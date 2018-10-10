Не так давно я писал статью про подбор внедорожников за 700 – 800 тысяч рублей (интересная посмотрите). В этой статье внизу есть видео и в комментариях (да и зачастую ко мне на почту) многие мои читатели или зрители задают один и тот же вопрос – «Сергей, а чем отличаются внедорожник, паркетник и кроссовер». «Почему одни машины большие, другие маленькие, но названия у них могут быть одни и те же? Правильно ли это?» Действительно, зачастую особенно новички могут путать понятия, и многие уже профессионалы просили меня разъяснить этот вопрос. Как обычно будет текстовая версия + подробное видео, так что читаем-смотрим, будет интересно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну с того что раньше, скажем так 20 – 30 лет назад, такого понятия как — паркетник, кроссовер и в помине не было. И лишь только в наше время, маркетологи начали вводить этот термин. Стал он появляться из-за определенного класса автомобилей, вроде бы и с полным приводом, но не способных бороться со сложным бездорожьем.

ВНЕДОРОЖНИК

Это самый старый и понятный всем термин, внедорожник – автомобиль способный передвигаться вне асфальтированных дорог (то есть в прямом смысле слова – по полям, по лесам). Зачастую это мощные автомобили, с большим кузовом, рамной конструкцией, пониженными передачами, которые зачастую не выделяются драйверскими способностями и в городе им «тесно».

Несколько пунктов по порядку:

Большой и высокий кузов . Все внедорожные варианты имеют большие габариты, причем зачастую строение не рассчитано на улучшенное сопротивление набегающих потоков (в лесу или в грязи до этого нет дела). Салон просторный — зачастую три ряда (7 мест). Хотя были и компактные варианты (например на УАЗ 469 – громадным не назвать, но он настоящий представитель этого класса)

. Все внедорожные варианты имеют большие габариты, причем зачастую строение не рассчитано на улучшенное сопротивление набегающих потоков (в лесу или в грязи до этого нет дела). Салон просторный — зачастую три ряда (7 мест). Хотя были и компактные варианты (например на УАЗ 469 – громадным не назвать, но он настоящий представитель этого класса) Мощный двигатель – Здесь обитаю варианты от 3,0 литровых дизелей или от 3,5 – 4 литровых бензиновых. Могут устанавливаться и по 5 – 6 литров. Практически всегда V6 – V Они нужны чтобы комфортно «нести» такой тяжелый кузов, вытаскивать его из снега и грязи

– Здесь обитаю варианты от 3,0 литровых дизелей или от 3,5 – 4 литровых бензиновых. Могут устанавливаться и по 5 – 6 литров. Практически всегда V6 – V Они нужны чтобы комфортно «нести» такой тяжелый кузов, вытаскивать его из снега и грязи Наличие рамной конструкции. Именно рама это черта настоящего внедорожника. И уже на нее вешается остальной кузов, делается это для жесткости, для выдерживания больших нагрузок (скажем на кручение), для перевозки больших грузов и т.д. Но рамная конструкция не такая комфортная в передвижении, поэтому сейчас могут применять несущую конструкцию кузова (это также не редкость)

Конечно — полный привод . Зачастую постоянный, есть и включаемый и выключаемый механически (зачастую без всяких электронных помощников). Наличие механических раздаток (пониженных передач в ней), блокировки межосевых и межколесных дифференциалов

. Зачастую постоянный, есть и включаемый и выключаемый механически (зачастую без всяких электронных помощников). Наличие механических раздаток (пониженных передач в ней), блокировки межосевых и межколесных дифференциалов Высокий дорожный просвет , он же клиренс автомобиля . Чем выше, тем лучше. Обычно клиренс начинается от 200-220 мм и выше.

, он же . Чем выше, тем лучше. Обычно клиренс начинается от 200-220 мм и выше. Пневмоподвеска – еще один атрибут таких авто, она может поднять машину еще выше, тем самым увеличить клиренс внедорожника до 300 – 350 мм (хотя справедливости ради, пневмоподвеска может устанавливаться и на несущий кузов)

Усиленная подвеска. Чем прочнее амортизаторы и их крепления, тем в более сложных условиях сможет находиться автомобиль. В ранних версиях ставились рессоры (потому как они прочнее и могут держать больший вес)

Также можно отнести некоторые внешние признаки — например наличие лебедок, «кенгурятника», нескольких прожекторов на крыше, металлические бампера (с крюками), на некоторые авто ставились крышные прожектора. Хотя такой обвес сейчас уже не так распространен на штатных автомобилях с завода.

В общем если подвести итог, машина заточена для победы бездорожья! Вы должны проехать по пашне, по лесу, по пескам и вернуться домой. Еще раз подчеркну такие машины не для всех, да и зачастую в городе внедорожник не нужен (он просто не для этого рассчитан). А те, кто их покупает, просто хотят показать свою значимость.

Яркие представители своего класса: модели УАЗ практически все, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruser многие модели фирмы Jeep, американский Hummer. Моделей значительно больше, но эти автомобили есть практически в каждом городе.

КРОССОВЕР

Кроссовер (литературное название), от английского CROSSOVER («переход», «пересекать», «совмещение двух направлений»), он же CUV (Crossover Utility Vehicle) – автомобиль, обладающий повышенной проходимостью. Объединяет черты, хетчбека, универсала и внедорожника. Выглядит, а самое главное и стоит, практически как внедорожник, однако конструкция часто не дотягивает до первого типа.

Кузов — не всегда большой и вместительный. В отличие от предыдущего варианта в основном идут пятиместные типы, которые зачастую вырастают из хетчбеков С-класса. Яркие примеры – KIA SPORTAGE, Hyundai Tucson, Renault Duster и т.д.

— не всегда большой и вместительный. В отличие от предыдущего варианта в основном идут пятиместные типы, которые зачастую вырастают из хетчбеков С-класса. Яркие примеры – KIA SPORTAGE, Hyundai Tucson, Renault Duster и т.д. Двигатель – начинаются примерно от 2,0 литра и заканчиваются 3,5 литровыми агрегатами. Хотя сейчас у кроссоверов есть и турбированные версии , заточенные в основном на город, но никак на трассу.

– начинаются примерно от 2,0 литра и заканчиваются 3,5 литровыми агрегатами. Хотя сейчас у кроссоверов есть и , заточенные в основном на город, но никак на трассу. Практически всегда нет рамной конструкции . Кроссовер создавался для умеренного бездорожья, а поэтому рама ему зачастую не нужна.

. Кроссовер создавался для умеренного бездорожья, а поэтому рама ему зачастую не нужна. Полный привод – есть. Ню зачастую подключаемый (через вискомуфты), еще одно отличие электронные блокировки. Вообще такая конструкция не может долго работать и если вы долго месите грязь, она может отключатся, чтобы не дать перегреться муфте

Дорожный просвет – он не такой большой, но достаточный. Обычно это от 165 до примерно 195 мм. Основная задача бороться с бордюрами и заснеженными дворами

– он не такой большой, но достаточный. Обычно это от 165 до примерно 195 мм. Основная задача бороться с бордюрами и заснеженными дворами Подвеска – сильнее, чем у обычного хетчбека, но до внедорожника явно недотягивает. Здесь нет пневматики, нет усиленных пружин или рессор.

Если подвести итог, эти автомобили «умеренно» чувствуют себя на бездорожье, конечно по «пашне» и по лесам-болотам, где нет дорог вы не погоняете (туда даже соваться не стоит). Но умеренные грунтовки, снег в городе (да и заносы) ему действительно по плечу. Мечта почти любого дачника возрастом постарше

И так уж получается что в нашей стране, это один из самых развивающихся классов. Причем есть большие кроссоверы, такие как Toyota Highlander, Kia SORENTO (PRIME), Hyundai Santa FE (GRAND) и т.д.

