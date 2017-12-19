Есть много мифов про зимний период времени и мойку автомобиля. Одни говорят — что мыть вообще нельзя, что это реально вредно для кузова (хотя как это они себе представляют, что всю зиму грязным ездить). Другие моют у себя дома (или на специализированных участках) ведром и тряпкой, что как (я считаю) не желательно. Третьи заезжают только на мойки (хотя и здесь нужно делать все правильно). В общем не смотря на простату процесса, именно в холода и морозы, возникает много вопросов, сегодня я постараюсь вам рассказать как делать это правильно + как обычно будет видео версия …

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Для себя я выделяю шесть основных пунктов, которые помогут вам нормально мыть и дальше эксплуатировать автомобиль, без каких-либо повреждений — «прилипаний» дверей к кузову. Не будем затягивать давайте начинать.

Пункт 1 – Машину нужно мыть

Почему я так считаю, да потому что сейчас на дорогах разливается просто куча реагентов, соли, песка. Которые разъедают лед, снег, изморозь, но вместе со всем этим очень негативно влияют на кузов машины в целом.

Во-первых, это провоцирует коррозию, ладно если кузов оцинкован, а если нет? Ржаветь он будет быстрее.

Во-вторых, от реагентов страдают не только металлические части, но и резиновые всякие уплотнители, пыльники и прочее

В-третьих, они могут разъесть даже пластиковые хромированные элементы

Исходя из всего этого, процедуры мойки должны быть чуть ли не чаще, чем летом! Однако нужно соблюдать температурный режим.

Отдельно хочется отметить ручную мойку. Друзья не стоит этого делать! Вода, даже если она теплая (что нежелательно для холодного кузов), очень быстро замерзает даже при температуре -10 градусов (я уже молчу о более низких), и в итоге вы получите не чистый кузов, а покрытый коркой льда (как после ледяного дождя). Также вода может попасть во все стыки замочные скважины и просто все это заморозить. Не скупитесь и съездите лучше на специализированную теплую мойку, там вам помоют намного качественнее.

Пункт 2 – Крайне низкие температуры

А вот когда температура окружающей среды падает ОЧЕНЬ НИЗКО, скажем – 25 и ниже, тогда с мытьем стоит повременить. Все дело в том, что при резком перепаде температуры (стояли на холоде, заехали в бокс — а там тепло, да еще мойщик сразу стал мыть), могут повредиться пластиковые элементы, стекла, зеркала, да что там говорить даже краска может потрескаться.

Поэтому при таких крайне низких температурах, лучше не мыться! А если есть такая задача, пусть автомобиль постоит в теплом боксе хотя бы 5 – 10 минут чуть нагреется. Тогда процесс будет безболезненный

Температуры до – 15 градусов, я считаю безопасными, при них можно сразу начинать процесс мойки.

Пункт 3 – Пороги, подкрылки

Вы приехали на мойку — однако от перепадов температуры (то слякоть, то мороз) под крыльями и на порогах могут образоваться просто глыбы льда (которые пропитаны солью и песком) – такой «грязный кусок» не пойми чего. Это срочно нужно убирать.

Причем нужно указать мойщику, чтобы он убрал максимально чисто! Ведь мало сбить этот лед, нужно удалить грязь с кузова (особенно под крыльями и на порогах), не все дотягиваются туда. Однако там то как раз и накапливается основная соль и грязь.

После мойки вам нужно оценить качество, банально проведите рукой по подкрылку, если грязь осталась значит работа сделана не качественно, нужно попросить промыть еще раз. Если отказываются, на такую мойку лучше больше не ездить.

Пункт 4 – Сушка

После того как процесс окончен, нужно просушить кузов. Сжатым воздухом продувают все двери, замки, ручки дверей, зеркала, уплотнители, багажник и т.д. (зависит от автомобиля).

Сделать это ТАКЖЕ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Чтобы ваши двери и прочее, не примерзли к кузову, когда вы выедете на мороз.

Однако на некоторых мойках это является дополнительной услугой, вам стоит поинтересоваться у мойщика, если в обычном тарифе ее нет, то стоит докупить дополнительно.

Пункт 5 – Заморозка

Все машина чистая, вам ее протерли, продули, затем опять протерли (от оставшейся влаги) и вы выезжаете на мороз. Стоит помнить, что не вся вода ушла, капельки все равно остаются в пластике, резиновых уплотнителях, замках и прочем.

Чтобы не порвать уплотнители, пока они не замерзли, вам нужно открыть все двери и багажник и постоять так хотя бы 5-10 минут (чем сильнее мороз, тем меньше). Вода на уплотнителях и кузове, замерзает и превращается в лед (этот пункт я называю заморозка), так образом двери не примерзнут к кузову, будут нормально открываться и закрываться. Если этого не сделать тогда можете оторвать уплотнитель (если сильный мороз)

Пункт 6 — Силиконовая смазка

Сейчас она продается повсеместно, лично я купил фирмы «AIM-ONE» стоит недорого, работает хорошо. Пока машина морозится с открытыми дверями, нужно распылить этот силикон в первую очередь в замочные скважины и на ручки дверей, дальше уже на уплотнители, зеркала и другие элементы (я например, брызгаю еще и на «омыватели» фар, чтобы они не примерзли к бамперу). Многие обрабатывают уплотнители окон, и после мойки они также не примерзают.

Затем берется тряпочка (я использую дешевое мягкое полотенце), и убираю все подтеки силикона. Он образует как бы тонкую пленку, отталкивает воду и не дает ей скапливаться. Вещь реально крутая, ВСЕМ СОВЕТУЮ – ДЛЯ ЗИМЫ ПРОСТО НЕОБХОДИМА.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.