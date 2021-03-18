Опции автомобиля: за какие стоит переплатить

Современные автомобили в плане технического оснащения очень сильно отличаются от своих собратьев, которые выпускались, скажем 15 — 20 лет назад. Сейчас появилось просто куча опций, которые реально упрощают жизнь автомобилистам, особенно новичкам. Сегодня я подобрал ТОП 5 реально полезных систем, за которые как говорится не грех переплатить. Одними я пользуюсь лично, а других мне не хватает в своем автомобиле. Как обычно будет текстовая версия + видео в конце …

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В самом начале мне хочется отметить, что такие банальные опции как — погорев сидений, подогрев боковых стекол и задних, даже АВТОЗАПУСК — рассматривать не будем, они сейчас на многих автомобилях устанавливаются штатно. Также для меня почти нет разницы — 6 стоит динамиков или 8, зачастую они очень похоже работают. Я расскажу на мой личный взгляд лишь только о тех опциях, за которые стоит дополнительно доплатить и они реально упростят вам жизнь …

#5 ПОДОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

С одной стороны я понимаю многих производителей, которые не ставят подогрев лобового стекла на свои автомобили, ведь это удорожание модели, а также замена такого стекла потом (если вдруг поймали камень) влетает в копеечку.

НО как я считаю, что в нашем суровом климате, это просто необходимая дополнительная опция, которая должна устанавливаться на всех авто.

НЕ нужно уродовать лобовое стекло различными скребками, очищая их ото льда и снега по утрам. Просто нажали клавишу, и он сойдет сам за пару минут. Реально очень удобно.

Еще один плюс в снегопад, лед меньше образуется на дворниках, и стекло также остается чистым.

НУ и третий плюс, лично для меня — в снег или дождь, такой подогрев лобового стекла эффективно борется с запотеванием, не оставляя от него следа. А ведь чистое лобовое стекло это залог вашей безопасности

Если есть возможность, доплатить за эту опцию — всем советую. Однако еще раз, не у всех производителей она есть. Тогда рассмотрите хотя бы подогрев зоны дворников, тоже крутая «штука», хотя и работает менее эффективно

#4 КОНТРОЛЬ СЛЕПЫХ ЗОН + КАМЕРЫ В ЗЕРКАЛАХ

Думаю не нужно объяснять — что такое слепые зоны, у каждого автомобиля они есть, когда вы стараетесь перестроиться с одной стороны дороги в другую, а боковые зеркала могут не давать полноты картины. Иногда бывает, вроде посмотрел — машин не было — включаешь поворот, начинаешь перестраиваться, а тебе в лучшем случае начинают сигналить, в худшем кого-то прижимаешь. НЕ увидел! Это и есть слепая зона.

Чтобы их избежать сейчас на большинстве автомобилей в зеркалах есть определенные индикаторы, которые работают от задних парковочных датчиков. Эта дополнительная опция называется – контроль слепых зон

Датчики видят, что сбоку идет автомобиль, и зажигают индикатор – перестраиваться нельзя!

В совсем продвинутых автомобилях, например в KIA, есть камеры в зеркалах заднего вида.

Когда вы начинаете перестраиваться, у вас появляется изображение на приборной панели, и вы полностью контролируете правую или левую строну! Это реально круто и упрощает жизнь водителю. Я считаю, что такая опция должна быть на каждом авто, пусть даже просто индикаторы, особенно в больших городах

#3 КАМЕРА КРУГОВОГО ОБЗОРА + ПАРКТРОНИКИ

Я вообще не знаю как я раньше без этого жил. НА моем автомобиле есть передние и задние парктроники, а также система кругового обзора. Это просто супер опции

Парктроники понятно, они спереди и сзади показывают вам приближение до объекта, издавая звуки, а также показывая графические символы. Чем ближе к объекту, тем интенсивнее звук

НО вот когда это работает вместе с камерами, напомню у меня их четыре штуки, спереди – сзади, также справа и слева. Это просто СУПЕР удобно.

Контролируешь все до сантиметра, можешь подъехать к бордюру или к столбу, что говорится по камерам. Видишь все, что происходит вокруг автомобиля, никто не подбежит – не подъедет незамеченным. Также можешь втиснуться в узкое место для парковки. В общем, упрощение жизни на 100%. Всем советую

#2 СИСТЕМА АВТОПАРКОВКИ

Далее идут уже интеллектуальные системы, которые все больше появляются в обычных автомобилях.

Такой является и система — автоматической парковки. Особенно сильно оценят девочки, которые только что сдали на права и у них боязнь вождения (кстати, про ошибки новичков у меня также есть статья, кому интересно переходим сюда).

Так вот просто активируете эту систему на автомобиле, проезжаете мимо парковки, она увидит свободное место, далее вам ничего не нужно делать. Просто выполняйте инструкции, которые вам указывает автомобиль, обычно это нажать на педаль газа, а также включить – выключить нужную передачу.

То есть банально сидите и смотрите как машина паркуется сама. Поверьте очень необычное ощущение. НО еще раз, это просто — крутая опция, которая максимально упрощает вам жизнь

#1 СИСТЕМА УХОДА ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ

Названий у нее масса, но суть не в этом. Появляется она сейчас на некоторых массовых автомобилях, и отвечает возросшему траффику города

Она опять же работает с передними и задними парковочными датчиками, иногда камерами.

Простыми словами — когда вы активируете эту опцию, она будет следить за дистанцией как спереди, так и сзади. И если нужно будет автоматически останавливать машину.

Например, выезжаете вы с парковки, не увидели автомобиль, который едет сбоку или препятствие, она автоматически остановит ваш авто.

Либо зазевались при движении вперед (отвлеклись на секунду), передний авто резко затормозил, вы не успели отреагировать. Система автоматически остановит авто, и удастся избежать аварии.

НО наверное самое важное — это пешеходы, она их также видит, и останавливает машину перед ними, даже если они выбежали на дорогу, а вы не успели затормозить.

Как я считаю, что такие системы безопасности должны быть в каждом массовом автомобиле, ведь зачастую аварии совершаются именно из-за невнимательности или отвлечения водителя на секунду – две, например ребенком.

Знаю, мне сейчас многие напишут — что не во всех автомобилях есть такие дополнительные опции и системы, некоторые производители реально отстают. У других они есть в более дорогих комплектациях. Но подумайте сами, если эти системы установлены на ваш автомобиль, то шанс попасть в аварию или не дай бог, наехать на кого–либо уменьшается многократно. А теперь посчитайте, во сколько вам выйдет ремонт машины (если ваша вина), я уже молчу про наезд. А ошибаются, даже матерые водители с 30 – 40 летним стажем. НО и даже если у вас будет пара таких систем, они реально упростят вам жизнь.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

Этой был мой ТОП5 опций, которые я поставил бы себе, и если вы сейчас выбираете авто, посмотрите хотя бы на некоторые из них. Надеюсь помог, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР