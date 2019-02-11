Иногда в городах можно видеть такую картину — вывернутое на бок колесо, либо оно вообще отвалилось. Стоит такая машина, многие профессиональные водители ее объезжают и говорят – «да повезло, ничего страшно не произошло, ладно не на трассе, не на всем ходу»! А ведь действительно страшно это или нет? Почему такое происходит, поговорим об основных причинах. НУ и как обычно видео версия в конце …

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Сразу хочу оговориться, мы не будем говорить о криворуких мастерах на СТО или ШИНОМОНТАЖАХ, которые вам не закрутили гайки или болты на колесе и оно буквально отвалилось из-за этого. Это банальная причина, сегодня мы поговорим реально о подвеске, а именно об ее строении.

Может ли отвалиться колесо?

Именно из-за неисправности подвески – КОНЕЧНО МОЖЕТ. Причем раньше, когда главенствовал задний привод, это было сплошь и рядом. С появление переднеприводных машин, такая ситуация встречается реже, но все же она встречается.

В этой статье я рассмотрю все два основных строения – двухрычажный тип и «Макферсон». Именно эти два варианта используются почти на 95% современных автомобилей. Причем «Макферсон», вытесняет всех и вся (из-за своей простоты и дешевизны). Ну что же, не будем затягивать начнем.

Двухрычажная подвеска

Применялась раньше на многих авто, например от ВАЗ 2101 до 2107. Используется и сейчас, на мощных заднеприводных авто, таких как Мерседес, BMW и т.д.

С точки зрения комфорта, она намного лучше. К ней не подходят никакие привода (ШРУСЫ и прочее). Как правило, вес у таких машин прекрасно распределен и никаких излишних вибраций в руль не проходит.

НО с точки зрения безопасности, такое строение ХУЖЕ, своего оппонента. Отвалиться колесо может легко и просто.

Если рассказать в двух словах — то здесь ступица колеса зажимается двумя рычагами, на конце которых располагаются две шаровых опоры. Именно они способствуют поворачиванию всей конструкции (ступица + колесо на ней).

На наших заднеприводных ВАЗ, нижняя шаровая опора (в нижнем рычаге), была мягко сказать слабая и если она начинала стучать, то достаточно быстро она могла разбиться. В итоге она выскакивала из рычага, и колесо, опираясь только на верхней рычаг, буквально ложилось почти 90 градусов.

Это очень опасная ситуация — если поломка случится на ходу, машину утянет в кювет, тут и перевернуться не долго.

Отягощало ситуацию еще то, что при разбивании нижней опоры, вывернутое колесо могло оторвать резиновые тормозные шланги. И тогда как минимум передняя часть вообще не тормозила.

В итоге нужно пристально следить за двухрычажной передней подвеской, она требует больше внимания, нежели оппонент. Если проявляются стуки, нужно — незамедлительно принимать меры.

Макферсон

Здесь строение с точки зрения комфорта немного хуже, ибо устанавливается на передний привод. Здесь ШРУС непосредственно соединен со ступицей, поэтому вибрации и небольшое биение всегда будет присутствовать на руле.

Однако просто так отвалиться колесо здесь не может, устройство более безопасное.

Все дело в том, что здесь нет верхнего рычага и соответственно верхней опоры. Сама стойка выполняет эту миссию, то есть когда вы поворачиваете руль, она поворачивается вместе с колесом и ступицей. Верхняя часть стойки, крепится к кузову через опорный подшипник, сбоку может крепиться стойка стабилизатора (что также придает прочности конструкции).

Нижний рычаг и шаровая опора никуда не делись, но за счет более правильных углов и распределения нагрузки, они могут ходить намного дольше.

Может ли здесь отвалиться колесо (на ходу или нет)? Гипотетически может, но это не так просто. Как я писал «шаровая» здесь ходит долго (на моей практике 150 – 200 000 км, это не предел). ДА и если она разобьется, то просто так выскочить она не может.

Нижний рычаг (многие его называли лопух), также достаточно прочен, и ходит долго.

Стоит отметить, что зачастую на современных иномарках, шаровая опора бывает не съемная и вживлена в сам рычаг. Это неудобно, при замене нужно менять всю конструкцию в сборе. Есть и съемные типы, когда меняется только шаровая (я считаю что это наиболее правильно).

В итоге, получается, что на МАКФЕРСОН, колесо отвалиться может (но редко): — если лопнет рычаг или вылетит (раскрутится) нижняя опора.

НО опять же, здесь не будет угла в почти 90 градусов, тут стойка не даст уйти ступице, ведь она крепится к кузову (через «опорник»). Таким образом, если вы на ходу, то находитесь в относительной безопасности.

Что в итоге?

И на той и на другой типах подвесок, может отвалиться колесо, если не следить за техническим состоянием и вовремя не менять комплектующие. Что важно — все запчасти, для этих конструкций, должны быть либо оригинальные, либо проверенных производителей, это гарантирует безопасность вам и вашим близким.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР