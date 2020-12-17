Как быстро прогреть салон автомобиля зимой: подробно + видео

Зима очень сложный и холодный период для любого автомобилиста, особенно на северах. Хочется выйти и сразу сесть в теплый автомобиль, а не мерзнуть в ледяном салоне. Для этого можно поставить либо автозапуск, либо предпусковой подогреватель типа ВЕБАСТО (про плюсы и минусы этих систем мы говорили в предыдущей статье). Однако некоторые автолюбители, отказываются от этих систем и принципиально их не ставят! НО можно ли быстро прогреть авто, другими способами. Конечно можно, сегодня как вы догадались 5 советов (ну или лайфхаков кому как нравится) по этой теме. Один из них кстати реально крутой и про него многие не знают …

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В самом начале хочу отметить, что некоторые машины прогреваются хорошо, в основном это большой объем, скажем от 2 литров и выше (это логично ведь больше топлива сгорает). А другие плохо, как правильно это малообъемные варианты с чугунными блоками (про это у меня есть статья, переходите и смотрите). НО сегодня я постараюсь вам дать советы, которые подойдут для всех вариантов. Опять же предупреждаю – будем говорить об исправных системах! Если у вас прогрев плохой по причине поломки, то для начала ее нужно устранить

#5 МЕСТО КАРТОНКА и ОДЕЯЛО

Для многих автолюбителей со стажем это не новинка, и зачастую многие так делают. Закрывается радиатор спереди (как правило картонкой), есть и специальные защиты. А также укладывается АВТООДЕЯЛО сверху ДВС. Это позволит радиатору печки немного больше нагреваться, соответственно салон автомобиля будет быстрее прогреваться

Картонка не дает радиатору продуваться холодными потоками воздуха, он хуже охлаждается, соответственно печки достается больше тепла.

Одеяло также сохраняет часть тепла, не давая ему просто уйти наверх. Кстати с АВТООДЕЯЛОМ, лучше прогревается аккумулятор, что способствует лучшему заряду в морозы

НО как обычно есть небольшое НО! Некоторые автопроизводители имеют так называемые высокотемпературные моторы (например, на OPEL – GM), их закрывать не рекомендуется, чтобы избежать локального перегрева мотора. И еще, если укрываете ОДЕЯЛОМ, покупайте специальные, не горючие варианты, а то тут и до пожара не далеко.

#4 МЕСТО НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЕЧКУ СРАЗУ

Сразу отмечу, это не касается авто, у которых есть электрический подогрев (так называемый ФЕН, такое обычно ставится на дизелях).

Как поступает примерно 90% автолюбителей? При запуске холодного авто включается печка, чуть ли не на полную скорость. Это ошибка друзья.

Охлаждающая жидкость в системе холодная, салон также не прогретый, радиатор печки обдувается этими ледяными потоками, тем самым охлаждая систему автомобиля, буквально забирая у нее тепло. И чем сильнее у вас работает вентилятор, тем больше система «выхлождается».

Как следует поступить — после пуска, дайте двигателю поработать примерно 2-3 минуты (пусть он наберет тепло), затем включайте «отопитель» на небольшую скорость вентилятора, скажем вторую или максимум третью (не включайте максимальные обороты). Через пару — тройку минут от печки пойдет ощутимо горячий воздух, который быстрее прогреет салон автомобиля. Если будет включена высокая скорость обдува, салон будет греться дольше

#3 МЕСТО РЕЦИРКУЛЯЦИЯ САЛОНА

Я уже рассказывал про рециркуляцию, но только в совокупности с кондиционером, что сейчас не так актуально. Если сказать просто — это система позволяет закрыть забор воздуха из вне, гоняет салонный по кругу.

Причем это работает в две стороны, на охлаждение и на обогрев.

Когда у вас уже пошел теплый воздух (смотрим 4 пункт), то можно на короткое время включить рециркуляцию, если она у вас есть. Салон автомобиля прогреется примерно на 10 – 15% быстрее. Еще раз повторюсь — теплый воздух будет гоняться по кругу, каждый раз сильнее подогреваясь от «отопителя»

НО! После того как достигнута оптимальная для вас температура, я вам советую отключить этот режим, иначе от большого перепада (в салоне жарко, на улице слишком холодно), начнут потеть стекла автомобиля

#2 МЕСТО ПОСТАВИТЬ ДРУГОЙ ТЕРМОСТАТ

Раньше на многих авто стоял термостат определенной конструкции (многие называют его старой). Большой круг охлаждающей жидкости открывался при 85 — 90 градусах. Соответственно, горячая жидкость (даже если она потеряет часть тепла на патрубки) достигала печки, где вентилятор переносил его в салон, из-за чего он быстрее прогревался.

Сейчас на современных авто, стоят другие термостаты, они открываются уже при 75-80 градусах, с одной стороны это хорошо для двигателя (он лучше охлаждается), с другой стороны салон будет намного медленнее прогреваться.

Выход – можно поставить термостат старой конструкции (либо найти аналог, у которого открытие происходит хотя бы при 85 градусах). Например, на автомобилях РЕНО ЛОГАН и САНДЕРО, стоят такие новые термостаты, которые рано открываются и многие владельцы заметили — что на старых ЛОГАН и САНДЕРО намного теплее. Причем старый термостат, подходит практически без изменений.

Единственный момент, работает это не на всех машинах, на некоторых стоят алюминиевые блоки, которые нужно хорошо охлаждать. Поэтому «горячий термостат» просто навредит вашему агрегату. Перед установкой поинтересуйтесь материалом блока который у вас установлен

#1 МЕСТО СУЗИТЬ ШЛАНГИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

НУ и лайфхак, про который я говорил в начале. Мы делали на СТО что-то подобное, но более сложное.

Если можно так выразится — это старая школа, мы делали так на старых ВАЗ, когда я работал на автосервисе. Дело в чем, до основного радиатора идут толстые шланги охлаждающей жидкости, ТОСОЛА (ну или антифриза) в них много. Помпа работает не так производительно.

Если сузить эти шланги (ну или хотя бы один шланг), то скорость прокачки жидкости увеличится. Это просто физика. Из этого следует, что теплая жидкость будет быстрее добираться до печки салона.

Мы раньше на СТО, вставляли в эти шланги «вставыши», металлические трубки с малым диаметром. НО можно сузить обычными хомутами, примерно в два раза, не более. И положите что-то под шланг, чтобы хомутом его не порвать (например, тряпочку). И да, нужно снимать этот хомут, когда на улице -5 и более, иначе можно перегреть мотор. А вот в – 15, -20 это самое то! Это реально дает намного больше тепла в салоне.

Увеличиваем прокачку жидкости, немного уменьшаем ее объем, потому как шланг стал меньше в диаметре (соответственно она будет быстрее нагреваться и циркулировать).

Сейчас видео версия, смотрим

Вот такие советы по прогреву салона, я думаю, они вам помогут. Если понравилось, напишите комментарий – что вы еще делаете, чтобы салон прогревался быстрее. А у меня на этом все, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР