Я достаточно часто тестирую различные автомобильные гаджеты. Зачастую они идут без крепления-присоски, а вместо нее используется крепление с контактной площадкой с 3M скотчем. Держится она хорошо, но мне приходится ее постоянно отрывать (чтобы не мешала), ибо через меня проходит реально много других гаджетов. Так вот со временем «3M» утрачивает свою силу, я его честно искал в городе, но так и не нашел. Купил обычный прорезиненный двухсторонний вариант, но оказалось, что он вообще не держит мои видеорегистраторы, антирадары — однако следов оставляет много. Причем таких, которые нужно сильно оттирать – удалять. Конечно есть специальные средства, но стоят они не дешево, да и купить их не всегда удобно. Я все же нашел решение, которое (можно сказать) – «народное», да и зачастую есть у каждого мастера в доме. Как обычно будет статья + видео версия …

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Полез в интернет, кто-что только не предлагает, начиная от силикона и масла (хотя не уверен), заканчивая содой с водой. Но я все же решил выложить реально действенные методы, которые работают, а в конце на закуску — самый дешевый и рабочий.

Почему скотч так прочно держится?

Сейчас не будем лезть в глубины состава (да нам их достоверно никто не раскроет – все же это коммерческая тайна). Нам просто нужно понять — что весь секрет, как раз таки в клее который находится на пленке (если мы говорим об одностороннем варианте).

Если взять двухсторонний, то у него таких слоя два (сверху и снизу), и как правило между ними находится прорезиненный (иногда вспененный) состав.

Поэтому если вы отрываете скотч от какой-либо поверхности (стекло, пластик, металл). То — как минимум остается клей (если это один слой). А как максимум остается еще и прорезиненный слой (если это двухсторонний вариант)

И вот их то, как раз и нужно грамотно, а что самое важное быстро и легко удалить. У многих с этим проблемы.

Профессиональные средства

Скажу пару слов про них, называются они по-разному «очистители кузова, удалители скотча, клея и наклеек». Есть практически у любой фирмы (их сотни на рынке). Работают по одному принципу. Распыляется на оставшийся клей, далее через 1 – 3 минуты вытирается тряпкой.

Если взять наши отечественные фирмы, выделяется ЛАВР

У него есть – «очиститель кузова», «антитополь» и т.д. Очищает хорошо, но стоит около 300 рублей. НЕ МАЛО!

Из импортных, можно назвать:

LIQUI MOLY Aufkleberentferner, он ОЧЕНЬ не дешевый около 900 рублей

PROSEPT Duty Scotch, цена около 450 рублей

И так далее. Все перечислять не буду, можете забить в любой поиск и у вас выйдет список из 50 – 60 различных продуктов. Нам же нужно дешевый и действительно действенный метод

Лезвие, нож, шпатель

Всегда есть под рукой и в принципе с помощью можно удалить скотч со стекла (лобового — оконное или лобовое не суть). Брызгаем водичкой (можно добавить немного мыла), и оттираем. Просто нужно будет долго «попыхтеть» и все отойдет. Большой плюс, что это полностью бесплатно!

МИНУСЫ:

Не всегда клей отходит весь, то есть место может еще долго прилипать и собирать пыль

Банально можно порезаться особенно лезвием

Можно ободрать стекло (оставить потертости), особенно автомобильное, сейчас они очень быстро изнашиваются

Не подойдет для пластика и кузова (банально обдерете)

Так что метод рабочий, но я бы так не делал.

Бензин, растворитель

И тот и другой являются сильными растворителями. Да они ототрут скотч, уверен на 100%, и если он у вас находится на стекле в квартире, это вполне рабочий вариант. Просто намочите тряпочку и удалите клей.

Отрицательные стороны:

Запах, потом выветривать замучаетесь. Особенно если вы все это делаете в машине.

Если попадет на пластик или кузов может повредить краску

НУ и быстро воспламеняется, что один, что другой.

ДИМЕКСИД

СЕЙЧАС ОЧЕНЬ «модное средство», куда его только не заливают, начиная от раскоксовки двигателя, заканчивая различными косметическими процедурами.

ДА он также, скорее всего, удалит клей и остатки следов от скотча, пусть это обычный или двухсторонний. НО у него есть два минуса:

Он очень вонючий, а если нужно оттереть в машину внутри

Он быстро разъедает краску, так что если попадет на краску в машине, «пиши — пропало»

СПИРТ

Пошли самые действенные и безопасные методы. Спирт это один из таких, сюда можно включить и одеколон (какой-нибудь дешевый, но с 70-80% содержания спирта). Самое важное брать нужно этиловый, никак не метиловый или изопропиловый (надышитесь, да еще и отравитесь). И наверное я бы лично оттирал именно им. Потому как (плюсы):

Быстро испаряется

Не оставляет запахов (практически)

Очень эффективный, то есть клей точно удалит

НО сейчас его сложно найти в аптеке, только по рецепту, да и если продадут, то он будет 70% (эффективность не такая высокая). НО есть одно средство, которое и работает хорошо, стоит не дорого, да и есть почти у каждого хозяина

WD-40

А куда же без нее! Кто бы мог подумать, но она работает на все 100%. Кстати, вот здесь писал как сделать своими руками.

Лично меня это не удивляет. Потому как в WD-40 (если взять примерный рецепт) – есть и УАЙТ-СПИРИТ, «летучие углеводороды», минеральное масло (машинное). Все это работает очень даже хорошо, И УЖ ТОЧНО РАЗЪЕСТ КЛЕЙ И УДАЛИТ ЕГО со стекла. Проверено не раз.

Небольшая инструкция:

У меня обычно на лобовом стекле находится двухсторонний скотч. Конечно, можно нанести «ВДШКУ» прямо на этот слой, но лучше удалить прорезиненный состав, например — шпателем. А вот уже на оставшийся слой наносим WD40, ждем около одной минуты и просто оттираем тряпкой.

Далее возьмите бумажные полотенца и вытрите это место насухо. Удаляет легко и быстро, не воняет (проветривать практически не нужно), если попадет на краску и пластик — не разъест (кстати, с них также скотч можно удалить «ВДШКОЙ») – ТАК ЧТО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

Сейчас видео версия смотрим

НА этом буду заканчивать, думаю, мой материал был вам полезен, подписываетесь на мой канал – читайте сайт. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.