилях в основном от 3 лет и выше.

Так на автомобилях от 1 до 3 лет, скручивают всего 2% владельцев (скорее всего это машины из под такси), а вот на машинах от 5 до 9 лет, скручивают аж 42% владельцев!

Это очень много, то есть почти каждый второй автомобиль. ТО есть если вы покупаете БУ автомобиль и ему больше 3 лет, его нужно внимательно проверять. Стоит отметить, что в столицах этот процент еще выше.

Если подумать это логично, в столице очень большие расстояния, да и выбор огромен, свежий авто, но с огромным пробегом попросту никому не интересен, особенно за цену соответствующую рынку, вот и подстраиваются, сматывают.

Ошибка здесь в том, что не нужно безоговорочно доверять продавцу, как показывает практика, даже история у дилера не может быть 100% гарантией. Так что доверяй — но проверяй!

ОШИБКА #4 ДИЛЕР, ОБСЛУЖИВАНИЕ, БАЗЫ

Если вы смотрите 3 – 4 или даже 5 годовалый автомобиль и у собственника нет документов на руках, скажем гарантийной книжки, он это обосновывает — что нафиг нужна гарантия, я сам все обслуживал. На свежих машинах, это мягко сказать удивительно слышать. Ведь сейчас даже на рядовом Солярисе или ВЕСТЕ, много электроники, робот или автомат, никто не может уберечься от варианта, что все это может посыпаться (скажем, заводской брак). И вот так просто отказываться от гарантии … это сразу должно насторожить!

А вот если собственник идет вам на встречу, может с вами сам поехать к дилеру — запросить всю историю обслуживания, предоставляет вам чеки, записи в гарантийной книге, когда проходили ТО, что менялось, то есть полная прозрачность. Доверие должно повыситься …

Хотя опять же оговорюсь – это не дает 100% защиту от скрутки, в Москве, знаю случаи, когда в промежутках ТО, люди накатывали по 50 000 км, скручивали пробег и ехали к дилеру!

Опять же в интернете огромное количество различных баз, особенно это касается автомобилей не из первых рук, а из вторых – третьих. По ним можно пробить скрутку в 70 – 80% случаев, например машины у нас продаются в основном через АВИТО, человек когда ее продает забивает данные: — VIN, показания спидометра, комплектацию и т.д. Все это сохраняется, а потом при следующей продаже сверяется, очень часто бывает так, что когда автомобиль продается второй раз у него пробег меньше! Прям смешно.

ДА эти базы платные, но как я считаю заплатить за проверку пару сотен рублей, это намного правильнее, чем потом взять себе какой-то сарай, с пробегами в 200 – 300 000 км

ОШИБКА #3 САЛОН

Конечно же после документов, нужно смотреть на салон и его износ. Потому как бывает что пробег на щитке 30 000 км, а руль облез, сиденья провалились.

ИТАК:

Первое, это конечно же все элементы которые непосредственно эксплуатируются. Руль, он затирается при 70 – 80 000 км. Сиденья — появляются заломы и оно проминается, у Корейцев – Японцев раньше (около 80 – 100 000), у немцев чуть дольше (около 100 000 км, особенно если это дорогие авто). Рычаг переключения передач, это не совсем точное место, потому как на АКПП он может ходить крайне долго, а на механике его можно быстро поменять

Второе, это педали, ручки дверей, кнопки руля и стеклоподъемников. Педали, имеют легкие потертости уже при 30 – 50 000 км, а при 100 000 км, могут протереться до металла. Так что если смотрите машину с 20 – 30 000 км, а педали изношены до металла, это мягко сказать странно. Ручки дверей и кнопки, также не должны быть потертыми или сильно засалиными, обычно это проявляется ближе к 80 – 100 000 км, при малых пробегах до 50 000, они будут как новые.

Третье, пороги и уплотнительные элементы. Все дело в том, что мы волей или неволей задеваем за пороги, и они могут изнашиваться, как пластик на них, так и сама краска. Конечно их можно полирнуть перед продажей, но заморачиваются так не многие. Посмотрите на пороги сбоку (у водительской двери), если на них слишком много полос, а пробег малый, это как минимум повод задуматься, у меня на 50 000 км, там почти идеально.

Уплотнительные элементы дверей и багажника, также не должны быть сильно изношены, обычно они начинают рваться ближе к 100 000 км. Они имеют обыкновение проминаться, на новом авто или с малым пробегом двери закрываются как бы с усилием — не грохают сильно, а вот с изношенной резинкой, дверь может сильно хлопать.

ОШИБКА #2 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Тут также есть несколько пунктов:

Первое это тормозные диски, все дело в том, что передние ходят примерно 100 000 км (плюс — минус), все зависит от марки. Тогда на них образовывается очень сильный буртик, примерно 1 – 2 мм, простыми словами диски изнашиваются, их нужно менять, они начинают бить при торможении. Так вот у небольшого пробега такого буртика не будет

Второе жидкости в автомобиле. Особенно тормозная и охлаждающая. Дело в том, что и та и другая очень гигроскопичны, со временем они теряют свои свойства, и могут поменять цвет. Тормозная вообще может потемнеть. Осмотрите их если «тормозуха» черная, ТОСОЛ или антифриз грязные — мутные, то это 100% большой пробег (если только речь идет об исправной системе). Конечно их можно поменять, но перекупы над таким не заморачиваются.

Фары. Сейчас фары в основном пластиковые, их буквально «пескоструит» от дорог (грязь, песок), так вот на пробегах до 80 – 100 000 км, они еще прозрачные (без разводов), а вот если пробег большой, то они мутнеют, иногда очень сильно! Присмотритесь к ним

ОШИБКА #1 ВЛАДЕЛЬЦЫ, РЕЗИНА, АКБ

В первом пункте, я собрал свои наблюдения по пробегу, можно сказать авторские.

Первое это владельцы, например машина свежая, ей всего год или два, на спидометре скажем 30 000, а у нее по ПТС 3 или 4 владельца? Они что ее через 7500 км друг другу продавали? Конечно же нет. Это кстати, еще может говорить — что автомобиль битый, но также — имеет большой пробег. Обычно это делается так, авто нещадно эксплуатируется в такси, в Москве на ней за год могут накатать по 100 000 км, далее спидометр корректируют, а машину скидывают. Опять же эксплуатация нещадная, возможно начинает «сыпаться», от нее избавляются и так далее. Брать такой вариант неправильно! Это ошибка, конечно, бывают исключения (что авто продается по три раза за год — два), но они минимальны

РЕЗИНА. Тут такое наблюдение, смотрите — машина скажем 2016 года, пробег на ней скажем 40 000 км, то есть 20 000 км лето и 20 000 зима. НО скажем, лето стоит 2018 года и оно уже стерто (остаточный протектор 3 мм)! Вопрос, где родная резина, и почему 2018 год уже стерт, обычно хорошая покрышка может ходить по минимум по 80 000 км, износ можно рассчитать самому. Так что смотрим на дату автомобиля и дату резины, можно многое сопоставить

Не родной аккумулятор. Многие думают, что у АКБ ресурс от времени (от части это верно), но у него ресурс и от пробега тоже. Если перед вами свежее авто, а аккумулятор не родной, это также признак что «накатали много». Конечно, есть вероятность, что АКБ убило какое-то электронное устройство или перекуп снял его себе на авто, но вероятность на новой иномарке крайне мала.

Сейчас видео версия статьи, обязательно посмотрите

НА этом я заканчиваю, думаю, информация была для вас полезна. Напишите свои методы определения пробега, мне и моим читателям будет интересно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.