Есть и средние кроссоверы яркие представители – KIA SPORTAGE, Hyundai Tucson, Renault Duster Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander и т.д.

ПАРКЕТНИКИ

Раньше с кроссоверами это было «почти» одно и тоже, но сейчас появляется разделение и оно с каждым годом все ярче выражено.

Откуда пошло такое понятие – «ПАРКЕТНИК»? Тут несколько версий, изначально компактные автомобили, но которые имели полный привод, производители стали именовать — паркетные внедорожники (позже паркетники). Но мне нравится одна — дело в том, что в отличие от внедорожников и кроссоверов, этот тип рассчитан только для города (максимум заснеженных дворов ну и борьба с бордюрами), бездорожье ему противопоказано (как собственно и обычным легковым автомобилям), отсюда пошла такая поговорка, ездит в основном по паркету. И я склонен в это верить.

Кузов самый компактный из всех трех типов, рассчитан в основном для 5 пассажиров. Вырос из автомобилей «класса B». Яркие представители – FORD ECOSPORT, Hyundai Creta, Toyota CH-R, Opel MOKKA и т.д.

Силовой агрегат – тут паркетникам похвалиться нечем, а может быть и незачем, ведь стихия в основном город и по пробкам не нужно сверх мощного мотора. Обычно начинаются от 1,6 и заканчиваются 2,0 литрами. Часто встречаются турбированные агрегаты малых объемов

тут паркетникам похвалиться нечем, а может быть и незачем, ведь стихия в основном город и по пробкам не нужно сверх мощного мотора. Обычно начинаются от 1,6 и заканчиваются 2,0 литрами. Часто встречаются турбированные агрегаты малых объемов Рамная конструкция – откуда? Забудьте! Ведь рама весила бы столько, сколько и сам кузов этого авто

откуда? Забудьте! Ведь рама весила бы столько, сколько и сам кузов этого авто Полный привод – есть , но он опять же номинальный. Кстати очень часто могут быть и переднеприводные версии. Если кроссоверы (особенно большие представители еще что-то могут вне дорог), то паркетник заточен только для того чтобы выбираться из заснеженных дворов. Бездорожье ему противопоказано. Полный привод подключается в основном через электронные блокировки, которые могут работать не продолжительное время.

, но он опять же номинальный. Кстати очень часто могут быть и переднеприводные версии. Если кроссоверы (особенно большие представители еще что-то могут вне дорог), то паркетник заточен только для того чтобы выбираться из заснеженных дворов. Бездорожье ему противопоказано. Полный привод подключается в основном через электронные блокировки, которые могут работать не продолжительное время. Дорожный просвет – 160 – 180 мм, да он здесь не плох. Бордюры не страшны

160 – 180 мм, да он здесь не плох. Бордюры не страшны Подвеска – зачастую повторяет подвеску обычных седанов и хетчбеков, однако могут устанавливаться более ресурсные амортизаторы

Как я считаю это маркетинговый продукт, это для тех, кто не может себе позволить кроссовер (я уже молчу о внедорожнике), но хочет полный привод (пусть и номинальный, который работает 15 минут). Стихия город, ну максимум грунтовка с щебнем на даче (где проедет и обычный хетчбек, но паркетник, однозначно будет чуть лучше)

Яркие представители — FORD ECOSPORT, Hyundai Creta, Toyota CH-R, Opel MOKKA, Nissan JUKE, Peugeot 2008 и т.д. Кстати этот класс сейчас самый быстрорастущий и сейчас практически все производители пытаются запустить такие машины.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

Если подвести итог – внедорожник (город – не его стихия, он там просто не нужен. А вот поля – леса – пашня – болота – это ДА). Кроссовер (город – ДА, умеренно – пашня, леса). Паркетник (город – ДА, борьба с высокими бордюрами их вы не заденете, борьба с заснеженными дворами, грунтовая дорога на дачу. Сложное внедорожье – ему противопоказано, это не его стихия). НА этом заканчиваю, думаю моя статья и видео вам понравились. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР