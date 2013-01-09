Обе эти смазки очень популярны в автомобильных кругах. Где они только не применяются от смазки шаровых и рулевых наконечников, до всевозможных подшипников и шарниров. Но многие из нас с вами думают — что это одна и та же смазка, что они вообще не различаются, и нет никакой разницы! Однако это в корне не верно, отличия есть, причем они достаточно критические! Поэтому если задаетесь вопросом что выбрать, это статья для вас …

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Нет, ребята, это не одно и тоже! Да, названия созвучные, однако между ними есть большая разница и как становится понятно — кроется она в химической формуле. Эти различия делают эти вещества для различного типа применений, причем это реально стоит знать, чтобы не навредить своему «железному коню». Что же давайте разберем более детально

СОЛИДОЛ

Начнем именно с этого вещества, скажем так — это одно из первых пластичных смазок, и как становится понятно, морально устарел. Применялся еще в конце 20-х годов прошлого века. Если взять метод производства, то он достаточно прост – берутся остатки нефтяных фракций (которые остались от выработки бензина), могут называть еще «нефтяное масло» и добавляют в него кальциевое мыло. Состав получается очень густой и очень пластичный, но не текучий!

Идеально для нанесения смазки на различные узлы, чтобы она не стекала. Так и получается солидол, именно он отлично смазывает шарниры и другие узлы, которые находятся вне «масляных ванн». Применялся очень часто на устаревшей технике, как на сельскохозяйственной, так и на автотранспортной. НО техника меняется, скорости растут, растет и нагрузка, собственно и температуры.

Поэтому на современных машинах применение этого состава, не рекомендуется! Почему? ДА все просто уже при температуре в 80-85 градусов Цельсия, этот состав становится жидким, теряет свои свойства, просто разрушается.

Еще один минус, он может химически «конфликтовать» с некоторыми видами силиконовых материалов. Это могут быть всевозможные сальники и пыльники, он просто их быстрее разрушит, что для подвески автомобиля означает быстрый выход из строя. Поэтому для современных авто, нужен другой состав и реально он есть

ЛИТОЛ

Появился гораздо позже, чем знаменитый собрат, должен был заменить устаревшую смазку! Разработан в 70-80 годах прошлого века. По физическим характеристикам должен быть именно такой же, то есть пластичный и густой (не текучий), но должен выдерживать большие температуры.

Здесь также используют «нефтяное масло», только плотность здесь отличается, если на СОЛИДОЛ шло практически все что можно, то на ЛИТОЛ обирают определенную плотность 60-80 г/м3, также теперь добавляется литиевое мыло. Что хочется отметить, были убраны агрессивные составы, направленные на «разъедание» силиконовых пыльников, также добавили антикоррозионные составы, чтобы лучше защищать металлические поверхности. НА данный момент ГОСТ по которому производится ЛИТОЛ от 1987 года.

Как становится понятно плюсов у этой смазки много, самый, пожалуй основной это то что он легко держит температуру в 120-125 градусов и не разрушается. Что делает его применение во многих областях автомобилестроения, начиная от шарниров (им набивают пыльники рулевых и шаровых наконечников, а также ШРУСОВ), заканчивая смазкой для подшипников. Стоит отметить, что работает до крайне минусовых температур в -40, -45 градусов Цельсия.

Устойчив, к водной среде, и практически не вымывается водой! Что делает его универсальным средством в местах с большим количеством влаги.

Если пробежаться по минусам, то можно отметить что их мало! Я бы даже сказал всего один, он активен в соприкосновении с алюминием! Поэтому НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, применять для смазки алюминиевых составов, он их банально будет разъедать.

Что же лучше выбрать?

Собственно составы очень похожи друг на друга, однако СОЛИДОЛ все же устаревший состав который рано или поздно покинет рынок. Сейчас хочется подвести короткий итог, в котором я перечислю несколько пунктов за ЛИТОЛ, итак:

Где чаще всего применяют такую смазку? Все правильно, для «набивки» пыльников шаровых и рулевых наконечников. Разогреваются в процессе эксплуатации они не сильно, максимум 50-55 градусов Цельсия (то есть вроде как подходят оба состава). Однако зачастую пыльники делают с использованием новых технологий, добавления силикона и пластмассы. СОЛИДОЛ будет разъедать все это дело, тем самым уменьшая срок службы наконечников.

Далее, где еще используется этот густой состав, для «набивки» пыльников ШРУСА, опять же используем ЛИТОЛ ибо он вообще не разъедает резиновые и силиконовые материалы.

Подшипники ступицы. Здесь также используют пластичную смазку, однако применение СОЛИДОЛА здесь не возможно по двум причинам. Это высокие температуры (ступица зачастую может греться более 100 градусов Цельсия), и механические нагрузки (ЛИТОЛ более устойчив к ним).

Рулевая рейка. Ну и последнее это применение в рейке, без гидроусилителя. Здесь нужно смазать место зацепления шестерни и вала. Здесь опять же нет высоких температур, но есть резиновые (силиконовые пыльники), а также направляющие втулки из пластика. Чтобы они не «разъедались» нужно использовать более новый состав

Собственно на этом все, как видите здесь даже не стоит вопрос что лучше применять, есть более новый и совершенный вид смазки и это однозначно ЛИТОЛ, именно его и нужно применять в своем авто, причем разница в цене между старым и новым веществом не такая уж большая.

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