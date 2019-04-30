После зимнего сезона, да и после весеннего тоже, когда на дорогах проявляются ямы (иногда очень глубокие), стойки амортизаторов автомобиля быстро приходят в негодность. Большинство автомобилистов при замене просто выкидывают их. НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Оказывается их можно эффективно отремонтировать, причем своими руками и достаточно быстро. Как обычно сегодня будет подробная текстовая версия + видео …

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Для чего ремонтировать стойки амортизаторов? ДА все просто. Представьте, вы купили МЕРСЕДЕС S-КЛАССА, скажем 10 – 12 летней давности (ну там «порисоваться», «попонтоваться»). А когда амортизаторы приказали долго жить, вы очень удивились ценам, которые за них просят (может быть и 30, и даже 40 000 рублей), ведь это S-КЛАСС, пусть и БУ!

НО есть компании, которые занимаются ремонтом, причем с гарантией, они вам восстановят стойку, скажем за 3000 – 5000 рублей. Экономия на лицо, где 40 000, а где 3000. Но это дорогие автомобили, а как дело обстоит, скажем с дешевыми, да хотя бы с нашими ВАЗ? КАЛИНА, ГРАНТА, ПРИОРА и т.д. Можно ли у них отремонтировать и причем бюджетно? Оказывается да, но другим методом.

В этом материале, я расскажу вам про два метода восстановления сложный (случай с МЕРСЕДЕС) и легкий и дешевый случай с ВАЗ.

Почему амортизаторы выходят из строя?

Сейчас я не буду лезть в строение стойки, просто скажу, что это пневматически – гидравлическая система. Заточена она на одно гасить колебания от пружин, то есть убирать раскачку кузова.

Таким образом, при помощи сальников, перепускных клапанов, масла, цилиндров внутри и прочего. Рабочий шток, очень слабо выдвигается и утапливается. Нужно приложить изрядное усилие.

НО стоит сальнику (обычно находится сверху) — потечь, теряется герметичность. Масло и газ, которые находились внутри – вытекает (улетучиваются). Тормозить шток нечем, он ходит без усилия – стойка начинает стучать.

Сальник (или его пружины) – это самая частая причины выхода из строя амортизатора. Достаточно его заменить, залить новое масло, накачать газом (если нужно) и стойка заработает как новая

Стоит отметить, что причина может быть и в штоке, его банально погнуло при ударе или пошла коррозия на зеркале. Все это опять же влияет на сальник, разрушая его.

Внутренности выходят из строя, но очень редко, и скорее всего это будет заводской брак.

Сложный ремонт амортизатора

Обычно процесс ремонта стойки амортизатора происходит так:

Срезается верхняя металлическая часть

Снимается сальник

Сливают масло

Осматриваются внутренности, если они в порядке (обычно это так), их оставляют

Осматривается шток. НА коррозию, на биение. Если нужно его выпрямляют и точат на станке

Далее на корпусе нарезается резьба

Вытачивается крупная гайка, которая способна накручиваться на нарезанную резьбу

Меняется сальник (под шток, старый или проточенный)

Закручивается гайка сверху на резьбу, накачивается давление газа

Ремонт стойки амортизатора на этом заканчивается. Процесс не легкий, и желательно доверять его профессионалам.

МИНУСЫ: Такой ремонт выполнить самому практически невозможно. Ибо нужно специальное оборудование (например, точильный станок), проверка на биение штока. Нужны новые сальники (где их купить также непонятно), перепускные клапана, нужно как-то накачать газом и т.д. В общем если у вас нет опыта, нет специального оборудования, тогда даже лучше не соваться в этот процесс. Все равно не получится сделать.

Цена такого ремонта колеблется от 3000 до 5000 рублей, возможно и больше, при сложных заказах (например, на тяжелых внедорожниках)

Легкий ремонт стойки

Есть и другая разновидность ремонта. Я условно ее назвал «легкой» — почему? Да просто не нужно никаких навыков и оборудования, хватит стандартной ножовки, нескольких свёрл и ключей.

ДА и сделать может человек, который вообще не имеет опыта в таком ремонте.

В ЧЕМ СМЫСЛ? Сверлится стойка, сливается масло, разрезается (верхняя ее часть), выкидываются внутренности от слова вообще. Вставляется ремонтный патрон (он же амортизатор), именно в старый корпус, закрепляется и собственно ВСЕ! Причем цена такого ремонта всего 1400 – 1500 рублей.

Спросите – «а что это за ремонтный патрон такой?» Как я уже написал сверху, это готовая амортизаторная стойка, просто без креплений, которая входит внутрь старого корпуса, и закрепляется там (очень подробно будет на видео внизу)

Сейчас разработкой таких ремонтных комплектов занимается российская компания RUSAM (сокращенная аббревиатура от «русских амортизаторов»). Стоит она как я писал выше примерно 1400 рублей, ну может чуть больше.

ПЛЮСЫ: Вам не нужно почти никаких навыков и оборудования, «ковырять» или протачивать старые внутренности, искать сальники перепускные клапана и т.д. ДА и цена адекватная.

Таким образом, передние два амортизатора (если их восстановить) будут стоять всего 2800 рублей (а если покупать новые, в магазине то ценник примерно 3000 – 3500 за один, то есть пара около 7000), это я сейчас про наши ВАЗ.

МИНУС: Компания работает только с нашими отечественными машинами, это ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Пока иномарок нет! А очень хотелось бы. И ЕЩЕ, ремонтная стойка, немного меньше по диаметру, есть предположения — что она может закипеть, при интенсивном вождении.

Как видите, ремонт стоек амортизатора возможен, каким методом решать, конечно — ВАМ. Некоторые вообще не заморачиваются и говорят – «что все это туфта», доля правды в их словах конечно есть, цельная, новая деталь конечно лучше! Однако лучше она только тогда, когда они сделана качественно

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы, были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ — АВТОБЛОГГЕР