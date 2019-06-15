Ехать за фурой. Есть ли экономия, эксперимент + видео

Блог про автомобили и все что с ними связано.
В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере, мне задали интересный вопрос, звучит он так. Сергей мне часто говорили, что если двигаться на машине за фурой (грузовиком или «большегрузом», да даже ГАЗЕЛЬЮ), можно сэкономить большое количество топлива. По некоторым утверждениям от 1 до 2 литров. Так ли это? Лично я сам, давно, хотел проверить этот вопрос. Как обычно текстовая версия + видео эксперимент …
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В самом начале я скажу так, никогда не двигайтесь за фурами, этому есть очень веские причины, но про них я расскажу внизу. А пока давайте порассуждаем.
Все явление должно быть построено на принципах аэродинамики. Большой автомобиль обладает плохой аэродинамикой, мало того он квадратный и высокий, у него большой и также высокий прицеп (он же фура).
Когда этот автомобиль передвигается, он как бы рассекает воздушные массы, а за ним образуется воздушный карман (кто-то называет пузырь). В котором, по теории, если ехать, можно экономить топливо.
Такой «воздушный карман», по некоторым данным находится в пяти метрах от прицепа.
Вроде бы все логично, ведь ваш автомобиль испытывает, куда меньшие сопротивления воздуха, двигателю нужно меньше напрягаться, соответственно и расход падает! НО так ли это на самом деле?
Лично я решил эту теорию проверить на своем автомобиле. Один раз проехать за фурой, и один раз без нее. После сравнить данные.
Как обычно мне помог мой ELM 327, подключенный в OBD II разъем. Я настроил его на тысячные доли литра. Передвигаться я буду по длинному мосту, у нас в городе есть такой, длинна около 10 километров (что для эксперимента считаю достаточным).
Также стоит отметить, что приоткрою окна на 7 – 10 см, и выключу климатическую установку.
Все настроено, я дождался фуры, «пристроился» за ней (держал интервал примерно в 5 метров) и проехал весь мост. «Большегруз» ехал с одной скоростью в 75 км/ч, я это зафиксировал (понадобится до второго заезда).
Расход у меня получился – 0,567 литра.
Как ВЫ, наверное догадались, тут я передвигался один, можно сказать на встречу ветру. Опять же такие условия, автомобиль прогрет, климат-контроль не работает, окна приоткрыты, средняя скорость – 75 км/ч
Впереди машин не было, я держался в крайнем правом ряду, чтобы не мешать «пролетающим авто». Машина как мне показалось, шла немного сложнее, но все покажет замер.
ИТАК, расход при второй попытке – 0,590 литра
Да больше, но не существенно! 0,590 – 0,567 = 0,023 литра.
Как и ожидалось, экономия есть, но она минимальная, 0,023л. от 0,590л., это около 3% экономии, но как я писал сверху, ЛИЧНО я на своем автомобиле никогда не буду ехать за фурой на трассе! ПОЧЕМУ? Этому есть несколько причин:
НУ и на больших скоростях, если грузовик летит со скоростью в 90 – 100 км/ч, а вы держите до него интервал в 5 метров, при резком его торможении, вы можете не справится с управлением, и просто «прилететь» к нему в заднюю часть.
Так что не стоит игра свеч, посмотрите видео версию эксперимента.
НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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