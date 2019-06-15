Ехать за фурой. Есть ли экономия, эксперимент + видео

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере, мне задали интересный вопрос, звучит он так. Сергей мне часто говорили, что если двигаться на машине за фурой (грузовиком или «большегрузом», да даже ГАЗЕЛЬЮ), можно сэкономить большое количество топлива. По некоторым утверждениям от 1 до 2 литров. Так ли это? Лично я сам, давно, хотел проверить этот вопрос. Как обычно текстовая версия + видео эксперимент …

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В самом начале я скажу так, никогда не двигайтесь за фурами, этому есть очень веские причины, но про них я расскажу внизу. А пока давайте порассуждаем.

Почему должна быть экономия?

Все явление должно быть построено на принципах аэродинамики. Большой автомобиль обладает плохой аэродинамикой, мало того он квадратный и высокий, у него большой и также высокий прицеп (он же фура).

Когда этот автомобиль передвигается, он как бы рассекает воздушные массы, а за ним образуется воздушный карман (кто-то называет пузырь). В котором, по теории, если ехать, можно экономить топливо.

Такой «воздушный карман», по некоторым данным находится в пяти метрах от прицепа.

Вроде бы все логично, ведь ваш автомобиль испытывает, куда меньшие сопротивления воздуха, двигателю нужно меньше напрягаться, соответственно и расход падает! НО так ли это на самом деле?

ЗАЕЗД №1 – ЗА ФУРОЙ

Лично я решил эту теорию проверить на своем автомобиле. Один раз проехать за фурой, и один раз без нее. После сравнить данные.

Как обычно мне помог мой ELM 327, подключенный в OBD II разъем. Я настроил его на тысячные доли литра. Передвигаться я буду по длинному мосту, у нас в городе есть такой, длинна около 10 километров (что для эксперимента считаю достаточным).

Также стоит отметить, что приоткрою окна на 7 – 10 см, и выключу климатическую установку.

Все настроено, я дождался фуры, «пристроился» за ней (держал интервал примерно в 5 метров) и проехал весь мост. «Большегруз» ехал с одной скоростью в 75 км/ч, я это зафиксировал (понадобится до второго заезда).

Расход у меня получился – 0,567 литра.

ЗАЕЗД №2 – БЕЗ ФУРЫ

Как ВЫ, наверное догадались, тут я передвигался один, можно сказать на встречу ветру. Опять же такие условия, автомобиль прогрет, климат-контроль не работает, окна приоткрыты, средняя скорость – 75 км/ч

Впереди машин не было, я держался в крайнем правом ряду, чтобы не мешать «пролетающим авто». Машина как мне показалось, шла немного сложнее, но все покажет замер.

ИТАК, расход при второй попытке – 0,590 литра

Да больше, но не существенно! 0,590 – 0,567 = 0,023 литра.

Что показал эксперимент?

Как и ожидалось, экономия есть, но она минимальная, 0,023л. от 0,590л., это около 3% экономии, но как я писал сверху, ЛИЧНО я на своем автомобиле никогда не буду ехать за фурой на трассе! ПОЧЕМУ? Этому есть несколько причин:

Камни — песок из под колес. Грузовики имеют большие колеса, с крупным протектором, он поднимает много мелких (и средних) камушков, которые гипотетически могут попасть вам в лобовое стекло, оставив на нем сколы (или даже трещины). А теперь подсчитайте, сколько стоит заменить это стекло? Например, на иномарку D-класса, это могут быть суммы в 70 – 120 000 рублей. Вся ваша экономия пойдет прахом!

Сколы на кузове и фарах . Опять же колеса поднимают и песок, который как «пескоструем» может изнашивать лакокрасочное покрытие и негативно влиять на пластик фар.

. Опять же колеса поднимают и песок, который как «пескоструем» может изнашивать лакокрасочное покрытие и негативно влиять на пластик фар. Машина будет постоянно грязная . Если ехать за фурой в грязь (дождь или мокрый снег), то никакой незамерзайки не хватит, ведь большие колеса поднимают очень много грязи с дорог. Машину потом замучаетесь отмывать

. Если ехать за фурой в грязь (дождь или мокрый снег), то никакой не хватит, ведь большие колеса поднимают очень много грязи с дорог. Машину потом замучаетесь отмывать Малая скорость. НУ и если вы хотите быстро куда-то добраться, за фурой это не получится, двигается она с не такими высокими скоростями, обычно в 75 – 80 км/ч.

НУ и на больших скоростях, если грузовик летит со скоростью в 90 – 100 км/ч, а вы держите до него интервал в 5 метров, при резком его торможении, вы можете не справится с управлением, и просто «прилететь» к нему в заднюю часть.

Так что не стоит игра свеч, посмотрите видео версию эксперимента.

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР