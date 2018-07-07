Сейчас на территории России (не только в больших мегаполисах, но и малых городах) начинают появляться так называемые «мойки самообслуживания». Где вы сам лично (как говорится своими руками) можете помыть свой автомобиль, за вполне разумные деньги (кто-то даже за 30 рублей моет, но про это чуть позже). Так вот такой тип «помывочных» очень интересен для автолюбителей, потому как экономия может достигать 5 – 8 раз, по сравнению с обычными. Но не все знают, многие бояться у третьих какие-то предрассудки. В общем сегодня четко и по полкам — как мыть, что делать, как правильно и рационально распределить свое время, чтобы сэкономить деньги. Будет и ИНТЕРЕСНАЯ видео версия в конце. Так что читаем, смотрим …

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В самом начале хочется сказать – что это действительно интересный формат, причем вы сами дозируете услуги, если нужно просто быстро сполоснуть авто – пожалуйста, если нужно помыть подольше и тщательнее также без проблем (но стоимость будет соответственно дороже).

Про деньги, время и экономию

Мойка самообслуживания в первую очередь интересна именно из-за экономии денег. Простой пример — у меня KIA OPTIMA, машина «D-класса», чтобы мне ее помыть на обычной мойке (просто кузов + коврики) – нужно примерно 200 – 250 рублей. Если взять кузов + коврики + пылесос + воск это 450 – 550 рублей! НЕ ДЕШЕВО!

На самообслуживании, цены, как я писал выше в разы меньше! Опять же простой пример кузов + коврики — ОКОЛО 50 рублей. Кузов + коврики + воск – около 100руб, ну а если добавить пылесос около 150 – 200. Все зависит от того какой вы расторопный.

А вот «расторопность» вам пригодится. Все дело в том, что вы закидываете деньги, включаете мойку (подробнее чуть ниже), и все время пошло. То есть начали списываться деньги с вашего счета, как они закончатся, мойка остановится. Таким образом – чем быстрее вы двигаетесь около машины, тем дешевле вам выходит. А иначе можно за 100 рублей и одной стороны не помыть.

Но как показывает практика, даже самые медленные владельцы, моют не более 100 рублей (это самый простой вариант)

Как мыть, правильная инструкция

Сейчас инструкция, для тех кто ни разу не мылся:

Выбираем свободный бокс, обычно их много около 6 – 8 (в больших городах видел до 12). Заезжаем в него

Вытаскиваем коврики и крепим их специальными зажимами

Обычно есть два пистолета: один — с пеной, другой – с водой и с воском. Для начала берем именно с пеной (в руки), чтобы не тратить время, с ним идем к терминалу

Перед нами терминал, здесь есть несколько режимов:

Вода – думаю объяснять не нужно, это обычная вода для обмывания авто

Пена – подается пенный раствор, как я считаю — просто необходим

Воск – подается вода с воском, белый раствор, им нужно покрыть авто и немного подождать, образуется типа водоотталкивающей пленки

Осмос – как сказали, это очищенная вода. Вроде как, она лучше удаляет пену

Пылесос – можно включить и этот режим (если нужно), обычно он идет отдельно, рядом с пистолетами

Чтобы активировать нужный режим, вам нужно закинуть деньги в терминал. Здесь есть различные методы, можно монетами (есть специальный разъем), можно купюрами, можно картой. Скажу так — таксисты и обычные автомобилисты используют мелочь, очень удобный способ от нее избавится, причем можно кидать хоть по 1 рублю.

После того как вы «загрузили» деньги, на табло появится ваша сумма. В моем случае 50руб, (пистолет у вас уже должен быть в руках, у меня для начала с пеной) нажимает пена старт (кнопка на терминале). Теперь нажимаем на курок и пойдет большой слой пены, ДЕНЬГИ СО СЧЕТА НАЧИНАЮТ СПИСЫВАТЬСЯ! Двигаемся быстрее, обдаем пеной весь авто. Обычно уходит 20 – 30 рублей, все зависит от габаритов и от загрязненности. Не забываем обдать пеной коврики

Далее нажимаем «СТОП» или «ПАУЗА» есть кнопка сверху. Таким образом, мы как бы останавливаем мойку, у вас появляется ПАУЗА в 120 секунд. НО ОНИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ и после того как время закончится у вас начнут списываться деньги. Но как показывает практика 120 секунд вполне достаточно. Как продлить время, БУДЕТ ЛАЙФХАК В ВИДЕО ВЕРСИИ

После берем пистолет с водой – нажимаем старт (вода) – смываем пену с кузова, ополаскиваем коврики. Как раз уходят оставшиеся 20 – 30руб. НО можно не уложиться, особенно первый раз. Но думаю 70 – 100руб хватит за глаза.

Далее кладем коврики в машину (можно их протереть тряпкой), и на мокром авто выезжаем из бокса. Обычно перед мойкой самообслуживания есть специальная площадка, где протирают машины.

Обычно на этих площадках есть: ведра (либо обрезанные канистры) – кран с обычно чистой водой (или гигантские цистерны) — вы можете набрать воды взять свою чистую тряпку и протереть авто (как снаружи так и внутри)

Вот такая вот простая инструкция. Как видите ничего сложного, все очень доступно

Пару лайфхаков

Расскажу, чтобы вы быстрее и дешевле мыли:

Как я уже писал выше нужно брать пистолеты в руки, и только потом закидывать деньги.

Если терминал весит на провой стороне, тогда моем, против часовой стрелки. Если на левой, по часовой. Все дело в том, что вы совершаете круг около машины и далее нажимаете паузу, деньги экономятся.

НУ и про паузу, как ее продлить. Смотрите после того как вы нажали «СТОП» или «ПАУЗА», у вас побегут 120 секунд. Для некоторых этого не достаточно. Тогда можно нажать на старт любого режима (пена, осмос и т.д.) и сразу же нажать на «паузу», деньги не потратятся, но опять же будет 120 секунд паузы

Какие есть минусы?

Как ни крути минусы есть, хотя не так много как кажется

Первое – это то, что время ограниченно, то есть если вы новичок, то можете помыть не на столько дешевле, как кажется.

Второе – нужно мыть самому, можно испачкаться (намочиться), поэтому если вы в «парадном наряде» в брюках, рубашке, туфлях – это не для вас.

Третье – и это наверное самый важный минус, мойка зимой, не так просто это сделать потому как помещение не отапливается (возможно про это чуть позже будет видео).

Сейчас видео версия смотрим

НУ и в заключение — мойки самообслуживания однозначно очень удобный, быстрый и гибкий инструмент. Сколько раз не приезжал, никогда нет очередей, потому как моются все ОЧЕНЬ БЫСТРО, ну и как я уже писал ДЕШЕВЛЕ это причем намного. На этом все – ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР